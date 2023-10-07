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Россия (до 21 года)
 
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Палмейрас Сан-Паулу
Прогнозы 57
Россия (до 21 года) 26.3% (15)
X 15.8% (9)
Палмейрас Сан-Паулу 57.9% (33)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Депортиво Перейра 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 1:0 Депортиво Перейра - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Палмейрас Сан-Паулу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Россия (до 21 года) 26.3% (15)
    X 15.8% (9)
    Палмейрас Сан-Паулу 57.9% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Палмейрас Сан-Паулу

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    26.3% (15)
    Ничья
    15.8% (9)
    Палмейрас Сан-Паулу
    57.9% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Палмейрас Сан-Паулу
    33.3% (19)
    0:2 Палмейрас Сан-Паулу
    14% (8)
    2:2 Ничья
    10.5% (6)
    2:1 Россия (до 21 года)
    10.5% (6)
    1:0 Россия (до 21 года)
    5.3% (3)
    2:0 Россия (до 21 года)
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    1:3 Палмейрас Сан-Паулу
    5.3% (3)
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