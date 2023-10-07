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История личных встреч
Россия (до 21 года)
Сантос
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Сантос
Исход игры
Россия (до 21 года)
30.6% (15)
Ничья
20.4% (10)
Сантос
49% (24)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:2 Сантос
32.7% (16)
1:1 Ничья
16.3% (8)
2:0 Россия (до 21 года)
12.2% (6)
2:1 Россия (до 21 года)
10.2% (5)
0:2 Сантос
6.1% (3)
1:0 Россия (до 21 года)
4.1% (2)
1:3 Сантос
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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