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Россия (до 21 года)
 
Позже
Сантос
Прогнозы 49
Россия (до 21 года) 30.6% (15)
X 20.4% (10)
Сантос 49% (24)
Все прогнозы

История личных встреч

Россия (до 21 года)
Сантос

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0
Сантос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Сантос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Россия (до 21 года) 30.6% (15)
    X 20.4% (10)
    Сантос 49% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Сантос онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Сантос

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    30.6% (15)
    Ничья
    20.4% (10)
    Сантос
    49% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Сантос
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    2:0 Россия (до 21 года)
    12.2% (6)
    2:1 Россия (до 21 года)
    10.2% (5)
    0:2 Сантос
    6.1% (3)
    1:0 Россия (до 21 года)
    4.1% (2)
    1:3 Сантос
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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