Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Сантос (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Сантос (до 20 лет)
48.3% (56)
Ничья
19.8% (23)
Россия (до 21 года)
31.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (76)
Меньше
30.91% (34)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
2:1 Сантос (до 20 лет)
31.9% (37)
1:2 Россия (до 21 года)
18.1% (21)
1:1 Ничья
12.9% (15)
2:2 Ничья
6.9% (8)
0:2 Россия (до 21 года)
5.2% (6)
1:0 Сантос (до 20 лет)
4.3% (5)
2:0 Сантос (до 20 лет)
4.3% (5)
3:1 Сантос (до 20 лет)
3.4% (4)
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