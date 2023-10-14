  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Сантос (до 20 лет)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 113
Сантос (до 20 лет) 49.6% (56)
X 20.4% (23)
Россия (до 21 года) 30.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос (до 20 лет)
Ничья
Россия (до 21 года)
2.00
Реклама, fon.bet
4.60
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Сантос (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня молодежная сборная России в очередном матче бразильского турне сыграет против молодежной команды "Сантоса". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 113
Сантос (до 20 лет) 49.6% (56)
X 20.4% (23)
Россия (до 21 года) 30.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос (до 20 лет)
Ничья
Россия (до 21 года)
2.00
Реклама, fon.bet
4.60
Реклама, fon.bet
2.75
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года)

Исход игры
Сантос (до 20 лет)
48.3% (56)
Ничья
19.8% (23)
Россия (до 21 года)
31.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (76)
Меньше
30.91% (34)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
2:1 Сантос (до 20 лет)
31.9% (37)
1:2 Россия (до 21 года)
18.1% (21)
1:1 Ничья
12.9% (15)
2:2 Ничья
6.9% (8)
0:2 Россия (до 21 года)
5.2% (6)
1:0 Сантос (до 20 лет)
4.3% (5)
2:0 Сантос (до 20 лет)
4.3% (5)
3:1 Сантос (до 20 лет)
3.4% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сантос (до 20 лет)
Россия (до 21 года)
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 