На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

Бессмертный подключается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако партнеру принять мяч не удается.

Истекает у нас основное время матча, табличку с добавленным временем нам снова не показывают.

Неплохой сольный проход удается одному из футболистов "Сантоса", но здорово один из россиян сыграл в подкате.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:6! АЛЕКСАНДР КОКШАРОВ! Дмитриев сохраняет мяч в поле и катит чуть назад на Кучугуру, тот навешивает на дальнюю штангу, а Кокшаров отправляет снаряд в сетку головой!

Лукин получает желтую карточку за срыв атаки "Сантоса" по левому флангу.

Звучит финальный свисток! Молодежная сборная России одерживает еще одну победу в бразильском турне, в сверхрезультативном матче переигрывая молодежную команду "Сантоса"!

Балао в нашей штрафной теряет равновесие и получает травму, замена требуется защитнику "Сантоса".

Угловой с правого фланга подают хозяева поля, однако Рядно на ближней штанге играет надежно.

Теперь угловой с правого фланга подают россияне, с подбора случился удар в створ - Густаво ногой отбивает мяч.

Шнапцев в подкате фолит против игрока "Сантоса", перспективный штрафной зарабатывают хозяева поля.

Станислав Бессмертый и Александр Кокшаров выходят на поле вместо Максима Шнапцева и Игоря Никишина.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:5! БЕРНАРДО! Отличный удар со штрафного удается Бернардо, во вратарский угол посылает мяч игрок "Сантоса", к чему Голиков оказался не готов!

Кокшаров входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую и пробивает в дальний угол, но в створ не попадает.

Рядно врывается в штрафную с левого края, обыгрывает Густаво, однако с острого угла попадает в штангу пустых ворот!

Угловой в исполнении "Сантоса" к опасному моменту не привел, удается сборной России разрядить обстановку.

Иван Пяткин и Руслан Чобанов появляются на поле вместо Ивана Иванова и Матвея Кисляка.

Тьяго Балейро отмечается неприятным ударом с дальней дистанции - Голиков отбивает мяч на угловой.

Угловой хозяева поля разыграли, мяч был доставлен в центральную зону, откуда вышедший на замену низом пробил рядом со штангой.

Никишин в атаке сборной России получил мяч на левом краю штрафной, однако его прострел был прерван - угловой.

Из углового россиян родилась контратака соперника, Фернандо протащил мяч и отдал на правый край на Бернардо, однако ответный пас получился неудачным.

Педро отмечается плотным ударом метров с 25, однако мяч летит выше створа. Заметную роль у "Сантоса" играют вышедшие по ходу второго тайма футболисты.

Активный Фернандо теперь оказался на левом фланге и заработал штрафной в единоборстве со Шнапцевым, но хозяева "стандарт" быстро разыграли.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:5! КИРИЛЛ НИКИШИН! Зазвонкин протащил мяч по правому флангу и покатил в штрафную на Никишину, тому никто не помешал обработать снаряд и поразить цель!

Снова 4 гола за тайм мы увидели, и впереди еще 15 минут плюс то, что местный арбитр добавит.

Второй тайм начался! Матвей Лукин появляется на поле вместо Егора Погостнова,а Михаил Рядно играет вместо Артёма Бескибального.

Фернандо входит в штрафную с правого края и завершает атаку крайне неточным ударом.

В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, пока не удается сборной России подобраться к штрафной площади Густаво.

Взаимодействие Шнапцева и Зазвонкина на правом фланге приводит к потере мяча, упускает снаряд за лицевую линию динамовец.

Удар Салтыкова из пределов штрафной оказался заблокирован, после розыгрыша углового Колтаков из пределов штрафной пробивает в дальний угол - перекладина спасает ворота Густаво!

Никишин добирается с мячом до штрафной соперника, а вот доставить снаряд до Салтыкова нападающему "Локомотива" не удается.

Проход Фернандо ценой желтой карточки срывает Колтаков, не добрался до мяча Алексей и прыгнул сзади в ноги сопернику.

При этом сам же Колтаков пострадал больше, требуется Алексею медицинская помощь.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лауриндо врывается в штрафную сборной России и простреливает в центр, а Шнапцев в борьбе с соперником срезал мяч в собственные ворота - 3:2!

Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев появляются на поле вместо Никиты Салтыкова и Алексея Колтакова.

Никишин после прохода Лукина пробивает низом с линии штрафной, однако мяч прокатывается левее створа.

Снова Фернандо создает остроту, в борьбе с Лукиным игрок "Сантоса" пробивает с угла вратарской, однако мяч проходит над "девяткой"!

Удар Никишина из пределов штрафной удается заблокировать защитникам, мяч прокатывается рядом с дальней штангой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3! ИВАН ИВАНОВ! После подачи с углового на дальней штанге Самуэль исполнил скидку в центр, а Иванов буквально с метра переправил мяч в сетку!

Тройная замена в составе "Сантоса", в перерыве у бразильцев также была замена, но это нас не так сильно интересует.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4! КИРИЛЛ НИКИШИН! Дмитриев получает мяч на левом краю штрафной и пробивает из-под защитника с близкого расстояния, Густаво отбивает снаряд перед собой, а Никишин на добивании был первым!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Прострел Зазвонкина с левого фланга защитники "Сантоса" прерывают. Уже идет компенсированное время, но сколько добавил арбитр, нам неизвестно.

45' Угловой в исполнении "Сантоса" не завершился опасным моментом, оттянулись чуть назад бразильские футболисты.

44' Фернандо смещается с левого фланга к центру и стреляет в дальнюю "девятку" - Голиков в прыжке вытаскивает мяч!

43' Штрафной у лицевой линии заработал Салтыков, однако подача получается чересчур высокой.

42' До этого по 4 гола забивали команды суммарно за всю игру, сегодня уже по ходу первого тайма отличную результативность демонстрируют соперники.

41' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! НИКИТА САЛТЫКОВ!

Уверенно игрок "Крыльев Советов" реализует пенальти, пробивая точно в правый угол, голкипер прыгнул с запозданием и спасти не сумел!

40' Повтор показывает, что Салтыков скорее дорисовал это нарушение, но контакт был, а арбитр был рядом.

39' Пенальти в ворота "Сантоса"! Проход Салтыкова по штрафной с нарушением правил остановил Матеус!

38' Напомним, что во вчерашнем матче с "Палмейрасом" карточек было много, даже обоюдное удаление получилось у команд, Родионов был удален у россиян.

37' В итоге арбитр показывает защитнику "Локомотива" желтую карточку за толчок соперника.

36' Погостнов у лицевой линии ставит корпус Монтейро, после чего соперники слегка потолкались.

35' Еще один угловой с левого фланга подает Колтаков, однако ничего опасного россиянам создать не удается.

33' Угловой россияне разыграли быстро и безрезультатно, ни к чему не привел и аут от Шнапцева.

32' Зазвонкин завершает атаку сборной России ударом с линии штрафной, мяч попадает в спину защитнику и перелетает ворота.

30' Да, ушла игра из-под контроля молодежной сборной России, возможно, непростой график и акклиматизация сказываются на игре команды Ивана Шабарова.

29' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуан оформляет дубль и выводит "Сантос" вперед - 2:1. Дальний удар низом нанес полузащитник хозяев, мяч прошел под ногой Погостнова и оказался в сетке.

28' Не самые высокие скорости у нас в эти минуты, больше контролируют мяч хозяева поля.

27' Прошла информация, что матч против "Ред Булл Брагантино" отменен, послезавтра молодежная сборная России сыграет против молодежки "Сан-Паулу".

25' Атака хозяев правым флангом завершается подачей на дальнюю штангу, мяч перелетает через Голикова, но улетает в итоге за лицевую линию.

23' Заброс из глубины поля на Кисляка получился перспективным, однако голкипер "Сантоса" Густаво забирает мяч на выходе.

22' Да, из ничего пропускает сборная России гол, теперь равенство на табло и психологическое преимущество "Сантоса".

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лауриндо со штрафного исполняет заброс вперед, Хуан обыгрывает Голикова и закатывает мяч в сетку - 1:1.

20' Зазвонкин фолит против Диого на правом фланге обороны, штрафной зарабатывает "Сантос".

18' Неплохой проникающий пас на 11-го номера исполняют хозяева, однако Шнапцев здорово сработал корпусом, организовав удар от ворот.

17' Атака хозяев правым флангом завершается навесом в штрафную - Погостнов легко выбивает мяч.

16' Поддерживает местная публика свою команду, вообще не умолкая, хоть какой-то антураж создается в тренировочном центре Пеле.

15' Пока вся игра проходит под контролем подопечных Ивана Шабарова, "Сантос" в атаке совсем не проявляет себя.

14' Еще один гол удается оформить сборной России, однако у Никишина в момент проникающего паса Кисляка зафиксирован офсайд.

12' Снова разыграли угловой наши парни, Бескибальный навесил в штрафную, а Грибакин головой направил мяч в створ, однако голкипер "Сантоса" мяч забрал.

11' Иванов завершает атаку сборной России ударом с подбора из-за пределов штрафной - мяч попутно цепляет ногу соперника и проходит рядом со штангой.

9' Через левый фланг атакуют бразильцы, вошли они в штрафную, но верховая передача вновь была прервана россиянами.

7' Первый свой угловой на левом фланге россияне разыграли, после чего последовала невысокая подача в штрафную - бразильцы мяч выбили.

5' Атака "Сантоса" правым флангом завершается подачей в штрафную, но центральные защитники сборной России выигрывают верховую борьбу.

4' Хорошее начало в нашей встрече, в третьей игре подряд именно молодежная сборная России открывает счёт. Вчера россияне победили "Палмейрас" - 3:1.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИВАН ЗАЗВОНКИН!

Атакуют наши парни через левый фланг, откуда следует прострел в штрафную и точный удар Зазвонкина в правый нижний угол!

2' Третий день подряд молодежная сборная России играет с бразильскими командами, сегодня состав приближен к тому, что был в первой игре против "СКА Бразил".