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Сантос (до 20 лет)
4:6
Конец матча
Россия (до 21 года)

Ход матча

3'
0:1
Зазвонкин Иван
21'
Хуан
1:1
29'
Хуан
2:1
41'
2:2
Салтыков Никита
56'
3:2
Шнапцев Максим
61'
3:3
Иванов Иван
63'
3:4
Никишин Кирилл
74'
3:5
Никишин Кирилл
90'
4:6
Кокшаров Александр
Прогнозы 118
Сантос (до 20 лет) 47.5% (56)
X 19.5% (23)
Россия (до 21 года) 33.1% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Сантос (до 20 лет)
Россия (до 21 года)

Результаты последних матчей

Сантос (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3
Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Новости LiveResult
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! Молодежная сборная России одерживает еще одну победу в бразильском турне, в сверхрезультативном матче переигрывая молодежную команду "Сантоса"!
  • Желтая карточка
    90'
    Лукин получает желтую карточку за срыв атаки "Сантоса" по левому флангу.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:6! АЛЕКСАНДР КОКШАРОВ!
    Дмитриев сохраняет мяч в поле и катит чуть назад на Кучугуру, тот навешивает на дальнюю штангу, а Кокшаров отправляет снаряд в сетку головой!
  • 90'
    Неплохой сольный проход удается одному из футболистов "Сантоса", но здорово один из россиян сыграл в подкате.
  • Дополнительное время
    90'
    Истекает у нас основное время матча, табличку с добавленным временем нам снова не показывают.
  • 89'
    Бессмертный подключается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную, однако партнеру принять мяч не удается.
  • Штанга
    87'
    Рядно врывается в штрафную с левого края, обыгрывает Густаво, однако с острого угла попадает в штангу пустых ворот!
  • 85'
    Кокшаров входит в штрафную с правого края, убирает мяч под левую и пробивает в дальний угол, но в створ не попадает.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:5! БЕРНАРДО!
    Отличный удар со штрафного удается Бернардо, во вратарский угол посылает мяч игрок "Сантоса", к чему Голиков оказался не готов!
  • Замена
    83'
    Станислав Бессмертый и Александр Кокшаров выходят на поле вместо Максима Шнапцева и Игоря Никишина.
  • Фол, нарушение
    82'
    Шнапцев в подкате фолит против игрока "Сантоса", перспективный штрафной зарабатывают хозяева поля.
  • Угловой
    80'
    Теперь угловой с правого фланга подают россияне, с подбора случился удар в створ - Густаво ногой отбивает мяч.
  • Угловой
    78'
    Угловой с правого фланга подают хозяева поля, однако Рядно на ближней штанге играет надежно.
  • Травма, повреждение
    77'
    Балао в нашей штрафной теряет равновесие и получает травму, замена требуется защитнику "Сантоса".
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    • 75'
      Снова 4 гола за тайм мы увидели, и впереди еще 15 минут плюс то, что местный арбитр добавит.
    • 2 гола - дубль!
      74'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:5! КИРИЛЛ НИКИШИН!
      Зазвонкин протащил мяч по правому флангу и покатил в штрафную на Никишину, тому никто не помешал обработать снаряд и поразить цель!
    • Фол, нарушение
      73'
      Активный Фернандо теперь оказался на левом фланге и заработал штрафной в единоборстве со Шнапцевым, но хозяева "стандарт" быстро разыграли.
    • 71'
      Педро отмечается плотным ударом метров с 25, однако мяч летит выше створа. Заметную роль у "Сантоса" играют вышедшие по ходу второго тайма футболисты.
    • Угловой
      70'
      Из углового россиян родилась контратака соперника, Фернандо протащил мяч и отдал на правый край на Бернардо, однако ответный пас получился неудачным.
    • 69'
      Никишин в атаке сборной России получил мяч на левом краю штрафной, однако его прострел был прерван - угловой.
    • Угловой
      68'
      Угловой хозяева поля разыграли, мяч был доставлен в центральную зону, откуда вышедший на замену низом пробил рядом со штангой.
    • 67'
      Тьяго Балейро отмечается неприятным ударом с дальней дистанции - Голиков отбивает мяч на угловой.
    • Замена
      66'
      Иван Пяткин и Руслан Чобанов появляются на поле вместо Ивана Иванова и Матвея Кисляка.
    • Угловой
      64'
      Угловой в исполнении "Сантоса" к опасному моменту не привел, удается сборной России разрядить обстановку.
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:4! КИРИЛЛ НИКИШИН!
      Дмитриев получает мяч на левом краю штрафной и пробивает из-под защитника с близкого расстояния, Густаво отбивает снаряд перед собой, а Никишин на добивании был первым!
    • Замена
      62'
      Тройная замена в составе "Сантоса", в перерыве у бразильцев также была замена, но это нас не так сильно интересует.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:3! ИВАН ИВАНОВ!
      После подачи с углового на дальней штанге Самуэль исполнил скидку в центр, а Иванов буквально с метра переправил мяч в сетку!
    • 60'
      Удар Никишина из пределов штрафной удается заблокировать защитникам, мяч прокатывается рядом с дальней штангой.
    • Опасный момент
      59'
      Снова Фернандо создает остроту, в борьбе с Лукиным игрок "Сантоса" пробивает с угла вратарской, однако мяч проходит над "девяткой"!
    • 58'
      Никишин после прохода Лукина пробивает низом с линии штрафной, однако мяч прокатывается левее створа.
    • Замена
      57'
      Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев появляются на поле вместо Никиты Салтыкова и Алексея Колтакова.
    • Гол в свои ворота
      56'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лауриндо врывается в штрафную сборной России и простреливает в центр, а Шнапцев в борьбе с соперником срезал мяч в собственные ворота - 3:2!
    • Травма, повреждение
      55'
      При этом сам же Колтаков пострадал больше, требуется Алексею медицинская помощь.
    • Желтая карточка
      54'
      Проход Фернандо ценой желтой карточки срывает Колтаков, не добрался до мяча Алексей и прыгнул сзади в ноги сопернику.
    • 53'
      Никишин добирается с мячом до штрафной соперника, а вот доставить снаряд до Салтыкова нападающему "Локомотива" не удается.
    • Опасный момент
      51'
      Удар Салтыкова из пределов штрафной оказался заблокирован, после розыгрыша углового Колтаков из пределов штрафной пробивает в дальний угол - перекладина спасает ворота Густаво!
    • 50'
      Взаимодействие Шнапцева и Зазвонкина на правом фланге приводит к потере мяча, упускает снаряд за лицевую линию динамовец.
    • 49'
      В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, пока не удается сборной России подобраться к штрафной площади Густаво.
    • 47'
      Фернандо входит в штрафную с правого края и завершает атаку крайне неточным ударом.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Матвей Лукин появляется на поле вместо Егора Погостнова,а Михаил Рядно играет вместо Артёма Бескибального.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Прострел Зазвонкина с левого фланга защитники "Сантоса" прерывают. Уже идет компенсированное время, но сколько добавил арбитр, нам неизвестно.
    • Угловой
      45'
      Угловой в исполнении "Сантоса" не завершился опасным моментом, оттянулись чуть назад бразильские футболисты.
    • Опасный момент
      44'
      Фернандо смещается с левого фланга к центру и стреляет в дальнюю "девятку" - Голиков в прыжке вытаскивает мяч!
    • 43'
      Штрафной у лицевой линии заработал Салтыков, однако подача получается чересчур высокой.
    • 42'
      До этого по 4 гола забивали команды суммарно за всю игру, сегодня уже по ходу первого тайма отличную результативность демонстрируют соперники.
    • Пенальти
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! НИКИТА САЛТЫКОВ!
      Уверенно игрок "Крыльев Советов" реализует пенальти, пробивая точно в правый угол, голкипер прыгнул с запозданием и спасти не сумел!
    • 40'
      Повтор показывает, что Салтыков скорее дорисовал это нарушение, но контакт был, а арбитр был рядом.
    • Пенальти!
      39'
      Пенальти в ворота "Сантоса"! Проход Салтыкова по штрафной с нарушением правил остановил Матеус!
    • 38'
      Напомним, что во вчерашнем матче с "Палмейрасом" карточек было много, даже обоюдное удаление получилось у команд, Родионов был удален у россиян.
    • Желтая карточка
      37'
      В итоге арбитр показывает защитнику "Локомотива" желтую карточку за толчок соперника.
    • 36'
      Погостнов у лицевой линии ставит корпус Монтейро, после чего соперники слегка потолкались.
    • Угловой
      35'
      Еще один угловой с левого фланга подает Колтаков, однако ничего опасного россиянам создать не удается.
    • Угловой
      33'
      Угловой россияне разыграли быстро и безрезультатно, ни к чему не привел и аут от Шнапцева.
    • 32'
      Зазвонкин завершает атаку сборной России ударом с линии штрафной, мяч попадает в спину защитнику и перелетает ворота.
    • 30'
      Да, ушла игра из-под контроля молодежной сборной России, возможно, непростой график и акклиматизация сказываются на игре команды Ивана Шабарова.
    • 2 гола - дубль!
      29'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хуан оформляет дубль и выводит "Сантос" вперед - 2:1. Дальний удар низом нанес полузащитник хозяев, мяч прошел под ногой Погостнова и оказался в сетке.
    • 28'
      Не самые высокие скорости у нас в эти минуты, больше контролируют мяч хозяева поля.
    • 27'
      Прошла информация, что матч против "Ред Булл Брагантино" отменен, послезавтра молодежная сборная России сыграет против молодежки "Сан-Паулу".
    • 25'
      Атака хозяев правым флангом завершается подачей на дальнюю штангу, мяч перелетает через Голикова, но улетает в итоге за лицевую линию.
    • 23'
      Заброс из глубины поля на Кисляка получился перспективным, однако голкипер "Сантоса" Густаво забирает мяч на выходе.
    • 22'
      Да, из ничего пропускает сборная России гол, теперь равенство на табло и психологическое преимущество "Сантоса".
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лауриндо со штрафного исполняет заброс вперед, Хуан обыгрывает Голикова и закатывает мяч в сетку - 1:1.
    • Фол, нарушение
      20'
      Зазвонкин фолит против Диого на правом фланге обороны, штрафной зарабатывает "Сантос".
    • 18'
      Неплохой проникающий пас на 11-го номера исполняют хозяева, однако Шнапцев здорово сработал корпусом, организовав удар от ворот.
    • 17'
      Атака хозяев правым флангом завершается навесом в штрафную - Погостнов легко выбивает мяч.
    • 16'
      Поддерживает местная публика свою команду, вообще не умолкая, хоть какой-то антураж создается в тренировочном центре Пеле.
    • 15'
      Пока вся игра проходит под контролем подопечных Ивана Шабарова, "Сантос" в атаке совсем не проявляет себя.
    • Офсайд
      14'
      Еще один гол удается оформить сборной России, однако у Никишина в момент проникающего паса Кисляка зафиксирован офсайд.
    • Угловой
      12'
      Снова разыграли угловой наши парни, Бескибальный навесил в штрафную, а Грибакин головой направил мяч в створ, однако голкипер "Сантоса" мяч забрал.
    • 11'
      Иванов завершает атаку сборной России ударом с подбора из-за пределов штрафной - мяч попутно цепляет ногу соперника и проходит рядом со штангой.
    • 9'
      Через левый фланг атакуют бразильцы, вошли они в штрафную, но верховая передача вновь была прервана россиянами.
    • Угловой
      7'
      Первый свой угловой на левом фланге россияне разыграли, после чего последовала невысокая подача в штрафную - бразильцы мяч выбили.
    • 5'
      Атака "Сантоса" правым флангом завершается подачей в штрафную, но центральные защитники сборной России выигрывают верховую борьбу.
    • 4'
      Хорошее начало в нашей встрече, в третьей игре подряд именно молодежная сборная России открывает счёт. Вчера россияне победили "Палмейрас" - 3:1.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИВАН ЗАЗВОНКИН!
      Атакуют наши парни через левый фланг, откуда следует прострел в штрафную и точный удар Зазвонкина в правый нижний угол!
    • 2'
      Третий день подряд молодежная сборная России играет с бразильскими командами, сегодня состав приближен к тому, что был в первой игре против "СКА Бразил".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня молодежная сборная России в очередном матче бразильского турне сыграет против молодежной команды "Сантоса". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 118
    Сантос (до 20 лет) 47.5% (56)
    X 19.5% (23)
    Россия (до 21 года) 33.1% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сантос (до 20 лет) 4:6 Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сантос (до 20 лет) 4:6 Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Сантос (до 20 лет)
    47.5% (56)
    Ничья
    19.5% (23)
    Россия (до 21 года)
    33.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (78)
    Меньше
    30.36% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Сантос (до 20 лет)
    31.4% (37)
    1:2 Россия (до 21 года)
    18.6% (22)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    2:2 Ничья
    6.8% (8)
    0:2 Россия (до 21 года)
    5.1% (6)
    1:0 Сантос (до 20 лет)
    4.2% (5)
    2:0 Сантос (до 20 лет)
    4.2% (5)
    3:1 Сантос (до 20 лет)
    3.4% (4)
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