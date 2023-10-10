  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок (женщины) 2023
Зенит (женщины)
 
Позже
ЦСКА Москва (женщины)
Прогнозы 49
Зенит (женщины) 57.1% (28)
X 18.4% (9)
ЦСКА Москва (женщины) 24.5% (12)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С(
1:2
С
1:1
С(
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Результаты последних матчей

Зенит (женщины)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0
Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Динамо Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:5 Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Рубин (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3
ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5
Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Рубин (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Зенит (женщины) 57.1% (28)
    X 18.4% (9)
    ЦСКА Москва (женщины) 24.5% (12)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)

    Исход игры
    Зенит (женщины)
    57.1% (28)
    Ничья
    18.4% (9)
    ЦСКА Москва (женщины)
    24.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит (женщины)
    40.8% (20)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:2 ЦСКА Москва (женщины)
    14.3% (7)
    1:0 Зенит (женщины)
    10.2% (5)
    2:3 ЦСКА Москва (женщины)
    6.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит (женщины)
    ЦСКА Москва (женщины)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     