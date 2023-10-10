История личных встреч
Зенит (женщины)
ЦСКА Москва (женщины)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Результаты последних матчей
Зенит (женщины)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 Ростов (женщины) - Зенит (женщины) 2:3 Звезда-2005 (женщины) - Зенит (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:0
Зенит (женщины) - Енисей (женщины) 1:0 Динамо Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:5 Локомотив Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Чертаново (женщины) 0:0 Рубин (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Краснодар (женщины) 2:1 Крылья Советов (женщины) - Зенит (женщины) 0:8 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3
ЦСКА Москва (женщины)
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Ростов (женщины) 7:0 Чертаново (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:5
Звезда-2005 (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 ЦСКА Москва (женщины) - Рубин (женщины) 5:0 ЦСКА Москва (женщины) - Рязань-ВДВ (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Краснодар (женщины) 1:0 Енисей (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:1 Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:1 Крылья Советов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:7 ЦСКА Москва (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) 0:2 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1 Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2
Прогнозы на матч Зенит (женщины) - ЦСКА Москва (женщины)
Исход игры
Зенит (женщины)
57.1% (28)
Ничья
18.4% (9)
ЦСКА Москва (женщины)
24.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Зенит (женщины)
40.8% (20)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:2 ЦСКА Москва (женщины)
14.3% (7)
1:0 Зенит (женщины)
10.2% (5)
2:3 ЦСКА Москва (женщины)
6.1% (3)
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