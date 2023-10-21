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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Бока Хуниорс
2:1
Второй тайм: 86'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
7' Гол
Рохо Маркос
28' Красная карточка
Franco Calderon
37' Желтая карточка
Фернандес Пол
1:1
42' Гол
Mauro Luna Diale
46' Желтая карточка
Вальдес Бруно
2:1
71' Гол
Мерентиель Мигель
72' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
79' Желтая карточка
Кампусано Хорман

Ход матча

7'
Рохо Маркос
1:0
28'
 
Franco Calderon
37'
Фернандес Пол
 
42'
1:1
Mauro Luna Diale
(Enzo Roldan)
46'
Валентини Николас
Рохо Маркос
 
46'
Вальдес Бруно
 
59'
Бенедетто Дарио
Кавани Эдинсон
 
59'
Vicente Taborda
Фернандес Пол
 
60'
 
Tiago Banega
Хавьер Моралес
64'
 
Mateo Del Blanco
Enzo Roldan
64'
 
Орсини Николас
Mauro Luna Diale
71'
Мерентиель Мигель
2:1
72'
Мерентиель Мигель
 
72'
Кампусано Хорман
Фернандес Игнасио
 
79'
Кампусано Хорман
 
80'
 
Tomas Gonzalez
Jerome Domina
80'
 
Francisco Gerometta
Federico Vera
84'
Бульяуде Эсекиэль
Барко Валентин
 
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Ничья
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1
Ромеро
Серхио
42
Lucas
Blondel
25
Вальдес
Бруно
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
19
Барко
Валентин
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
8
Enzo
Roldan
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
9
Хавьер
Моралес
30
Jerome
Domina
Бока Хуниорс
4-4-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
1:0
С
2:0
С
1:3
ТДВ
0:2
С
2:0
П
2:1
П
2:1
П
3:4
П
1:3
П
1:2
ПА
0:0
ПА
4:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.44

Среднее время на гол

135
62

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
71

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 3 0.33
Бенедетто Дарио 2 0.22
Дженсон Лукас 2 0.22
Себальос Эсекиэль 1 0.11
Медина Кристиан 1 0.11
Кавани Эдинсон 1 0.11
Рохо Маркос 1 0.11
Lucas Blondel 1 0.11
Фернандес Игнасио 0 0
Сараччи Марсело 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Барко Валентин 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.44
Kevin Zenon 1 0.11
Орсини Николас 1 0.11
Mauro Luna Diale 1 0.11
Marcos Mosqueira 1 0.11
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 3 0
Валентини Николас 3 0
Вальдес Бруно 2 0
Фернандес Пол 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Lucas Blondel 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 5 1
Пас Николас 4 0
Federico Vera 2 0
Корвалан Клаудио 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0
Jerome Domina 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
3
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

6
2
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
6
55%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Институто Кордоба
 9 3 5 1 9 - 5 14
6.
Уракан
 9 4 1 4 12 - 9 13
7.
Тальерес Кордоба
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
9.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
10.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 8 - 9 12
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 9 2 2 5 8 - 12 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 11 - 6 14
4.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
6.
Расинг Авельянеда
 9 3 4 2 11 - 11 13
7.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
8.
Сармьенто
 9 2 5 2 6 - 5 11
9.
Унион Санта-Фе
 1:2 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 2:1 9 3 1 5 12 - 12 10
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
12.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
13.
Тигре
 9 1 3 5 2 - 9 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Бока Хуниорс
 2:1 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Унион Санта-Фе
 1:2 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
2.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 1:2 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 2:1 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Институто Кордоба Juan Franco 5
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Энцо Ролдан сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Мауро Диале бьет в цель!
    • 37'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Франко Кальдерон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 7'
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