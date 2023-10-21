Тур: 9.
2:1
Второй тайм: 86'
0'
1:0
7' ГолРохо Маркос
28' Красная карточкаFranco Calderon
37' Желтая карточкаФернандес Пол
1:1
42' ГолMauro Luna Diale
46' Желтая карточкаВальдес Бруно
2:1
71' ГолМерентиель Мигель
72' Желтая карточкаМерентиель Мигель
79' Желтая карточкаКампусано Хорман
Ход матча
7'
1:0
28'
37'
42'
1:1
46'
71'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Franco Pardo
-
-
-
19 Tiago Banega
-
-
-
-
27 Juan Bircher
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.67
1.44
Среднее время на гол
135
62
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
71
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.33
|Бенедетто Дарио
|2
|0.22
|Дженсон Лукас
|2
|0.22
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.11
|Медина Кристиан
|1
|0.11
|Кавани Эдинсон
|1
|0.11
|Рохо Маркос
|1
|0.11
|Lucas Blondel
|1
|0.11
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.44
|Kevin Zenon
|1
|0.11
|Орсини Николас
|1
|0.11
|Mauro Luna Diale
|1
|0.11
|Marcos Mosqueira
|1
|0.11
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|5
|1
|Пас Николас
|4
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
3
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
6
2
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
6
55%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2
Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 0:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
17
35
17
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|2.
|9
|3
|6
|0
|9 - 6
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|8.
|9
|2
|5
|2
|6 - 5
|11
|9.
|1:2
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|2:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|11.
|9
|1
|6
|2
|6 - 9
|9
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|2 - 9
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|1:2
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|2.
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|6.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Институто Кордоба
|Juan Franco
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5