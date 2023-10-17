Первый тайм

4' Пока у армян не получается атаковать, всё время обороняется команда Александра Петракова. В позиционном ключе ведут действия в нападении северомакедонцы.

3' Опасно! Был заблокирован удар хозяев с правого угла штрафной площади, а потом состоялась более конкретная дальняя попытка в правый нижний угол - Огньен Чанчаревич вытащил мяч на угловой, не ставший предвестником новой острой ситуации.

2' Северомакедонцы держали мяч в середине поля, а потом пошёл у них заброс в чужую штрафную площадь, откуда вынесли армяне игровой снаряд.

2' Сборная Северной Македонии играет в полностью белой форме, а у сборной Армении полностью чёрная экипировка.

1' Никола Дабанович из Черногории является главным арбитром сегодняшней встречи.