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Тур: 1.
Северная Македония
FIFA #66
0:0
Первый тайм: 4'
Армения
FIFA #91
0'
Прогнозы 125
Северная Македония 47.2% (59)
X 36% (45)
Армения 16.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Армения
1.95
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4.15
4.30
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Все Коэффициенты
22
Шишковски
Дамьян
2
Ильязовски
Ахмед
4
Серафимов
Никола
6
Муслиу
Визар
14
Димоски
Боян
18
Алими
Исник
5
Адеми
Ариян
16
Митровски
Димитар
9
Трайковски
Александар
19
Ристовски
Милан
7
Элмас
Эльиф
1
Чанчаревич
Огньен
22
Арутюнян
Георгий
3
Ароян
Вараздат
4
Восканян
Тарон
21
Тикнизян
Наир
20
Дашян
Артак
6
Иву
Угучукву
13
Оганесян
Камо
17
Ранос
Грант-Леон
23
Бичахчян
Ваан
9
Серобян
Артур
Северная Македония
Армения

История личных встреч

Северная Македония
Армения

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:5
ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
80

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5
Армения
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1
Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0
  • Первый тайм
  • 4'
    Пока у армян не получается атаковать, всё время обороняется команда Александра Петракова. В позиционном ключе ведут действия в нападении северомакедонцы.
  • Опасный момент
    3'
    Опасно! Был заблокирован удар хозяев с правого угла штрафной площади, а потом состоялась более конкретная дальняя попытка в правый нижний угол - Огньен Чанчаревич вытащил мяч на угловой, не ставший предвестником новой острой ситуации.
  • 2'
    Северомакедонцы держали мяч в середине поля, а потом пошёл у них заброс в чужую штрафную площадь, откуда вынесли армяне игровой снаряд.
  • 2'
    Сборная Северной Македонии играет в полностью белой форме, а у сборной Армении полностью чёрная экипировка.
  • Судья
    1'
    Никола Дабанович из Черногории является главным арбитром сегодняшней встречи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче между собой сыграют сборные Северной Македонии и Армении. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Северная Македония.
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Прогнозы 125
Северная Македония 47.2% (59)
X 36% (45)
Армения 16.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Армения
1.95
Реклама, betcity.ru
4.15
4.30
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Северная Македония 0:0 Армения онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Северная Македония 0:0 Армения

Исход игры
Северная Македония
44.4% (59)
Ничья
34.6% (46)
Армения
21.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (40)
2:1 Северная Македония
26.3% (35)
1:0 Северная Македония
12.8% (17)
1:2 Армения
6.8% (9)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Северная Македония
3% (4)
0:1 Армения
1.5% (2)
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Северная Македония
Армения
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