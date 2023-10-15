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Тур: 1.
Северная Македония
FIFA #66
 
Позже
Армения
FIFA #91
Прогнозы 50
Северная Македония 44% (22)
X 38% (19)
Армения 18% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Армения
1.74
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4.70
4.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Армения

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
0:5
ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
80

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0
Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5
Армения
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1
Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 50
    Северная Македония 44% (22)
    X 38% (19)
    Армения 18% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Армения
    1.74
    Реклама, ligastavok.ru
    4.70
    4.90
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    Прогнозы на матч Северная Македония - Армения

    Исход игры
    Северная Македония
    45.1% (23)
    Ничья
    37.3% (19)
    Армения
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    2:1 Северная Македония
    23.5% (12)
    1:0 Северная Македония
    13.7% (7)
    1:2 Армения
    9.8% (5)
    2:0 Северная Македония
    3.9% (2)
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    Северная Македония
    Армения
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