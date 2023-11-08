Тур: 2. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
17' Желтая карточкаКистана Андреа
1:0
27' ГолКулибали Мамаду
46' Желтая карточкаМатею Алеш
55' Желтая карточкаRiccardo Fogliata
73' Желтая карточкаСолери Эдоардо
Ход матча
17'
27'
46'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Палермо
Брешия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.33
|Манкузо Леонардо
|3
|0.25
|Штулац Лео
|2
|0.17
|Хендерсон Лиам
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Солери Эдоардо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Мамаду
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.27
|Бизоли Димитри
|1
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.09
|Бьянки Флавио
|1
|0.09
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Кистана Андреа
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
3
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
75%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
17
8
3 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
18%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
8
47%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1
Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2
Результаты матчей
Палермо
Брешия
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Палермо
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
65
28
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|8.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4