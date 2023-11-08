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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Палермо
1:0
Второй тайм: 78'
Брешия
0'
1' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
17' Желтая карточка
Кистана Андреа
1:0
27' Гол
Кулибали Мамаду
46' Желтая карточка
Матею Алеш
55' Желтая карточка
Riccardo Fogliata
73' Желтая карточка
Солери Эдоардо

Ход матча

1'
 
Дикманн Лоренцо
17'
 
Кистана Андреа
23'
Ivan Marconi
Чеккарони Пьетро
 
27'
Кулибали Мамаду
(Nicolo Valente)
1:0
46'
Матею Алеш
 
52'
 
Бьянки Флавио
Боррелли Дженнаро
55'
 
Riccardo Fogliata
64'
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
 
64'
Ди Мариано Франческо
Манкузо Леонардо
 
69'
 
Бьярнасон Биркир
Бертаньоли Массимо
69'
 
Бесаджо Микеле
Riccardo Fogliata
70'
 
Фарес Мохамед
Уар Матье
70'
Alessio Buttaro
Nicolo Valente
 
70'
Хендерсон Лиам
Кулибали Мамаду
 
73'
Солери Эдоардо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Брешия
5.55
6.30
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56.00
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Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
6
Штулац
Лео
80
Кулибали
Мамаду
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
7
Манкузо
Леонардо
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
21
Riccardo
Fogliata
3
Уар
Матье
11
Мончини
Габриэле
29
Боррелли
Дженнаро
Палермо
4-3-3
Брешия
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Брешия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
ТМС
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.33
Манкузо Леонардо 3 0.25
Штулац Лео 2 0.17
Хендерсон Лиам 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Солери Эдоардо 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Лучиони Фабио 1 0.08
Инсинье Роберто 1 0.08
Ди Франческо Федерико 1 0.08
Кулибали Мамаду 1 0.08
Аурелио Джузеппе 1 0.08
Nicolo Valente 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.27
Бизоли Димитри 1 0.09
Боррелли Дженнаро 1 0.09
Бьярнасон Биркир 1 0.09
Бертаньоли Массимо 1 0.09
Бьянки Флавио 1 0.09
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 3 0
Матею Алеш 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Штулац Лео 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Кистана Андреа 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Папетти Андреа 1 0
Riccardo Fogliata 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
3
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
75%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

17
8
3 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
18%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
8
47%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1
Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2

Результаты матчей

Палермо
Брешия

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Палермо
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
2
2
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
2
8
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Палермо
 1:0 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
6.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 11 4 4 3 16 - 13 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 12 3 6 3 13 - 14 15
13.
Брешия
 0:1 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 0:0 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 0:0 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Палермо
 1:0 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 0:1 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
9.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Брешия
 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 0:0 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Nicola Valente сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Кулибали Мамаду бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Палермо
    Ничья
    Брешия
    5.55
    6.30
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    56.00
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