Тур: 2. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
17' Желтая карточкаКистана Андреа
1:0
27' ГолКулибали Мамаду
46' Желтая карточкаМатею Алеш
55' Желтая карточкаRiccardo Fogliata
73' Желтая карточкаСолери Эдоардо
79' Желтая карточкаКорини Эудженио
79' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
84' Красная карточкаКорини Эудженио
88' Желтая карточкаХансен Кристоффер Лунн
90'+6
Ход матча
17'
27'
46'
73'
79'
79'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 392
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Палермо
Брешия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.33
|Манкузо Леонардо
|3
|0.25
|Штулац Лео
|2
|0.17
|Хендерсон Лиам
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Солери Эдоардо
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Кулибали Мамаду
|1
|0.08
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.08
|Nicolo Valente
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.27
|Бизоли Димитри
|1
|0.09
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.09
|Бьянки Флавио
|1
|0.09
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Штулац Лео
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Кистана Андреа
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
3
Палермо
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Брешия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
75%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
18
8
4 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
17%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
3
38%
61-75
8
44%
2
25%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
56%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1
Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2
Результаты матчей
Палермо
Брешия
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Палермо
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
66
29
39
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4