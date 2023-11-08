Тур: 2. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
0'
6' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
17' Желтая карточкаБертола Николо
37' Желтая карточкаDavide Guglielmotti
37' Желтая карточкаRachid Kouda
70' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
75' Желтая карточкаКассата Франческо
Ход матча
17'
37'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|2
|0.18
|Ионице Артур
|1
|0.09
|Alessandro Caporale
|1
|0.09
|Эусепи Умберто
|1
|0.09
|Новакович Андрия
|1
|0.09
|Крочата Джованни
|1
|0.09
|Alessandro Bianconi
|1
|0.09
|Mattia Tordini
|1
|0.09
|Серсанти Алессандро
|1
|0.09
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.17
|Моро Лука
|2
|0.17
|Эспозито Франческо
|2
|0.17
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.08
|Антонуччи Мирко
|1
|0.08
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Серсанти Алессандро
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Бертола Николо
|2
|1
|Кассата Франческо
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Rachid Kouda
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
0
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2
Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2
Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4
Результаты матчей
Лекко
Специя
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лекко
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
47
37
38
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|8.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4