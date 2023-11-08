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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Лекко
0:0
Второй тайм: 79'
Специя
0'
6' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
17' Желтая карточка
Бертола Николо
37' Желтая карточка
Davide Guglielmotti
37' Желтая карточка
Rachid Kouda
70' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
75' Желтая карточка
Кассата Франческо

Ход матча

6'
Серсанти Алессандро
 
17'
 
Бертола Николо
37'
Davide Guglielmotti
 
37'
 
Rachid Kouda
46'
Giorgio Galli
Davide Guglielmotti
 
66'
 
Эспозито Франческо
Антонуччи Мирко
66'
 
Канделари Пьетро
Элия Сальваторе
67'
Matteo Battistini
Alessandro Bianconi
 
70'
 
Реца Аркадиуш
73'
 
Верде Даниэле
Моро Лука
73'
 
Кассата Франческо
Rachid Kouda
75'
 
Кассата Франческо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лекко
Ничья
Специя
5.90
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Все Коэффициенты
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
44
Davide
Guglielmotti
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
90
Новакович
Андрия
21
Крочата
Джованни
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
80
Rachid
Kouda
8
Экдаль
Альбин
10
Эспозито
Сальваторе
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Лекко
4-3-3
Специя
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 2 0.18
Ионице Артур 1 0.09
Alessandro Caporale 1 0.09
Эусепи Умберто 1 0.09
Новакович Андрия 1 0.09
Крочата Джованни 1 0.09
Alessandro Bianconi 1 0.09
Mattia Tordini 1 0.09
Серсанти Алессандро 1 0.09
Лепоре Франко 0 0
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.17
Моро Лука 2 0.17
Эспозито Франческо 2 0.17
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.08
Антонуччи Мирко 1 0.08
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Серсанти Алессандро 4 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Марроне Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Bianconi 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Бертола Николо 2 1
Кассата Франческо 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Rachid Kouda 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Дронговски Бартломей 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Журковски Шимон 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Лекко
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
0
Лекко
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
4
40%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
5
28%
5
33%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2
Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2
Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4

Результаты матчей

Лекко
Специя

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лекко
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
7
3
7
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Палермо
 1:0 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
6.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 11 4 4 3 16 - 13 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 12 3 6 3 13 - 14 15
13.
Брешия
 0:1 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 0:0 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 0:0 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Палермо
 1:0 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 0:1 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
9.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Брешия
 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 0:0 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • 46'
    Davide Guglielmotti уходит с поля. Giorgio Galli выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Rachid Kouda получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Davide Guglielmotti получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Бертола Николо получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Серсанти Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Специя.
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