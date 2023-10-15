Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
2' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
0:1
25' ГолНаварро Рафа
1:1
37' ГолВеласко Алан
42' Желтая карточкаПомикал Пакстон
54' Желтая карточкаЛьюис Джонатан
Ход матча
25'
0:1
37'
1:1
42'
54'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
20
Веласко
Алан
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Корча АметЗащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Chris Little
История личных встреч
Даллас
Колорадо Рэпидс
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
42 матча
33.3%
31%
35.7%
14 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
16 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.68
0.8
Среднее время на гол
53
112
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
67
41
Голов в среднем за матч
1.6
0.98
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
Среднее время на гол
56
92
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.36
|Обриан Хадер
|5
|0.15
|Веласко Алан
|4
|0.12
|Камунго Бернард
|4
|0.12
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Арриола Пол
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|6
|0.18
|Рубио Диего
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Махсо Андреас
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Кабрал Кевин
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Твумаси Эма
|3
|1
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|0
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|9
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|8
|0
|Бомбито Мойс
|5
|1
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Гальван Бриан
|1
|2
|Бассетт Коул
|4
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
8
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Колорадо Рэпидс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
11
8
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
66% (21)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
21
16
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
6
25%
4
33%
76-90
Пропущено
13
37
5 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
15%
5
14%
1-15
1
8%
10
27%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
3
23%
3
8%
46-60
2
15%
5
14%
61-75
3
23%
9
24%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
33%
4
27%
31-45
4
22%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
20%
76-90
Забито
40
25
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 16
5
13%
2
8%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
18%
6
24%
31-45
7
18%
5
20%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
11
28%
6
24%
76-90
Пропущено
31
52
14 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
3
10%
7
13%
1-15
3
10%
12
23%
16-30
8
26%
9
17%
31-45
7
23%
7
13%
46-60
4
13%
5
10%
61-75
6
19%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1
Результаты матчей
Даллас
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 28%
2:1
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 56%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
16 раз 50%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Даллас
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
79
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
79
115
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
1616
824
824
230
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|62 - 43
|56
|2.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|53 - 38
|51
|3.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|39 - 32
|50
|4.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|48 - 37
|48
|5.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|54 - 47
|47
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|45 - 48
|46
|7.
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 55
|43
|8.
|1:1 Заявка
|33
|10
|13
|10
|37 - 36
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|38 - 42
|43
|10.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|45 - 50
|41
|11.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|45 - 48
|41
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|48 - 54
|38
|13.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|48 - 61
|35
|14.
|1:1 Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 53
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|55 - 37
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 39
|60
|3.
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 39
|55
|4.
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|65 - 45
|54
|5.
|2:3 Заявка
|33
|14
|10
|9
|56 - 45
|52
|6.
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|64 - 51
|50
|7.
|3:2 Заявка
|33
|13
|10
|10
|39 - 31
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|35 - 50
|41
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 39
|40
|10.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|39 - 50
|40
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|42 - 50
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|34 - 39
|38
|14.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|39 - 51
|33
|15.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|26 - 57
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|41 - 15
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 19
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 15
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|34 - 18
|29
|7.
|1:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|27 - 20
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 23
|23
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|13 - 15
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|3.
|2:3 Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 15
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|3:2 Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 12
|31
|9.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 21
|24
|2.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|5.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 21
|18
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|7.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|10.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|13.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 26
|11
|14.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 26
|19
|4.
|3:2 Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 29
|16
|7.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|22 - 30
|16
|8.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 28
|15
|10.
|2:3 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 22
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|9 - 38
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|11