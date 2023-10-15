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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:1
Второй тайм: 90'
Колорадо Рэпидс
0'
2' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
0:1
25' Гол
Наварро Рафа
1:1
37' Гол
Веласко Алан
42' Желтая карточка
Помикал Пакстон
54' Желтая карточка
Льюис Джонатан
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
18
Фрейзер
Лиам
19
Помикал
Пакстон
20
Веласко
Алан
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
1
Илич
Марко
27
Андерсон
Себастьян
4
Уилсон
Дэнни
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
97
Присо-Мбонге
Ральф
14
Харрис
Кельвин
9
Наварро
Рафа
Даллас
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Колорадо Рэпидс

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
35%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

42 матча

33.3%
31%
35.7%
14 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
16 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
10 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
ОК
3:1
М
0:1
М
1:1
ОК
2:1
М
1:1
М
1:1
М
0:4
М
0:1
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:2
М
1:2
М
0:2
М
1:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1

Голы

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.68
0.8

Среднее время на гол

53
112

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

67
41

Голов в среднем за матч

1.6
0.98

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 52%
Меньше 48%
20
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39

Среднее время на гол

56
92

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.36
Обриан Хадер 5 0.15
Веласко Алан 4 0.12
Камунго Бернард 4 0.12
Берджесс Нкоси 3 0.09
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 6 0.18
Рубио Диего 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Махсо Андреас 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Кабрал Кевин 2 0.06
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Япи Даррен 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Веласко Алан 6 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Твумаси Эма 3 1
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Берджесс Нкоси 4 0
Ильяраменди Асьер 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 9 1
Кабрал Кевин 8 0
Присо-Мбонге Ральф 8 0
Бомбито Мойс 5 1
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Гальван Бриан 1 2
Бассетт Коул 4 0
Рубио Диего 3 0
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Розенберри Киган 3 0
Max Alves 3 0
Япи Даррен 3 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Таварес Сидней 2 0
Прайс Джек 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Диас Луис III 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Колорадо Рэпидс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
8
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Колорадо Рэпидс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

11
8
Даллас
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
66% (21)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

21
16

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
4
17%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
6
25%
4
33%
76-90

Пропущено

13
37
5 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
15%
5
14%
1-15
1
8%
10
27%
16-30
2
15%
5
14%
31-45
3
23%
3
8%
46-60
2
15%
5
14%
61-75
3
23%
9
24%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
33%
4
27%
31-45
4
22%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
20%
76-90

Забито

40
25
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 16
5
13%
2
8%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
7
18%
6
24%
31-45
7
18%
5
20%
46-60
6
15%
6
24%
61-75
11
28%
6
24%
76-90

Пропущено

31
52
14 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
3
10%
7
13%
1-15
3
10%
12
23%
16-30
8
26%
9
17%
31-45
7
23%
7
13%
46-60
4
13%
5
10%
61-75
6
19%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1

Результаты матчей

Даллас
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 28%
2:1
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 56%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
16 раз 50%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Даллас
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
7
9
1
15
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
16
16
8
24
1.5
8
24
2
30
2.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 17 5 11 62 - 43 56
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 14 9 10 53 - 38 51
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 13 11 9 39 - 32 50
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 13 9 11 48 - 37 48
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 12 11 10 54 - 47 47
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 13 7 12 45 - 48 46
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 11 10 12 45 - 55 43
8.
Даллас
 1:1 Заявка 33 10 13 10 37 - 36 43
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 10 13 10 38 - 42 43
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 11 8 14 45 - 50 41
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 10 11 12 45 - 48 41
12.
Остин
 Заявка 33 10 8 15 48 - 54 38
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 8 11 13 48 - 61 35
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 33 5 12 16 26 - 53 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 33 20 8 5 55 - 37 68
2.
Орландо Сити
 Заявка 33 17 9 7 53 - 39 60
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 15 10 8 56 - 39 55
4.
Коламбус Крю
 Заявка 33 15 9 9 65 - 45 54
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 33 14 10 9 56 - 45 52
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 13 11 9 64 - 51 50
7.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 33 13 10 10 39 - 31 49
8.
ФК Монреаль
 Заявка 33 12 5 16 35 - 50 41
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 10 10 13 35 - 39 40
10.
Чикаго Файр
 Заявка 33 10 10 13 39 - 50 40
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
12.
Шарлотт
 Заявка 32 9 12 11 42 - 50 39
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 8 14 11 34 - 39 38
14.
Интер Майами
 Заявка 32 9 6 17 39 - 51 33
15.
Торонто
 Заявка 33 4 10 19 26 - 57 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 11 2 3 41 - 15 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 3 4 28 - 19 30
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 15 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 8 5 3 34 - 18 29
7.
Даллас
 1:1 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 8 2 6 27 - 20 26
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 6 5 4 28 - 23 23
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 16 3 8 5 13 - 15 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 13 1 2 31 - 11 40
2.
Коламбус Крю
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 16 11 4 1 35 - 15 37
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 16 9 4 3 25 - 12 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 7 6 3 22 - 16 27
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
13.
Шарлотт
 Заявка 16 5 8 3 23 - 21 23
14.
Интер Майами
 Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
15.
Торонто
 Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 7 3 5 20 - 21 24
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 2 8 21 - 28 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 4 6 6 17 - 21 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 20 15
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 16 3 4 9 20 - 32 13
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 2 5 9 12 - 26 11
14.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 4 7 23 - 26 19
4.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 19 - 29 16
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 7 6 22 - 30 16
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
9.
Чикаго Файр
 Заявка 16 4 3 9 13 - 28 15
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:3 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 3 5 8 14 - 22 14
12.
Интер Майами
 Заявка 16 3 2 11 16 - 32 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 16 2 2 12 9 - 38 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Шарлотт Джонс Деррик 11
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
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Даллас
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Колорадо Рэпидс
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