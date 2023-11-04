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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 4'
Аль-Халидж
0'
Прогнозы 117
Аль-Наср Эр-Рияд 99.1% (116)
X 0% (0)
Аль-Халидж 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
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44
Аль-Акиди
Наваф
17
Аль-Хайбари
Абдулла
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
77
Брозович
Марсело
6
Фофана
Секо
10
Мане
Садио
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
96
Аль-Хайдари
Марван
39
Аль-Хамсал
Саид
3
Аль-Хабрани
Мохаммед
4
Лопес
Лисандро
II
5
Ребошу
Педру
55
У-Ён
Чон
8
Родригеш
Иву
7
Нарей
Халед
15
Хамзи
Мансур
10
Мартинш
Фабиу
9
Шериф
Мохамед
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 11 (3) 1
Талиска Андерсон 8 0.73
Мане Садио 6 0.55
Отавио Эдмилсон 3 0.27
Гариб Абдуррахман 1 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.09
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.09
Брозович Марсело 0 0
Лапорт Эмерик 0 0
Теллес Алекс 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Халидж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинш Фабиу 4 (1) 0.36
Хамзи Мансур 2 0.18
Шериф Мохамед 1 0.09
Лопес Лисандро II 1 0.09
Аль-Дубайс Хишам 1 0.09
Нарей Халед 1 (1) 0.09
Ребошу Педру 0 0
Аль-Ибрагим Риад 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухтар Али 2 1
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Халидж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Иву 4 0
У-Ён Чон 3 0
Шехич Ибрагим 2 0
Мартинш Фабиу 2 0
Нарей Халед 2 0
Аль-Самири Халед 2 0
Аль-Хабрани Мохаммед 2 0
Саид Абдулла II 0 1
Шериф Мохамед 1 0
Лопес Лисандро II 1 0
Аль-Салем Абдулла 1 0
Хамзи Мансур 1 0
Ребошу Педру 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Аль-Халидж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аль-Халидж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

18
2
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Аль-Халидж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

20
4

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

19
4
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
5
26%
1
25%
31-45
4
21%
1
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

31
10
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
13%
0
0%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
8
26%
2
20%
31-45
7
23%
2
20%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
6
19%
3
30%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Халидж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Халидж - Дамак 0:2
Аль-Халидж - Аль-Адаль 2:0 Аль-Охдуд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Умм-Салаль - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Казма 2:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 1:4 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:3
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
1
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
4
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
9
2
1.5
1
10
6
5
2.5
1
10
4
7
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 10 2 0 32 - 8 32
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 8 1 2 31 - 14 25
3.
Аль-Таавун Бурайда
 11 7 3 1 21 - 9 24
4.
Аль-Фатех
 12 7 2 3 28 - 19 23
5.
Аль-Ахли Джидда
 11 7 1 3 21 - 17 22
6.
Аль-Иттихад Джидда
 12 6 3 3 21 - 10 21
7.
Аль-Иттифак
 11 6 2 3 19 - 14 20
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 4 3 5 15 - 19 15
9.
Аль-Фейха
 12 3 6 3 15 - 14 15
10.
Аль-Вахда Мекка
 11 4 1 6 20 - 23 13
11.
Дамак
 11 3 4 4 18 - 17 13
12.
Абха
 12 4 1 7 13 - 23 13
13.
Аль-Рияд
 11 3 2 6 11 - 24 11
14.
Аль-Таи
 12 3 2 7 13 - 24 11
15.
Аль-Халидж
 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Аль-Хазм
 11 1 4 6 13 - 28 7
17.
Аль-Охдуд
 12 2 1 9 8 - 19 7
18.
Аль-Раед Бурайда
 11 1 2 8 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Аль-Ахли Джидда
 6 5 1 0 12 - 4 16
3.
Аль-Таавун Бурайда
 5 4 1 0 11 - 3 13
4.
Абха
 7 4 0 3 10 - 11 12
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 3 1 1 12 - 8 10
7.
Аль-Иттифак
 5 3 1 1 11 - 8 10
8.
Аль-Фатех
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Аль-Вахда Мекка
 6 3 1 2 14 - 10 10
10.
Аль-Таи
 6 3 1 2 9 - 10 10
11.
Дамак
 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Аль-Иттихад Джидда
 5 2 1 2 9 - 8 7
13.
Аль-Рияд
 6 2 1 3 5 - 10 7
14.
Аль-Фейха
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Аль-Хазм
 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Аль-Раед Бурайда
 6 1 0 5 6 - 14 3
17.
Аль-Халидж
 6 0 3 3 4 - 10 3
18.
Аль-Охдуд
 6 0 0 6 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 5 1 0 17 - 5 16
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 5 0 1 19 - 6 15
3.
Аль-Иттихад Джидда
 7 4 2 1 12 - 2 14
4.
Аль-Фатех
 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Аль-Таавун Бурайда
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Аль-Иттифак
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Аль-Фейха
 6 2 3 1 11 - 9 9
8.
Аль-Халидж
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Аль-Охдуд
 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Аль-Ахли Джидда
 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аль-Рияд
 5 1 1 3 6 - 14 4
12.
Дамак
 6 1 1 4 7 - 11 4
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 1 1 4 5 - 13 4
14.
Аль-Вахда Мекка
 5 1 0 4 6 - 13 3
15.
Аль-Хазм
 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Аль-Раед Бурайда
 5 0 2 3 4 - 7 2
17.
Абха
 5 0 1 4 3 - 12 1
18.
Аль-Таи
 6 0 1 5 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 11 (6)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 9 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8 (2)
Аль-Фатех Батна Мурад 7 (6)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 5
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 5
Аль-Вахда Мекка Аль-Хаджи Алаа 1 3
Аль-Охдуд Аль-Рубаи Саид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Аль-Наср" играет в тёмно-синей форме, "Аль-Халидж" - в жёлтых футболках и зелёных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Аль-Аввал Парк"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Наср» из Эр-Рияда и «Аль-Халидж». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.3% пользователей.
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Прогнозы 117
Аль-Наср Эр-Рияд 99.1% (116)
X 0% (0)
Аль-Халидж 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Халидж
1.17
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7.20
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12.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Халидж

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
Аль-Халидж
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
39.3% (46)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
27.4% (32)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12% (14)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.1% (13)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.3% (5)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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