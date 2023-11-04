Тур: 12. Стадион: Аль-Аввал Парк.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 У-Ён ЧонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хамзи МансурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Озейби РаэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Саид АбдуллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эммануэль Педру
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|11 (3)
|1
|Талиска Андерсон
|8
|0.73
|Мане Садио
|6
|0.55
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.27
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.09
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.09
|Брозович Марсело
|0
|0
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинш Фабиу
|4 (1)
|0.36
|Хамзи Мансур
|2
|0.18
|Шериф Мохамед
|1
|0.09
|Лопес Лисандро II
|1
|0.09
|Аль-Дубайс Хишам
|1
|0.09
|Нарей Халед
|1 (1)
|0.09
|Ребошу Педру
|0
|0
|Аль-Ибрагим Риад
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухтар Али
|2
|1
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Халидж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Иву
|4
|0
|У-Ён Чон
|3
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Мартинш Фабиу
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Аль-Самири Халед
|2
|0
|Аль-Хабрани Мохаммед
|2
|0
|Саид Абдулла II
|0
|1
|Шериф Мохамед
|1
|0
|Лопес Лисандро II
|1
|0
|Аль-Салем Абдулла
|1
|0
|Хамзи Мансур
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Аль-Халидж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аль-Халидж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
18
2
Аль-Наср Эр-Рияд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Аль-Халидж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
20
4
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
19
4
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
5
26%
1
25%
31-45
4
21%
1
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
31
10
15 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
13%
0
0%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
8
26%
2
20%
31-45
7
23%
2
20%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
6
19%
3
30%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Аль-Халидж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Халидж - Дамак 0:2
Аль-Халидж - Аль-Адаль 2:0 Аль-Охдуд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:1 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Умм-Салаль - Аль-Халидж 1:3 Аль-Халидж - Казма 2:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 4:0 Нассаджи Мазандаран - Аль-Халидж 0:0 Аль-Халидж - Абха 3:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Халидж 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 1:4 Аль-Халидж - Аль-Таавун Бурайда 0:2
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:3
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
42
14
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
92
110
65
110
47
29
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|11 (6)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|9 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8 (2)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|7 (6)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|7 (1)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 5
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 4
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|5
|Аль-Вахда Мекка
|Аль-Хаджи Алаа
|1 3
|Аль-Охдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Халидж
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
Аль-Халидж
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
39.3% (46)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
27.4% (32)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12% (14)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.1% (13)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.3% (5)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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