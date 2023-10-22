  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 28.
Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
21' Гол
Michel Araujo
21' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
43' Желтая карточка
Pablo Maia
2:0
68' Гол
Pablo Maia
69' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
89' Желтая карточка
Суарес Луис
3:0
90' Гол
Лусиано Невес
90'+8
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
4
Коста
Диего
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
19
Родригес
Хамес
15
Michel
Araujo
7
Лукас
Моура
22
David
VI
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
51
Уэсли
Лопес
48
Жозуэ
Филипе
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
Сан-Паулу
4-5-1
Гремио
5-3-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Гремио

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

36 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
58.3%
19.5%
8 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
К
0:0
К
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
1:1
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:0
Г1ЙД
3:2
СA
1:2
СA
2:0
Г1ЙД
2:0
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Среднее время на гол

73
135

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.56
0.72

Среднее время на гол

57
124

Всего голов

50
25

Голов в среднем за матч

1.39
0.69

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
129

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (2) 0.32
Лусиано Невес 6 (1) 0.21
Pablo Maia 3 0.11
David VI 2 0.07
Пауло Маркос 2 0.07
Michel Araujo 2 0.07
Пато Алешандре 2 0.07
Родригес Хамес 1 0.04
Rodrigo Nestor 1 0.04
Жуан Бланко 1 0.04
Alan Franco1 1 0.04
Лукас Моура 1 0.04
Невес Габриэль 1 0.04
Lucas Beraldo 1 0.04
Nathan Mendes 1 0.04
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Эрисон 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 9 0.32
Кристальдо Франко 6 (3) 0.21
Бителло 4 0.14
Вильясанти Матиас 3 0.11
Педро Жоао II 3 0.11
Henrique Souza Ewerthon3 3 0.11
Андре 2 0.07
Рейналдо Мануэл 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Натан Аллан 1 0.04
Pepe4 1 0.04
Бруно Увини 1 0.04
Винисиус I 1 0.04
Felipe Carballo 1 0.04
Роналд 1 0.04
Lucas Besozzi 1 0.04
Gustavo Martins 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 7 1
Кальери Хонатан 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
Коста Диего 5 0
Невес Габриэль 5 0
Рафинья XXI 5 0
Dorival Junior 3 1
David VI 4 0
Лусиано Невес 4 0
Wellington Rato 4 0
Caio Paulista 3 0
Alan Franco1 3 0
Lucas Beraldo 3 0
Nathan Mendes 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Арболеда Роберт 0 1
Жуан Бланко 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Эрисон 1 0
Matheus Belem 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 12 1
Рейналдо Мануэл 9 2
Вильясанти Матиас 6 1
Суарес Луис 6 0
Бруно Увини 4 0
Gabriel Chapeco 4 0
Фабио да Сильва 3 0
Эли Родриго 3 0
Gustavo Martins 3 0
Cuiabano 3 0
Ренато Гаучо 1 1
Андре 2 0
Винисиус I 2 0
Bruno VI 2 0
Натан Аллан 2 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Mila 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Джеромел Педро 1 0
Педро Жоао 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Felipe Carballo 1 0
Мендос Дарлан 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Adriel Ramos 1 0
Бителло 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гремио
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
11
Сан-Паулу
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

3
24
Сан-Паулу
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
Гремио
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (14)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

4
35

Голы по времени матча

Забито

26
17
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
0
0%
2
12%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
7
27%
2
12%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
10
38%
3
18%
76-90

Пропущено

13
27
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
8
30%
30%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Забито

9
25
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
22%
5
20%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
2
22%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
33%
2
8%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Забито

35
42
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
2
6%
7
17%
1-15
7
20%
6
14%
16-30
9
26%
8
19%
31-45
2
6%
8
19%
46-60
2
6%
8
19%
61-75
13
37%
5
12%
76-90

Пропущено

28
41
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 23
7
25%
3
7%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
6
21%
9
22%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
25%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Гремио

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
5 раз 38%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
9 раз 32%
0:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
8
6
4
11
2.5
5
9
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
21
7
9
19
1.5
13
15
4
24
2.5
6
22
2
26
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 28 18 5 5 44 - 17 59
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 28 12 9 7 40 - 31 45
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Гремио
 28 13 5 10 43 - 40 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Флуминенсе
 27 12 6 9 37 - 34 42
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 28 10 8 10 34 - 29 38
11.
Куяба
 28 10 7 11 30 - 31 37
12.
Байя
 28 9 7 12 37 - 38 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Коринтианс
 27 7 11 9 33 - 35 32
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Гойяс
 28 7 10 11 28 - 38 31
17.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
18.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 11 2 1 28 - 6 35
2.
Флуминенсе
 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
12.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
14.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
15.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
16.
Куяба
 14 4 6 4 18 - 16 18
17.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 14 4 4 6 15 - 16 16
9.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
10.
Гойяс
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
12.
Гремио
 14 3 3 8 16 - 28 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
14.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
15.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
16.
Коринтианс
 14 2 4 8 13 - 22 10
17.
Флуминенсе
 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 12
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
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