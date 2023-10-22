Тур: 28.
0'
1:0
21' ГолMichel Araujo
21' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
43' Желтая карточкаPablo Maia
2:0
68' ГолPablo Maia
69' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
89' Желтая карточкаСуарес Луис
3:0
90' ГолЛусиано Невес
90'+8
Ход матча
21'
1:0
43'
68'
2:0
69'
88'
89'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
22
David
VI
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
51
Уэсли
Лопес
48
Жозуэ
Филипе
23
Pepe4
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 ЭрисонНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
28 Alan Franco1
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
51 Уэсли ЛопесЗащитник
-
48 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
-
31 Caique IV
-
36 Nata
-
49 Joao Araujo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сан-Паулу
Гремио
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
36 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
12 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
58.3%
19.5%
8 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Среднее время на гол
73
135
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.56
0.72
Среднее время на гол
57
124
Всего голов
50
25
Голов в среднем за матч
1.39
0.69
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
129
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (2)
|0.32
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.21
|Pablo Maia
|3
|0.11
|David VI
|2
|0.07
|Пауло Маркос
|2
|0.07
|Michel Araujo
|2
|0.07
|Пато Алешандре
|2
|0.07
|Родригес Хамес
|1
|0.04
|Rodrigo Nestor
|1
|0.04
|Жуан Бланко
|1
|0.04
|Alan Franco1
|1
|0.04
|Лукас Моура
|1
|0.04
|Невес Габриэль
|1
|0.04
|Lucas Beraldo
|1
|0.04
|Nathan Mendes
|1
|0.04
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|9
|0.32
|Кристальдо Франко
|6 (3)
|0.21
|Бителло
|4
|0.14
|Вильясанти Матиас
|3
|0.11
|Педро Жоао II
|3
|0.11
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0.11
|Андре
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Натан Аллан
|1
|0.04
|Pepe4
|1
|0.04
|Бруно Увини
|1
|0.04
|Винисиус I
|1
|0.04
|Felipe Carballo
|1
|0.04
|Роналд
|1
|0.04
|Lucas Besozzi
|1
|0.04
|Gustavo Martins
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|7
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Невес Габриэль
|5
|0
|Рафинья XXI
|5
|0
|Dorival Junior
|3
|1
|David VI
|4
|0
|Лусиано Невес
|4
|0
|Wellington Rato
|4
|0
|Caio Paulista
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Lucas Beraldo
|3
|0
|Nathan Mendes
|3
|0
|Rodrigo Huendra
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Арболеда Роберт
|0
|1
|Жуан Бланко
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|12
|1
|Рейналдо Мануэл
|9
|2
|Вильясанти Матиас
|6
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Gabriel Chapeco
|4
|0
|Фабио да Сильва
|3
|0
|Эли Родриго
|3
|0
|Gustavo Martins
|3
|0
|Cuiabano
|3
|0
|Ренато Гаучо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Bruno VI
|2
|0
|Натан Аллан
|2
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Джеромел Педро
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Мендос Дарлан
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Бителло
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гремио
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
11
Сан-Паулу
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Гремио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
24
Сан-Паулу
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
Гремио
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (14)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
4
35
Голы по времени матча
Забито
26
17
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
0
0%
2
12%
1-15
5
19%
3
18%
16-30
7
27%
2
12%
31-45
2
8%
4
24%
46-60
2
8%
3
18%
61-75
10
38%
3
18%
76-90
Пропущено
13
27
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
4
31%
1
4%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
22%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
8
30%
30%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
22%
5
20%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
2
22%
6
24%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
3
33%
2
8%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Забито
35
42
18 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
2
6%
7
17%
1-15
7
20%
6
14%
16-30
9
26%
8
19%
31-45
2
6%
8
19%
46-60
2
6%
8
19%
61-75
13
37%
5
12%
76-90
Пропущено
28
41
15 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 23
7
25%
3
7%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
6
21%
9
22%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
4
14%
10
24%
61-75
7
25%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1
Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Куяба - Сан-Паулу 2:1
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Форталеза Сеара - Гремио 1:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Коринтианс - Гремио 4:4 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Гремио - Куяба 2:0 Гремио - Крузейро 3:0 Сантос - Гремио 2:1 Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1 Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Гремио
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 38%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
9 раз 32%
0:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
96
86
411
59
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
919
1315
424
622
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|18
|5
|5
|44 - 17
|59
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|27
|13
|8
|6
|40 - 31
|47
|4.
|0:0
|28
|12
|9
|7
|40 - 31
|45
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|28
|13
|5
|10
|43 - 40
|44
|7.
|27
|12
|7
|8
|32 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|37 - 34
|42
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|28
|10
|8
|10
|34 - 29
|38
|11.
|28
|10
|7
|11
|30 - 31
|37
|12.
|28
|9
|7
|12
|37 - 38
|34
|13.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|14.
|27
|7
|11
|9
|33 - 35
|32
|15.
|27
|7
|10
|10
|24 - 24
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|28 - 38
|31
|17.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|18.
|27
|8
|6
|13
|30 - 45
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|2
|1
|28 - 6
|35
|2.
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|5.
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|12.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|13.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|14.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|15.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|18 - 16
|18
|17.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|9.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|16 - 28
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 12
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8