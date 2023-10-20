  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 27.
Флуминенсе
1:3
Первый тайм: 45+'
Коринтианс
0'
0:1
10' Гол
Алберто Юри
19' Желтая карточка
Майкон Барберан
1:1
22' Гол
Vinicius Lima
1:2
27' Гол
Алберто Юри
29' Желтая карточка
Марсело Виера
1:3
32' Пенальти
Fabio Santos IV
33' Желтая карточка
Мело Фелипе
36' Желтая карточка
Педринью Роша
41' Желтая карточка
Алберто Юри
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
11
Keno
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
14
Каэтано
Жоао
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
33
Оливейра
Руан
20
Жулиано
де
Паула
27
Педринью
Роша
9
Алберто
Юри
Флуминенсе
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Коринтианс

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
К
3:0
К
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
1:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
БСА
5:2
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.58

Среднее время на гол

64
155

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.58
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

55
26

Голов в среднем за матч

1.49
0.7

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
128

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.26
Vinicius Lima 5 0.19
Джон Кеннеди 4 0.15
Гансо Пауло 3 0.11
Ариас Джон 2 (1) 0.07
Lele 2 0.07
Нино III 2 0.07
Guga3 1 0.04
Samuel VII 1 0.04
Марсело Виера 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Мело Фелипе 1 0.04
Нето Жоао 1 0.04
Фернандес Леонардо 1 0.04
Diogo VII 1 0.04
Алан VI 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Keno 0 0
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 7 0.26
Роджер 7 (2) 0.26
Fabio Santos IV 4 (4) 0.15
Майкон Барберан 2 0.07
Оливейра Руан 2 0.07
Жил Карлос 2 0.07
Аугусто Ренато 1 0.04
Ромеро Анхель 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Педринью Роша 1 0.04
Жулиано де Паула 1 0.04
Лукас VI 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Араужо Матеус 1 0.04
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 9 1
Fernando Diniz 6 2
Мело Фелипе 8 0
Джон Кеннеди 8 0
Samuel VII 6 0
Нино III 4 1
Keno 5 0
Vinicius Lima 5 0
Ариас Джон 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Кано Херман 4 0
Марлон 4 0
Lele 2 1
Марсело Виера 3 0
Тьяго Сантос 3 0
Фабио Лопес 3 0
Гансо Пауло 2 0
Джованни 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Фернандес Леонардо 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 7 0
Фагнер Лемос 7 0
Вера Фаусто 5 0
Майкон Барберан 3 1
Fabio Santos IV 4 0
Алберто Юри 4 0
Москардо Габриэль 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Коринтианс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
1

Упущенные победы

9
21
Флуминенсе
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Коринтианс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
1

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
14%
2
22%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
2
22%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
3
43%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
8
40%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
6
43%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
2
14%
6
29%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
4
33%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
5
42%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
30%
2
17%
76-90

Забито

35
30
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
11%
2
7%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
12
34%
4
13%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
5
14%
8
27%
76-90

Пропущено

30
32
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
7%
1
3%
1-15
8
27%
7
22%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
6
20%
5
16%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
8
27%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Коринтианс

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
5
8
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
2
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
7
19
2
24
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 18 4 5 44 - 17 58
2.
Ред Булл Брагантино
 27 13 10 4 39 - 24 49
3.
Фламенго
 27 13 8 6 40 - 31 47
4.
Гремио
 27 13 5 9 43 - 37 44
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 27 12 8 7 40 - 24 44
6.
Атлетико Паранаэнсе
 27 12 8 7 40 - 31 44
7.
Атлетико Минейро
 27 12 7 8 32 - 21 43
8.
Форталеза Сеара
 27 12 6 9 33 - 27 42
9.
Флуминенсе
 1:3 27 12 5 10 35 - 34 41
10.
Куяба
 27 10 6 11 29 - 30 36
11.
Сан-Паулу
 27 9 8 10 31 - 29 35
12.
Коринтианс
 3:1 27 8 10 9 33 - 33 34
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 8 8 11 23 - 32 32
14.
Байя
 27 8 7 12 35 - 38 31
15.
Крузейро
 27 7 10 10 24 - 24 31
16.
Васко да Гама
 27 8 6 13 28 - 38 30
17.
Сантос
 27 8 6 13 30 - 45 30
18.
Гойяс
 27 7 9 11 27 - 37 30
19.
Коритиба Парана
 27 5 5 17 29 - 57 20
20.
Америка Минейро
 27 4 6 17 30 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 11 1 1 28 - 6 34
2.
Флуминенсе
 1:3 15 10 3 2 21 - 11 33
3.
Гремио
 14 10 2 2 27 - 12 32
4.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 23 - 13 29
5.
Атлетико Паранаэнсе
 14 8 5 1 25 - 15 29
6.
Ред Булл Брагантино
 13 8 4 1 21 - 8 28
7.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 8 2 3 20 - 12 26
9.
Фламенго
 12 6 4 2 17 - 9 22
10.
Коринтианс
 3:1 13 5 7 1 20 - 13 22
11.
Атлетико Минейро
 13 6 3 4 16 - 12 21
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 6 3 4 15 - 14 21
13.
Васко да Гама
 14 6 2 6 16 - 15 20
14.
Сантос
 14 5 5 4 23 - 22 20
15.
Байя
 13 5 4 4 21 - 15 19
16.
Гойяс
 14 4 6 4 17 - 20 18
17.
Куяба
 13 4 5 4 17 - 15 17
18.
Крузейро
 14 3 5 6 6 - 11 14
19.
Америка Минейро
 14 4 1 9 14 - 25 13
20.
Коритиба Парана
 13 3 3 7 14 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 15 7 4 4 23 - 22 25
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
3.
Атлетико Минейро
 14 6 4 4 16 - 9 22
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 4 6 4 20 - 12 18
7.
Крузейро
 13 4 5 4 18 - 13 17
8.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
9.
Форталеза Сеара
 13 4 2 7 10 - 14 14
10.
Гойяс
 13 3 3 7 10 - 17 12
11.
Гремио
 13 3 3 7 16 - 25 12
12.
Коринтианс
 3:1 14 3 3 8 13 - 20 12
13.
Байя
 14 3 3 8 14 - 23 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 2 5 7 8 - 18 11
15.
Сантос
 13 3 1 9 7 - 23 10
16.
Васко да Гама
 13 2 4 7 12 - 23 10
17.
Флуминенсе
 1:3 12 2 2 8 14 - 23 8
18.
Коритиба Парана
 14 2 2 10 15 - 37 8
19.
Сан-Паулу
 13 0 6 7 8 - 16 6
20.
Америка Минейро
 13 0 5 8 16 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 15 (4)
Сантос Леонардо Маркос 12 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 11 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Флуминенсе Андре 1 10
Гойяс Магиньо 2 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 9
Весь список
  • 22'
    Кано Херман сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Винисиус Лима бьет в цель!
  • 19'
    Майкон Барберан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Майкон Барберан сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Флуминенсе.
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Флуминенсе
Ничья
Коринтианс
8.30
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5.70
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