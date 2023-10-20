Тур: 27.
1:3
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
10' ГолАлберто Юри
19' Желтая карточкаМайкон Барберан
1:1
22' ГолVinicius Lima
1:2
27' ГолАлберто Юри
29' Желтая карточкаМарсело Виера
1:3
32' ПенальтиFabio Santos IV
33' Желтая карточкаМело Фелипе
36' Желтая карточкаПедринью Роша
41' Желтая карточкаАлберто Юри
Ход матча
10'
0:1
19'
22'
1:1
27'
1:2
29'
32'
1:3
33'
36'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
11
Keno
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
14
Каэтано
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
-
16 Diogo VII
-
23 Guga3
-
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Флуминенсе
Коринтианс
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.58
Среднее время на гол
64
155
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.58
0.83
Среднее время на гол
57
108
Всего голов
55
26
Голов в среднем за матч
1.49
0.7
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
60
128
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.26
|Vinicius Lima
|5
|0.19
|Джон Кеннеди
|4
|0.15
|Гансо Пауло
|3
|0.11
|Ариас Джон
|2 (1)
|0.07
|Lele
|2
|0.07
|Нино III
|2
|0.07
|Guga3
|1
|0.04
|Samuel VII
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Нето Жоао
|1
|0.04
|Фернандес Леонардо
|1
|0.04
|Diogo VII
|1
|0.04
|Алан VI
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Keno
|0
|0
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|7
|0.26
|Роджер
|7 (2)
|0.26
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.15
|Майкон Барберан
|2
|0.07
|Оливейра Руан
|2
|0.07
|Жил Карлос
|2
|0.07
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Ромеро Анхель
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Педринью Роша
|1
|0.04
|Жулиано де Паула
|1
|0.04
|Лукас VI
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Араужо Матеус
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|9
|1
|Fernando Diniz
|6
|2
|Мело Фелипе
|8
|0
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|6
|0
|Нино III
|4
|1
|Keno
|5
|0
|Vinicius Lima
|5
|0
|Ариас Джон
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Марлон
|4
|0
|Lele
|2
|1
|Марсело Виера
|3
|0
|Тьяго Сантос
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|7
|0
|Фагнер Лемос
|7
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Майкон Барберан
|3
|1
|Fabio Santos IV
|4
|0
|Алберто Юри
|4
|0
|Москардо Габриэль
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Флуминенсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Коринтианс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
1
Упущенные победы
9
21
Флуминенсе
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Коринтианс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
1
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
14%
2
22%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
2
22%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
3
43%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
8
40%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
6
43%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
2
14%
6
29%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
4
33%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
5
42%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
30%
2
17%
76-90
Забито
35
30
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
11%
2
7%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
6
17%
6
20%
31-45
12
34%
4
13%
46-60
5
14%
5
17%
61-75
5
14%
8
27%
76-90
Пропущено
30
32
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
7%
1
3%
1-15
8
27%
7
22%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
6
20%
5
16%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
8
27%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Коринтианс
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 42%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
77
58
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
197
1313
719
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|4
|5
|44 - 17
|58
|2.
|27
|13
|10
|4
|39 - 24
|49
|3.
|27
|13
|8
|6
|40 - 31
|47
|4.
|27
|13
|5
|9
|43 - 37
|44
|5.
|27
|12
|8
|7
|40 - 24
|44
|6.
|27
|12
|8
|7
|40 - 31
|44
|7.
|27
|12
|7
|8
|32 - 21
|43
|8.
|27
|12
|6
|9
|33 - 27
|42
|9.
|1:3
|27
|12
|5
|10
|35 - 34
|41
|10.
|27
|10
|6
|11
|29 - 30
|36
|11.
|27
|9
|8
|10
|31 - 29
|35
|12.
|3:1
|27
|8
|10
|9
|33 - 33
|34
|13.
|27
|8
|8
|11
|23 - 32
|32
|14.
|27
|8
|7
|12
|35 - 38
|31
|15.
|27
|7
|10
|10
|24 - 24
|31
|16.
|27
|8
|6
|13
|28 - 38
|30
|17.
|27
|8
|6
|13
|30 - 45
|30
|18.
|27
|7
|9
|11
|27 - 37
|30
|19.
|27
|5
|5
|17
|29 - 57
|20
|20.
|27
|4
|6
|17
|30 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|28 - 6
|34
|2.
|1:3
|15
|10
|3
|2
|21 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 12
|32
|4.
|14
|9
|2
|3
|23 - 13
|29
|5.
|14
|8
|5
|1
|25 - 15
|29
|6.
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|7.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|8.
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|9.
|12
|6
|4
|2
|17 - 9
|22
|10.
|3:1
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|11.
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|12.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|16 - 15
|20
|14.
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|15.
|13
|5
|4
|4
|21 - 15
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|17 - 15
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|6 - 11
|14
|19.
|14
|4
|1
|9
|14 - 25
|13
|20.
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|23 - 22
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|16 - 9
|22
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|20 - 12
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|10 - 14
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|12.
|3:1
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|13.
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|8 - 18
|11
|15.
|13
|3
|1
|9
|7 - 23
|10
|16.
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|17.
|1:3
|12
|2
|2
|8
|14 - 23
|8
|18.
|14
|2
|2
|10
|15 - 37
|8
|19.
|13
|0
|6
|7
|8 - 16
|6
|20.
|13
|0
|5
|8
|16 - 31
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|15 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|12 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|10 (6)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Флуминенсе
|Андре
|1 10
|Гойяс
|Магиньо
|2 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 9