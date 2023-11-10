  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Тренчин
0:0
Второй тайм: 89'
Жилина
0'
28' Желтая карточка
Илья Столица
39' Желтая карточка
Бари Кристиан
87' Желтая карточка
Багин Сауэль
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
2
Багин
Сауэль
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
14
Бондаренко
Тарас
22
Гонг
Хилари
8
Гайдош
Артур
27
Бариш
Дамьян
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
27
Яворчек
Доминик
6
Xavier
Adang
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
7
Мыслович
Патрик
Тренчин
4-1-4-1
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Жилина

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

39 матчей

33.3%
20.5%
46.2%
13 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
5:2
С
1:1
С
0:0
SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
С
5:3
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.76
1.59

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

2.05
2

Среднее время на гол

44
45

Всего голов

75
69

Голов в среднем за матч

1.92
1.77

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.36
Eynel Soares 4 0.29
Rahim Ibrahim 4 0.29
Гонг Хилари 2 0.14
Кмет Матуш 1 0.07
Samuel Kozlovsky 1 0.07
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 8 0.57
Henry Addo 5 0.36
Зауэр Марио 3 0.21
Илько Патрик 2 0.14
Ямбор Тимотей 2 (1) 0.14
Antoin Essomba 2 0.14
Минарик Ян 2 0.14
Руснак Матуш 1 0.07
Копас Адам 1 0.07
Капралик Адриан 1 0.07
Немчик Томаш 1 0.07
Стойчевски Андрей 1 0.07
Лейтнер Патрик 1 0.07
Xavier Adang 1 0.07
Eric Bille 1 0.07
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 6 1
Бариш Дамьян 5 0
Холли Доминик 3 0
Eynel Soares 3 0
Илья Столица 2 0
Кмет Матуш 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Гонг Хилари 1 0
Акила Жессе 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Купусович Негош 1 0
Гайдош Артур 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Жилина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Жилина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
23
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Жилина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
43%
5
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
7
41%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
2
12%
8
25%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
7
37%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1
Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Жилина

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
1
5
2.5
5
2
1
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
9
4
2
11
2.5
6
7
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 0:0 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Тренчин
 0:0 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 13 7 2 4 32 - 19 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 13 5 4 4 24 - 22 19
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:0 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 0:0 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 6 2 0 4 14 - 12 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • 57'
    Xavier Adang уходит с поля. Eric Bille выходит вместо него
  • 46'
    Henry Addo уходит с поля. Ямбор Тимотей выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Бари Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Гайдош Артур уходит с поля. Холли Доминик выходит вместо него
  • 28'
    Илья Столица получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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