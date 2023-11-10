Тур: 14. Стадион: На Сихоти.
0'
28' Желтая карточкаИлья Столица
39' Желтая карточкаБари Кристиан
87' Желтая карточкаБагин Сауэль
Ход матча
28'
39'
87'
11
Кмет
Матуш
22
Гонг
Хилари
27
Бариш
Дамьян
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Нападающий
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Тренчин
Жилина
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
39 матчей
33.3%
20.5%
46.2%
13 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.76
1.59
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
2.05
2
Среднее время на гол
44
45
Всего голов
75
69
Голов в среднем за матч
1.92
1.77
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.36
|Eynel Soares
|4
|0.29
|Rahim Ibrahim
|4
|0.29
|Гонг Хилари
|2
|0.14
|Кмет Матуш
|1
|0.07
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.07
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|8
|0.57
|Henry Addo
|5
|0.36
|Зауэр Марио
|3
|0.21
|Илько Патрик
|2
|0.14
|Ямбор Тимотей
|2 (1)
|0.14
|Antoin Essomba
|2
|0.14
|Минарик Ян
|2
|0.14
|Руснак Матуш
|1
|0.07
|Копас Адам
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Немчик Томаш
|1
|0.07
|Стойчевски Андрей
|1
|0.07
|Лейтнер Патрик
|1
|0.07
|Xavier Adang
|1
|0.07
|Eric Bille
|1
|0.07
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|6
|1
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Eynel Soares
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Жилина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Жилина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
23
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Жилина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
43%
5
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
7
41%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
2
12%
8
25%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
7
37%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1
Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1
Результаты матчей
Тренчин
Жилина
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
61
15
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
52
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
94
211
67
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 12
|32
|2.
|0:0
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|3.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|32 - 19
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|7.
|13
|5
|4
|4
|24 - 22
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 32
|7
|11.
|13
|0
|5
|8
|10 - 28
|5
|12.
|13
|0
|3
|10
|7 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 14
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|6
|2
|0
|4
|14 - 12
|6
|8.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5