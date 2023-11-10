Тур: 14. Стадион: На Сихоти.
0'
28' Желтая карточкаИлья Столица
39' Желтая карточкаБари Кристиан
86' Желтая карточкаБагин Сауэль
90' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
90'+4
Ход матча
28'
39'
86'
90'
11
Кмет
Матуш
22
Гонг
Хилари
27
Бариш
Дамьян
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Нападающий
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Тренчин
Жилина
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
18.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
39 матчей
33.3%
20.5%
46.2%
13 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.76
1.59
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
2.05
2
Среднее время на гол
44
45
Всего голов
75
69
Голов в среднем за матч
1.92
1.77
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.36
|Eynel Soares
|4
|0.29
|Rahim Ibrahim
|4
|0.29
|Гонг Хилари
|2
|0.14
|Кмет Матуш
|1
|0.07
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.07
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|8
|0.57
|Henry Addo
|5
|0.36
|Зауэр Марио
|3
|0.21
|Илько Патрик
|2
|0.14
|Ямбор Тимотей
|2 (1)
|0.14
|Antoin Essomba
|2
|0.14
|Минарик Ян
|2
|0.14
|Руснак Матуш
|1
|0.07
|Копас Адам
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Немчик Томаш
|1
|0.07
|Стойчевски Андрей
|1
|0.07
|Лейтнер Патрик
|1
|0.07
|Xavier Adang
|1
|0.07
|Eric Bille
|1
|0.07
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|6
|1
|Бариш Дамьян
|5
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Eynel Soares
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Кмет Матуш
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Жилина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Жилина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
23
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Жилина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
7
24
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
43%
5
21%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
5
21%
61-75
1
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
2
14%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
7
41%
5
16%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
2
12%
8
25%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
7
37%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Ок Частковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1
Жилина
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1
Михаловце - Жилина 1:1 Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1
Результаты матчей
Тренчин
Жилина
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
61
16
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
86
95
212
68
113
311
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5