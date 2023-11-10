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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 45+'
Ганновер 96
0'
19' Желтая карточка
Кунце Фабиан
22' Желтая карточка
Nicolo Tresoldi

Ход матча

19'
 
Кунце Фабиан
22'
 
Nicolo Tresoldi

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Ганновер 96
1.75
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
Санкт-Паули
3-4-3
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Ганновер 96

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.28
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

70
64

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 6 (2) 0.46
Эггештайн Йоханнес 6 0.46
Elias Saad 3 0.23
Меткалф Коннор 2 0.15
Ирвайн Джексон 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Oladapo Afolayan 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Рицка Ларс 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Philipp Treu 1 0.08
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.62
Нильсен Ховард 4 0.31
Кён Деррик 3 0.23
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.23
Nicolo Tresoldi 2 0.15
Enzo Leopold 2 0.15
Шауб Луис 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Нойман Фил 1 0.08
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Муроя Сэй 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
15
Санкт-Паули
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

24
27
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Ганновер 96

Точный счет

0:0
2 раза 33%
5:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
5
1
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
9
3
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 0:0 13 6 4 3 26 - 15 22
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Эльвeрсберг
 2:1 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
7.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
10.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 1:2 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 0:0 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 0:0 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 1:2 6 3 0 3 12 - 11 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 2:1 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 2:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 0:0 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 0:0 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 1:2 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Nicolo Tresoldi получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Ганновер 96
1.75
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4.10
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6.10
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