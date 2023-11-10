Тур: 13. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКунце Фабиан
22' Желтая карточкаNicolo Tresoldi
74' Желтая карточкаElias Saad
75' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
90' Желтая карточкаМеткалф Коннор
90' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
90'+9
Ход матча
20'
22'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
535 Количество передач 432
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Philipp
Treu
26
Elias
Saad
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кён ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Ганновер 96
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.28
1.39
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
70
64
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|6 (2)
|0.46
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.46
|Elias Saad
|3
|0.23
|Меткалф Коннор
|2
|0.15
|Ирвайн Джексон
|1
|0.08
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.08
|Oladapo Afolayan
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Рицка Ларс
|1
|0.08
|Бухальфа Карло
|1
|0.08
|Philipp Treu
|1
|0.08
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|8 (6)
|0.62
|Нильсен Ховард
|4
|0.31
|Кён Деррик
|3
|0.23
|Хальстенберг Марсель
|3 (2)
|0.23
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.15
|Enzo Leopold
|2
|0.15
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.08
|Нойман Фил
|1
|0.08
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Elias Saad
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дем Янник
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Нильсен Ховард
|1
|1
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
15
Санкт-Паули
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
24
27
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Ганновер 96
Точный счет
0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
43
51
34
15
25
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
85
94
310
211
211
112
211
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4