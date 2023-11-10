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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
20' Желтая карточка
Кунце Фабиан
22' Желтая карточка
Nicolo Tresoldi
74' Желтая карточка
Elias Saad
75' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
90' Желтая карточка
Меткалф Коннор
90' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
90'+9

Ход матча

20'
 
Кунце Фабиан
22'
 
Nicolo Tresoldi
46'
 
Фогльзаммер Андреас
Nicolo Tresoldi
74'
Elias Saad
 
75'
Синани Данел
Oladapo Afolayan
 
75'
 
Фогльзаммер Андреас
76'
 
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
80'
 
Муроя Сэй
Дем Янник
90'
Меткалф Коннор
 
90'
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
 
90'
 
Цилер Рон-Роберт
90'
 
Кристиансен Макс
Enzo Leopold

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 535 Количество передач 432
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
23
Philipp
Treu
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
11
Шауб
Луис
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
18
Кён
Деррик
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
Санкт-Паули
3-4-3
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Ганновер 96

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.28
1.39

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

70
64

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 6 (2) 0.46
Эггештайн Йоханнес 6 0.46
Elias Saad 3 0.23
Меткалф Коннор 2 0.15
Ирвайн Джексон 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Oladapo Afolayan 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Рицка Ларс 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Philipp Treu 1 0.08
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 8 (6) 0.62
Нильсен Ховард 4 0.31
Кён Деррик 3 0.23
Хальстенберг Марсель 3 (2) 0.23
Nicolo Tresoldi 2 0.15
Enzo Leopold 2 0.15
Шауб Луис 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Фогльзаммер Андреас 1 0.08
Нойман Фил 1 0.08
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Смит Эрик 3 0
Elias Saad 3 0
Метс Кароль 1 1
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дем Янник 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Нильсен Ховард 1 1
Цилер Рон-Роберт 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Кён Деррик 2 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Муроя Сэй 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ганновер 96
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
15
Санкт-Паули
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
5
42%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

24
27
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
3
13%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Ганновер 96

Точный счет

0:0
3 раза 43%
5:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
5
1
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
2
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
9
4
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
7.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
10.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Nicolo Tresoldi получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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