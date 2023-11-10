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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Шальке 04
1:2
Первый тайм: 45+'
Эльвeрсберг
0'
7' Желтая карточка
Мёркин Дерри
0:1
7' Гол
Paul Stock
0:2
21' Гол
Jannik Rochelt
1:2
35' Гол
Караман Кенан

Ход матча

7'
Мёркин Дерри
 
7'
0:1
Paul Stock
(Manuel Feil)
21'
0:2
Jannik Rochelt
(Paul Stock)
35'
Караман Кенан
(Оуведжан Томас)
1:2
37'
 
Конрад Кевин
Сикингер Карло

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Эльвeрсберг
4.50
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Все Коэффициенты
1
Ферманн
Ральф
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
41
Матричани
Хеннинг
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
24
Дрекслер
Доминик
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Шальке 04
3-3-2-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.23
Полтер Себастьян 3 (1) 0.23
Оуведжан Томас 2 0.15
Теродде Симон 2 0.15
Ласм Бриан 2 0.15
Yusuf Kabadayi 2 0.15
Мёркин Дерри 1 0.08
Темпельман Лино 1 0.08
Форсан Эудраого 1 0.08
Латца Данни 1 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.08
Мор Тобиас 1 0.08
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jannik Rochelt 3 0.23
Фагир Вахид 3 0.23
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.15
Paul Stock 2 0.15
Manuel Feil 2 0.15
Сикингер Карло 1 0.08
Semih Sahin 1 0.08
Ваннер Пауль 1 0.08
Якобсен Торе 1 (1) 0.08
Коррейя Марсель 1 0.08
Боямба Джозеф 1 0.08
Maurice Neubauer 1 0.08
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Бруннер Седрик 3 0
Караман Кенан 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Антонич Нико 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
5
Шальке 04
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

3
6
Шальке 04
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Забито

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
6
30%
2
12%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Пропущено

25
18
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
4%
3
17%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
8
32%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2

Результаты матчей

Шальке 04
Эльвeрсберг

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:0 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 0:0 13 6 4 3 26 - 15 22
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Эльвeрсберг
 2:1 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
7.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
10.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 1:2 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 0:0 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 0:0 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 1:2 6 3 0 3 12 - 11 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 2:1 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 2:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 0:0 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 0:0 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 1:2 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • 7'
    Мёркин Дерри получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Шальке 04
Ничья
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