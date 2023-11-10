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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 61110
Шальке 04
1:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
7' Желтая карточка
Мёркин Дерри
0:1
7' Гол
Paul Stock
0:2
21' Гол
Jannik Rochelt
1:2
35' Гол
Караман Кенан
45' Желтая карточка
Караман Кенан
52' Желтая карточка
Maurice Neubauer
54' Желтая карточка
Конрад Кевин
90' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
90'+9

Ход матча

7'
Мёркин Дерри
 
7'
0:1
Paul Stock
(Manuel Feil)
21'
0:2
Jannik Rochelt
(Paul Stock)
35'
Караман Кенан
(Оуведжан Томас)
1:2
37'
 
Конрад Кевин
Сикингер Карло
45'
Караман Кенан
 
52'
 
Maurice Neubauer
54'
 
Конрад Кевин
58'
Латца Данни
Дрекслер Доминик
 
75'
Keke Topp
Темпельман Лино
 
75'
Теродде Симон
Ласм Бриан
 
84'
 
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
84'
Идризи Бленди
Матричани Хеннинг
 
84'
Yusuf Kabadayi
Мёркин Дерри
 
89'
 
Ваннер Пауль
Manuel Feil
89'
 
Lukas Pinckert
Paul Stock
90'
Yusuf Kabadayi
 

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 463 Количество передач 377
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хикерен
Джастин
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
41
Матричани
Хеннинг
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
24
Дрекслер
Доминик
11
Ласм
Бриан
19
Караман
Кенан
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Шальке 04
3-3-2-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 3 0.23
Полтер Себастьян 3 (1) 0.23
Оуведжан Томас 2 0.15
Теродде Симон 2 0.15
Ласм Бриан 2 0.15
Yusuf Kabadayi 2 0.15
Мёркин Дерри 1 0.08
Темпельман Лино 1 0.08
Форсан Эудраого 1 0.08
Латца Данни 1 0.08
Дрекслер Доминик 1 0.08
Мор Тобиас 1 0.08
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jannik Rochelt 3 0.23
Фагир Вахид 3 0.23
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.15
Paul Stock 2 0.15
Manuel Feil 2 0.15
Сикингер Карло 1 0.08
Semih Sahin 1 0.08
Ваннер Пауль 1 0.08
Якобсен Торе 1 (1) 0.08
Коррейя Марсель 1 0.08
Боямба Джозеф 1 0.08
Maurice Neubauer 1 0.08
Якель Фредерик 0 0
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Мёркин Дерри 4 0
Караман Кенан 2 1
Бруннер Седрик 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Оуведжан Томас 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 5 0
Сикингер Карло 4 0
Semih Sahin 3 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Вандермерш Юго 2 0
Paul Stock 2 0
Конрад Кевин 1 0
Антонич Нико 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
Шальке 04
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эльвeрсберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

3
6
Шальке 04
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Эльвeрсберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
6
29%
3
16%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
3
11%
5
26%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
6
22%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2

Результаты матчей

Шальке 04
Эльвeрсберг

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 12 7 3 2 24 - 13 24
3.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
4.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
5.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Хольштайн Киль
 12 6 2 4 19 - 19 20
7.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
8.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
10.
Падерборн
 12 5 3 4 20 - 20 18
11.
Нюрнберг
 12 5 3 4 19 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 12 - 28 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 1 2 9 7 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
10.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
11.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
12.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
15.
Хольштайн Киль
 6 2 1 3 9 - 12 7
16.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
7.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Нюрнберг
 6 2 1 3 9 - 14 7
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 5 0 2 3 3 - 15 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
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