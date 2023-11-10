Тур: 13. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61110
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМёркин Дерри
0:1
7' ГолPaul Stock
0:2
21' ГолJannik Rochelt
1:2
35' ГолКараман Кенан
45' Желтая карточкаКараман Кенан
52' Желтая карточкаMaurice Neubauer
54' Желтая карточкаКонрад Кевин
90' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
90'+9
Ход матча
7'
7'
0:1
21'
0:2
35'
1:2
45'
52'
54'
90'
Статистика матча
-
19 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
463 Количество передач 377
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
30 Kevin KoffiНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|3
|0.23
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.23
|Оуведжан Томас
|2
|0.15
|Теродде Симон
|2
|0.15
|Ласм Бриан
|2
|0.15
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.15
|Мёркин Дерри
|1
|0.08
|Темпельман Лино
|1
|0.08
|Форсан Эудраого
|1
|0.08
|Латца Данни
|1
|0.08
|Дрекслер Доминик
|1
|0.08
|Мор Тобиас
|1
|0.08
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jannik Rochelt
|3
|0.23
|Фагир Вахид
|3
|0.23
|Luca Pascal Schnellbacher
|2
|0.15
|Paul Stock
|2
|0.15
|Manuel Feil
|2
|0.15
|Сикингер Карло
|1
|0.08
|Semih Sahin
|1
|0.08
|Ваннер Пауль
|1
|0.08
|Якобсен Торе
|1 (1)
|0.08
|Коррейя Марсель
|1
|0.08
|Боямба Джозеф
|1
|0.08
|Maurice Neubauer
|1
|0.08
|Якель Фредерик
|0
|0
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Мёркин Дерри
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|5
|0
|Сикингер Карло
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Вандермерш Юго
|2
|0
|Paul Stock
|2
|0
|Конрад Кевин
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эльвeрсберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
Шальке 04
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эльвeрсберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
3
6
Шальке 04
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Эльвeрсберг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
24%
3
16%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
6
29%
3
16%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
3
11%
5
26%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
6
22%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2
Результаты матчей
Шальке 04
Эльвeрсберг
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
76
49
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4