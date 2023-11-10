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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Венеция
2:1
Второй тайм: 89'
Катанзаро
0'
5' Желтая карточка
Шитум Марио
1:0
25' Пенальти
Похьянпало Йоэль
1:1
40' Гол
Гион Андреа
2:1
45' Гол
Йонсен Деннис
58' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
88' Желтая карточка
Бьярксон Бьярки Стейнн
89' Красная карточка

Ход матча

5'
 
Шитум Марио
25'
Похьянпало Йоэль
1:0
40'
1:1
Гион Андреа
(Вандепутте Яри)
45'
Йонсен Деннис
2:1
58'
Альтаре Джорджо
 
65'
Дзампано Франческо
Пьерини Николас
 
65'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
67'
 
Бриньола Энрико
Сунас Димитрис
68'
 
Амброзино Джузеппе
Стоппа Маттео
74'
 
Panos Katseris
Шитум Марио
74'
 
Миранда Кевин
Davide Veroli
74'
Дембеле Али
Сверко Марин
 
75'
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
 
88'
Бьярксон Бьярки Стейнн
 
89'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Катанзаро
2.02
6.00
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38.00
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Все Коэффициенты
12
Бертинато
Бруно
13
Модоло
Марко
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
17
Йонсен
Деннис
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
19
Стоппа
Маттео
9
Йемелло
Пьетро
Венеция
3-4-2-1
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.31
Пьерини Николас 4 0.31
Йонсен Деннис 2 0.15
Тессманн Таннер 2 0.15
Гюткьяр Кристиан 2 0.15
Бузио Джанлука 2 0.15
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.08
Альтаре Джорджо 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.38
Бьяши Томмазо 3 0.23
Йемелло Пьетро 2 0.15
Верна Лука 2 0.15
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.15
Сунас Димитрис 1 0.08
Помпетти Марко 1 0.08
Бриньола Энрико 1 0.08
Гион Андреа 1 0.08
Стоппа Маттео 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 3 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Бригенти Николо 3 0
Миранда Кевин 1 1
Шитум Марио 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Венеция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
7
Венеция
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1

Результаты матчей

Венеция
Катанзаро

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Венеция
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 2:1 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Катанзаро
 1:2 13 6 3 4 20 - 18 21
6.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 11 4 4 3 16 - 13 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 12 3 6 3 13 - 14 15
13.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 2:1 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Катанзаро
 1:2 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 2:1 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 1:2 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
9.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Йонсен Деннис бьет в цель!
  • 40'
    Вандепутте Яри сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Гион Андреа бьет в цель!
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    • 25'
      Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль из команды Венеция забивает с точки!
    • 5'
      Шитум Марио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Венеция.
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      2.02 ПОСТАВИТЬ
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    Венеция
    Ничья
    Катанзаро
    2.02
    6.00
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    38.00
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    Венеция
    Катанзаро
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