Тур: 13. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
5' Желтая карточкаШитум Марио
1:0
25' ПенальтиПохьянпало Йоэль
1:1
40' ГолГион Андреа
2:1
45' ГолЙонсен Деннис
58' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
88' Желтая карточкаБьярксон Бьярки Стейнн
Ход матча
5'
25'
1:0
40'
1:1
45'
2:1
58'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.31
|Пьерини Николас
|4
|0.31
|Йонсен Деннис
|2
|0.15
|Тессманн Таннер
|2
|0.15
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.15
|Бузио Джанлука
|2
|0.15
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.08
|Альтаре Джорджо
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.38
|Бьяши Томмазо
|3
|0.23
|Йемелло Пьетро
|2
|0.15
|Верна Лука
|2
|0.15
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.15
|Сунас Димитрис
|1
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.08
|Бриньола Энрико
|1
|0.08
|Гион Андреа
|1
|0.08
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Panos Katseris
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катанзаро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
7
Венеция
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Катанзаро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1
Результаты матчей
Венеция
Катанзаро
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Венеция
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
66
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 9
|29
|2.
|2:1
|13
|8
|3
|2
|19 - 11
|27
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 9
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|5.
|1:2
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|8.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|15
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|18.
|12
|1
|6
|5
|8 - 16
|9
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4