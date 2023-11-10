Тур: 13. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
5' Желтая карточкаШитум Марио
1:0
25' ПенальтиПохьянпало Йоэль
1:1
40' ГолГион Андреа
2:1
45' ГолЙонсен Деннис
58' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
88' Красная карточкаБьярксон Бьярки Стейнн
90' Желтая карточкаГюткьяр Кристиан
90'+8
Ход матча
5'
25'
1:0
40'
1:1
45'
58'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
299 Количество передач 756
-
28 Владение мячом, % 72
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.31
|Пьерини Николас
|4
|0.31
|Йонсен Деннис
|2
|0.15
|Тессманн Таннер
|2
|0.15
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.15
|Бузио Джанлука
|2
|0.15
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.08
|Альтаре Джорджо
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.38
|Бьяши Томмазо
|3
|0.23
|Йемелло Пьетро
|2
|0.15
|Верна Лука
|2
|0.15
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.15
|Сунас Димитрис
|1
|0.08
|Помпетти Марко
|1
|0.08
|Бриньола Энрико
|1
|0.08
|Гион Андреа
|1
|0.08
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|3
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Бригенти Николо
|3
|0
|Миранда Кевин
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Panos Katseris
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
3
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
7
Венеция
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
6
60%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
21%
6
33%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1
Результаты матчей
Венеция
Катанзаро
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Венеция
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
67
310
310
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4