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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Венеция
2:1
Конец матча
Катанзаро
0'
5' Желтая карточка
Шитум Марио
1:0
25' Пенальти
Похьянпало Йоэль
1:1
40' Гол
Гион Андреа
2:1
45' Гол
Йонсен Деннис
58' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
88' Красная карточка
Бьярксон Бьярки Стейнн
90' Желтая карточка
Гюткьяр Кристиан
90'+8
12
Бертинато
Бруно
13
Модоло
Марко
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
17
Йонсен
Деннис
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
21
Помпетти
Марко
27
Вандепутте
Яри
19
Стоппа
Маттео
9
Йемелло
Пьетро
Венеция
3-4-2-1
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.31
Пьерини Николас 4 0.31
Йонсен Деннис 2 0.15
Тессманн Таннер 2 0.15
Гюткьяр Кристиан 2 0.15
Бузио Джанлука 2 0.15
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.08
Альтаре Джорджо 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.38
Бьяши Томмазо 3 0.23
Йемелло Пьетро 2 0.15
Верна Лука 2 0.15
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.15
Сунас Димитрис 1 0.08
Помпетти Марко 1 0.08
Бриньола Энрико 1 0.08
Гион Андреа 1 0.08
Стоппа Маттео 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 3 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Бригенти Николо 3 0
Миранда Кевин 1 1
Шитум Марио 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Panos Katseris 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Венеция
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Катанзаро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
3
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
7
Венеция
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
6
60%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
4
67%
1
13%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
100%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
21%
6
33%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2
Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1

Результаты матчей

Венеция
Катанзаро

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Венеция
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 13 8 3 2 19 - 11 27
3.
Палермо
 12 7 2 3 18 - 9 23
4.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
5.
Катанзаро
 13 6 3 4 20 - 18 21
6.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 11 4 4 3 16 - 13 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 12 3 6 3 13 - 14 15
13.
Брешия
 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 11 2 3 6 10 - 18 9
18.
Специя
 12 1 6 5 8 - 16 9
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
7.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Лекко
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
9.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Брешия
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Специя
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
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