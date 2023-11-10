Тур: 11. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 45308 Главный судья: Цвайер Феликс
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЧванчара Томаш
29' Желтая карточкаЭльведи Нико
33' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
2:0
42' ГолРайтц Рокко
3:0
64' ГолОнора Франк
69' Желтая карточкаВранкс Астер
4:0
71' ГолПлеа Алассан
83' Желтая карточкаКоцца Николя
90'+2
Ход матча
16'
1:0
29'
42'
2:0
64'
3:0
69'
71'
4:0
83'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
485 Количество передач 547
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
21
Меле
Йоаким
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия М
Вольфсбург
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
55
34
Голов в среднем за матч
1.72
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|5
|0.45
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.36
|Нойхаус Флориан
|3
|0.27
|Сибачо Жордан
|2
|0.18
|Итакура Ко
|2
|0.18
|Онора Франк
|1
|0.09
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.09
|Нгуму Натан
|1
|0.09
|Райтц Рокко
|1
|0.09
|Эльведи Нико
|1
|0.09
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|8
|0.73
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.09
|Меле Йоаким
|1
|0.09
|Герхардт Янник
|1
|0.09
|Черны Вацлав
|1
|0.09
|Лакруа Максанс
|1
|0.09
|Томаш Тьягу
|1
|0.09
|Паредес Кевин
|1
|0.09
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Коне Куадио
|1
|1
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Меле Йоаким
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Вранкс Астер
|3
|0
|Лакруа Максанс
|1
|1
|Черны Вацлав
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Паредес Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
8
Боруссия М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Вольфсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
29%
2
40%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
22
16
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
9%
2
13%
1-15
7
32%
2
13%
16-30
5
23%
7
44%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
7
37%
61-75
5
21%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1
Результаты матчей
Боруссия М
Вольфсбург
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
41
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
41
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
65
56
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|38 - 7
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|27 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 15
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 22
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|15 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 4:0 Вольфсбург
Исход игры
Боруссия М
59.2% (74)
Ничья
26.4% (33)
Вольфсбург
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
75% (87)
Меньше
25% (29)
Обе команды забьют
Да
91.38% (106)
Нет
8.62% (10)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.6% (57)
1:1 Ничья
15.2% (19)
1:2 Вольфсбург
9.6% (12)
2:2 Ничья
8.8% (11)
0:1 Вольфсбург
3.2% (4)
3:2 Боруссия М
3.2% (4)
2:0 Боруссия М
2.4% (3)
1:0 Боруссия М
2.4% (3)
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