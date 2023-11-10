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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 45308 Главный судья: Цвайер Феликс
Боруссия М
4:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
16' Гол
Чванчара Томаш
29' Желтая карточка
Эльведи Нико
33' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
2:0
42' Гол
Райтц Рокко
3:0
64' Гол
Онора Франк
69' Желтая карточка
Вранкс Астер
4:0
71' Гол
Плеа Алассан
83' Желтая карточка
Коцца Николя
90'+2

Ход матча

16'
Чванчара Томаш
(Онора Франк)
1:0
29'
Эльведи Нико
 
33'
 
Арнольд Максимилиан
42'
Райтц Рокко
2:0
46'
 
Коцца Николя
Рожерио да Силва
54'
 
Майер Ловро
Томаш Тьягу
55'
 
Баку Ридле
Каминьски Якуб
64'
Онора Франк
(Нец Лука)
3:0
67'
 
Черны Вацлав
Паредес Кевин
69'
 
Вранкс Астер
71'
Плеа Алассан
(Скалли Джозеф)
4:0
77'
Нойхаус Флориан
Чванчара Томаш
 
77'
Крамер Кристоф
Коне Куадио
 
82'
Киародиа Фабио
Вебер Максимилиан
 
83'
Нгуму Натан
Плеа Алассан
 
83'
 
Коцца Николя
87'
Ранос Грант-Леон
Райтц Рокко
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 485 Количество передач 547
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Боруссия М 59.2% (74)
X 26.4% (33)
Вольфсбург 14.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
30
Эльведи
Нико
39
Вебер
Максимилиан
20
Нец
Лука
9
Онора
Франк
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
31
Чванчара
Томаш
14
Плеа
Алассан
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
13
Рожерио
да
Силва
40
Паредес
Кевин
6
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
Боруссия М
4-4-2
Вольфсбург
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Вольфсбург

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:4
ТМС
3:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

55
34

Голов в среднем за матч

1.72
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 5 0.45
Чванчара Томаш 4 (1) 0.36
Нойхаус Флориан 3 0.27
Сибачо Жордан 2 0.18
Итакура Ко 2 0.18
Онора Франк 1 0.09
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.09
Скалли Джозеф 1 0.09
Нгуму Натан 1 0.09
Райтц Рокко 1 0.09
Эльведи Нико 1 0.09
Вебер Максимилиан 0 0
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 8 0.73
Майер Ловро 1 (1) 0.09
Меле Йоаким 1 0.09
Герхардт Янник 1 0.09
Черны Вацлав 1 0.09
Лакруа Максанс 1 0.09
Томаш Тьягу 1 0.09
Паредес Кевин 1 0.09
Сванберг Маттиас 0 0
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Сванберг Маттиас 3 0
Меле Йоаким 3 0
Винд Йонас 3 0
Вранкс Астер 3 0
Лакруа Максанс 1 1
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Паредес Кевин 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
8
Боруссия М
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Вольфсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
5
36%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
2
22%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
29%
2
40%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
2
40%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

22
16
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
9%
2
13%
1-15
7
32%
2
13%
16-30
5
23%
7
44%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
7
37%
61-75
5
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1

Результаты матчей

Боруссия М
Вольфсбург

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
4
1
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
5
6
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 7 0 3 27 - 13 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 15 - 22 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Весь список
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    Прогнозы 125
    Боруссия М 59.2% (74)
    X 26.4% (33)
    Вольфсбург 14.4% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 4:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия М
    59.2% (74)
    Ничья
    26.4% (33)
    Вольфсбург
    14.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (87)
    Меньше
    25% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (106)
    Нет
    8.62% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45.6% (57)
    1:1 Ничья
    15.2% (19)
    1:2 Вольфсбург
    9.6% (12)
    2:2 Ничья
    8.8% (11)
    0:1 Вольфсбург
    3.2% (4)
    3:2 Боруссия М
    3.2% (4)
    2:0 Боруссия М
    2.4% (3)
    1:0 Боруссия М
    2.4% (3)
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