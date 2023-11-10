Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Астер Вранкс пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем

Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Якуб Каминьский создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Чванчара Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Чванчара Томаш наказан за толчок Астер Вранкс

42' Кастельс Коэн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

42' Г О О О О Л - Райтц Рокко забивает ударом с правой ноги!

42' Удар от ворот произведет Вольфсбург

41' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Астер Вранкс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Чванчара Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Нец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Паредес Кевин не смог попасть в створ ударом издали

37' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Винд Йонас не смог попасть в створ ударом издали

36' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Арнольд Максимилиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эльведи Нико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

29' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Вольфсбург

26' Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Мориц Николас держит все под контролем

23' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Астер Вранкс наказан за толчок Коне Куадио

21' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Нец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Астер Вранкс ослабляет давление, выбив мяч.

19' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Плеа Алассан пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

18' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Чванчара Томаш забивает с правой ноги!

16' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

5' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

3' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вольфсбург начинает с центра поля