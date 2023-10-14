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  4. Медийная футбольная лига (WINLINE MFL) 2023
ФК Титан
 
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FC Fight Nights

История личных встреч

ФК Титан
FC Fight Nights

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:1
МФЛ(M
0:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

ФК Титан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
FC Fight Nights
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батяев Георгий 1 0.17

Карточки

Результаты матчей

ФК Титан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
FC Fight Nights
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Титан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
FC Fight Nights
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Титан
(13 матчей)
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 поражения
ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5
ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Эгриси - ФК Титан 1:7 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Бей Беги - ФК Титан 4:6 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
FC Fight Nights
(12 матчей)
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2
FC Fight Nights - ФК БроукБойз 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - ФК Матч 1:4 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК Бей Беги - FC Fight Nights 1:4

Результаты матчей

ФК Титан
FC Fight Nights

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Титан
FC Fight Nights

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
1/4 финала
5 ФК Родина Медиа
6 ФК Титан
0 ФК Амкал
2 FC Fight Nights
3 2DROTS
4 ФК Эгриси
1 ФК БроукБойз
0 ФК Народная Команда
1/2 финала
ФК Титан
FC Fight Nights
ФК Эгриси
ФК БроукБойз
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Газданов Артур (ГАЗДАНОВ) 3
ФК Сахалинец Агекян Давид (Агекян) 2
ФК Родина Медиа Айрапетян Арсен (Aek) 1
ФК Родина Медиа Саплинов Александр (sapa) 1
FC Fight Nights Батяев Георгий 1
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  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Титан - FC Fight Nights от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2023, осталось 2 часа 4 минуты.



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    FC Fight Nights
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