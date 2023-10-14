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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ФК Титан
FC Fight Nights
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
ФК Титан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
FC Fight Nights
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батяев Георгий
|1
|0.17
Карточки
Результаты матчей
ФК Титан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
FC Fight Nights
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Титан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
FC Fight Nights
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Титан
(13 матчей)
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 поражения
ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5
ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Эгриси - ФК Титан 1:7 ФК Дружина - ФК Титан 0:0 FC Bus - ФК Титан 1:2 ФК Бей Беги - ФК Титан 4:6 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК БроукБойз - ФК Титан 1:3
FC Fight Nights
(12 матчей)
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 поражений
ФК Амкал - FC Fight Nights 0:2 FC Fight Nights - ФК Чисто Питер 1:1 ФК Starmix - FC Fight Nights 2:4 FC Fight Nights - ФК Бей Беги 6:2
FC Fight Nights - ФК БроукБойз 2:6 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК 10 - FC Fight Nights 2:2 FC Fight Nights - ФК Матч 1:4 ФК БроукБойз - FC Fight Nights 3:2 FC Fight Nights - ФК Титан 0:4 ФК Бей Беги - FC Fight Nights 1:4
Результаты матчей
ФК Титан
FC Fight Nights
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ФК Титан
FC Fight Nights
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
24
24
24
24
15
15
|ФК Родина Медиа
|Газданов Артур (ГАЗДАНОВ)
|3
|ФК Сахалинец
|Агекян Давид (Агекян)
|2
|ФК Родина Медиа
|Айрапетян Арсен (Aek)
|1
|ФК Родина Медиа
|Саплинов Александр (sapa)
|1
|FC Fight Nights
|Батяев Георгий
|1