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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 1475 Главный судья: Marcin Kochanek
Варта Познань
0:2
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
0:1
14' Гол
Якуба Роман
18' Желтая карточка
Плеснерович Виктор
0:2
25' Гол
Крачун Артур
36' Желтая карточка
Запольник Камиль
42' Желтая карточка
Konrad Stepien
90'+6
33
Гробельны
Енджей
14
Цэру
Богдан
44
Шимонович
Давид
34
Плеснерович
Виктор
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
47
Пржикрыл
Томаш
48
Зых
Оливер
6
Marcel
Pieczek
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
8
Piotr
Mrozinski
5
Konrad
Stepien
70
Хайда
Войцех
17
Бартош
Якуб
16
Вальски
Михал
11
Холевяк
Матеуш
25
Запольник
Камиль
Варта Познань
3-4-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Пуща Неполомице

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ВД
1:2
ВД
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
77

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.33
Журавски Мачей 2 0.13
Купчак Матеуш 2 0.13
Луиш Мигел 2 0.13
Савич Стефан V 1 0.07
Визингер Дарио 1 0.07
Эппель Мартон 1 0.07
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.33
Крачун Артур 3 (2) 0.2
Семашко Артур 3 0.2
Холевяк Матеуш 2 0.13
Якуба Роман 1 0.07
Запольник Камиль 1 0.07
Кидрич Рок 1 0.07
Вальски Михал 1 0.07
Bartlomiej Poczobut 1 0.07
Piotr Mrozinski 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плеснерович Виктор 5 0
Журавски Мачей 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Визингер Дарио 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Бартковски Якуб 3 0
Шимонович Давид 3 0
Гробельны Енджей 2 0
Боровски Филип 2 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 6 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 4 1
Семашко Артур 3 0
Хайда Войцех 3 0
Якуба Роман 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Бартош Якуб 2 0
Запольник Камиль 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Bartlomiej Poczobut 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
7
Варта Познань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Пуща Неполомице
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

9
20
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
10%
1-15
5
56%
3
15%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
6
60%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Пропущено

16
30
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
6
38%
3
10%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
31%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3

Результаты матчей

Варта Познань
Пуща Неполомице

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 0:1 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 14 2 1 11 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 1:0 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 0:1 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 0:1 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
9.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
10.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
11.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
12.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
13.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Konrad Stepien получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Запольник Камиль получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Бартош Якуб уходит с поля. Hubert Tomalski выходит вместо него
  • 25'
    Marcel Pieczek сделал результативную передачу.
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