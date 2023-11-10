Тур: 15. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1475 Главный судья: Marcin Kochanek
0:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолЯкуба Роман
18' Желтая карточкаПлеснерович Виктор
0:2
25' ГолКрачун Артур
36' Желтая карточкаЗапольник Камиль
42' Желтая карточкаKonrad Stepien
90'+6
Ход матча
14'
0:1
25'
0:2
36'
42'
14
Цэру
Богдан
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Jakub Stec
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Варта Познань
Пуща Неполомице
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
77
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.33
|Журавски Мачей
|2
|0.13
|Купчак Матеуш
|2
|0.13
|Луиш Мигел
|2
|0.13
|Савич Стефан V
|1
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.07
|Эппель Мартон
|1
|0.07
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.33
|Крачун Артур
|3 (2)
|0.2
|Семашко Артур
|3
|0.2
|Холевяк Матеуш
|2
|0.13
|Якуба Роман
|1
|0.07
|Запольник Камиль
|1
|0.07
|Кидрич Рок
|1
|0.07
|Вальски Михал
|1
|0.07
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.07
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Журавски Мачей
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Визингер Дарио
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Боровски Филип
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|6
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|4
|1
|Семашко Артур
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Бартош Якуб
|2
|0
|Запольник Камиль
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пуща Неполомице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
7
Варта Познань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Пуща Неполомице
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
9
20
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
10%
1-15
5
56%
3
15%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
6
60%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
21%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Пропущено
16
30
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
6
38%
3
10%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
5
31%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3
Результаты матчей
Варта Познань
Пуща Неполомице
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|7.
|14
|6
|2
|6
|16 - 23
|20
|8.
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|15.
|0:1
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|11.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|13.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6