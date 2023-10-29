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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:0
Первый тайм: 45+'
Оболонь
0'
28' Желтая карточка
Приймак Владислав
1:0
30' Гол
Ковалёв Максим
31' Желтая карточка
Норенков Денис
94
Пеньков
Герман
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
33
Селин
Евгений
95
Стасюк
Пётр
17
Норенков
Денис
10
Бойко
Виталий
16
Олейник
Денис
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
23
Рыбка
Александр
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
33
Нагиев
Дмитрий
24
Yegor
Prokopenko
19
Косовский
Сергей
4
Taras
Moroz
37
Дубко
Валерий
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
ЛНЗ Черкассы
Оболонь

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.25
Бойко Виталий 2 (1) 0.17
Норенков Денис 1 0.08
Ковалёв Максим 1 0.08
Шестаков Сергей 1 0.08
Наумец Владислав 1 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 2 0.17
Тарануха Ростислав 2 0.17
Суханов Сергей 2 (1) 0.17
Черненко Руслан 1 0.08
Карась Даниил 1 0.08
Косовский Сергей 0 0
Дубко Валерий 0 0
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Муравский Назарий 3 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Ковалёв Максим 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 4 1
Приймак Владислав 4 0
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Дубко Валерий 3 0
Yegor Prokopenko 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

3
1
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Оболонь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0
Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 11 5 5 1 19 - 10 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 11 4 1 6 12 - 21 13
10.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 12 3 3 6 9 - 15 12
11.
Оболонь
 0:1 12 3 3 6 8 - 15 12
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 0:0 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 0:0 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 7 2 5 0 9 - 5 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 7 2 1 4 6 - 10 7
12.
Ворскла
 6 2 0 4 7 - 13 6
13.
Оболонь
 0:1 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 0:0 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 0:1 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 1:0 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 0:0 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 0:0 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Норенков Денис получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Ковалёв Максим бьет в цель!
  • 28'
    Vladyslav Pryimak получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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ЛНЗ Черкассы
Оболонь
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