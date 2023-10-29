Тур: 12. Стадион: Cherkasy Arena.
3:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаПриймак Владислав
1:0
30' ГолКовалёв Максим
31' Желтая карточкаНоренков Денис
48' Желтая карточкаTaras Moroz
2:0
56' ГолШестаков Сергей
71' Желтая карточкаТарануха Ростислав
80' Желтая карточкаШестаков Сергей
3:0
89' ГолНаумец Владислав
90' Желтая карточкаБойко Виталий
90'+6
Ход матча
30'
31'
48'
56'
2:0
80'
89'
90'
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Оболонь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.25
|Шестаков Сергей
|2
|0.17
|Наумец Владислав
|2
|0.17
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.17
|Норенков Денис
|1
|0.08
|Ковалёв Максим
|1
|0.08
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|2
|0.17
|Тарануха Ростислав
|2
|0.17
|Суханов Сергей
|2 (1)
|0.17
|Черненко Руслан
|1
|0.08
|Карась Даниил
|1
|0.08
|Косовский Сергей
|0
|0
|Дубко Валерий
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Норенков Денис
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Олейник Денис
|1
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Шестаков Сергей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|5
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Приймак Владислав
|4
|0
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Дубко Валерий
|3
|0
|Yegor Prokopenko
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
3
1
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Оболонь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
67%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
6
40%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0
Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Оболонь
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
57
48
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|19 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|10.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|12 - 22
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|6 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2