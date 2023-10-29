  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
3:0
Конец матча
Оболонь
0'
28' Желтая карточка
Приймак Владислав
1:0
30' Гол
Ковалёв Максим
31' Желтая карточка
Норенков Денис
48' Желтая карточка
Taras Moroz
2:0
56' Гол
Шестаков Сергей
71' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
80' Желтая карточка
Шестаков Сергей
3:0
89' Гол
Наумец Владислав
90' Желтая карточка
Бойко Виталий
90'+6
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
7
Шестаков
Сергей
17
Норенков
Денис
10
Бойко
Виталий
27
Ivan
Tyshchenko
5
Калюжный
Иван
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
23
Рыбка
Александр
20
Фатеев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
5
Осман
Александр
14
Oleksandr
Chernov
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
25
Vitaliy
Grusha
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
ЛНЗ Черкассы
Оболонь

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.25
Шестаков Сергей 2 0.17
Наумец Владислав 2 0.17
Бойко Виталий 2 (1) 0.17
Норенков Денис 1 0.08
Ковалёв Максим 1 0.08
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 2 0.17
Тарануха Ростислав 2 0.17
Суханов Сергей 2 (1) 0.17
Черненко Руслан 1 0.08
Карась Даниил 1 0.08
Косовский Сергей 0 0
Дубко Валерий 0 0
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 0
Савин Антон 3 0
Калюжный Иван 3 0
Норенков Денис 3 0
Муравский Назарий 3 0
Бойко Виталий 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Олейник Денис 1 0
Ковалёв Максим 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Шестаков Сергей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 5 1
Тарануха Ростислав 4 0
Приймак Владислав 4 0
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Дубко Валерий 3 0
Yegor Prokopenko 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

3
1
ЛНЗ Черкассы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Оболонь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
67%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
6
40%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0
Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 11 5 5 1 19 - 10 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Металлист-1925
 1:0 11 4 2 5 8 - 10 14
10.
Ворскла
 0:1 12 4 1 7 12 - 22 13
11.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 11 - 15 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 7 2 5 0 9 - 5 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 8 - 10 7
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Ворскла
 0:1 7 2 0 5 7 - 14 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 0:1 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Металлист-1925
 1:0 6 2 1 3 3 - 4 7
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
13.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Igor Krasnopir уходит с поля. Тарануха Ростислав выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Норенков Денис получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Хобленко Алексей сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Ковалёв Максим бьет в цель!
    • 28'
      Vladyslav Pryimak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 3:0 Оболонь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     