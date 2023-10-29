Тур: 12. Стадион: Minaj Arena.
0'
18' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
22' Желтая карточкаСолдат Игорь
27' Желтая карточкаШарай Владислав
40' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
Ход матча
22'
27'
40'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Минай
Верес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.17
|Yegor Gunichev
|2
|0.17
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.17
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.18
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.18
|Балан Денис
|1
|0.09
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.09
|Шарай Владислав
|1
|0.09
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.09
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кораблин Тимур
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evgeny Shevchenko III
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Балан Денис
|2
|1
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Шарай Владислав
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Кухарук Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
4
Минай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
21
15
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
8
38%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0
Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Минай
Верес
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Минай
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|19 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 21
|13
|10.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|11.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|16.
|0:0
|12
|0
|5
|7
|6 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|13.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2