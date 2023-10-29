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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Минай
0:0
Конец матча
Верес
0'
18' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
22' Желтая карточка
Солдат Игорь
27' Желтая карточка
Шарай Владислав
41' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
66' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
79' Желтая карточка
Iago Siqueira
88' Желтая карточка
Балан Денис
90' Вторая желтая карточка
Шарай Владислав
90'+6
13
Бандура
Александр
3
Солдат
Игорь
73
Мельник
Александр
5
Кравчук
Юрий
23
Mikita
Lednev
44
Vadym
Vitenchuk
10
Одарюк
Владимир
97
Кораблин
Тимур
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
19
Yegor
Gunichev
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
6
Сезар
Жулио
88
Кухарук
Андрей
9
Шестаков
Михаил
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
14
Марусич
Максим
Минай
Верес

История личных встреч

Минай
Верес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.17
Yegor Gunichev 2 0.17
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.17
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.18
Iago Siqueira 2 (1) 0.18
Балан Денис 1 0.09
Evgeny Shevchenko III 1 0.09
Шарай Владислав 1 0.09
Кучеров Валерий 1 (1) 0.09
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Roman Kovalyuk 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Ралюченко Андрей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Панасенко Сергей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кораблин Тимур 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Солдат Игорь 1 0
Петько Сергей 1 0
Гечев Михаил 1 0
Мельник Александр 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 3 1
Шарай Владислав 3 1
Evgeny Shevchenko III 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Кухарук Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
4
Минай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

21
15
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
8
38%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0
Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3
Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0

Результаты матчей

Минай
Верес

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Минай
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 11 5 5 1 19 - 10 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Металлист-1925
 1:0 11 4 2 5 8 - 10 14
10.
Ворскла
 0:1 12 4 1 7 12 - 22 13
11.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 11 - 15 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 7 2 5 0 9 - 5 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 8 - 10 7
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Ворскла
 0:1 7 2 0 5 7 - 14 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 0:1 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Металлист-1925
 1:0 6 2 1 3 3 - 4 7
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
13.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Vladyslav Sharay получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Балан Денис получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Iago Siqueira уходит с поля. Близниченко Андрей выходит вместо него
  • 83'
    Одарюк Владимир уходит с поля. Ременяк Артур выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Vadym Vitenchuk получил желтую карточку от судьи
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