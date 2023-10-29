Тур: 12. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
17'
0:1
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Ворскла
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|3 (1)
|0.25
|Юрченко Владлен
|3
|0.25
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.17
|Родригес Фелипе II
|1
|0.08
|Челядин Артём
|1
|0.08
|Нестеренко Иван
|1
|0.08
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.18
|Дмитренко Владислав
|2
|0.18
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.09
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.09
|Русин Ростислав
|1
|0.09
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.09
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Tiago Santana
|5
|0
|Челядин Артём
|4
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Металлист-1925
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
3
Ворскла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
67%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
67%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
3
38%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
20%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
5
25%
3
33%
31-45
5
25%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Ворскла
Металлист-1925
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|12
|8
|1
|3
|19 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|13 - 10
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|19 - 10
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|7.
|9
|5
|1
|3
|23 - 15
|16
|8.
|12
|3
|7
|2
|8 - 8
|16
|9.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|10.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|12 - 22
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|8 - 17
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|6 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 5
|11
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|13 - 11
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2