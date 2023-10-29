Тур: 12. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
2:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолOleksiy Sydorov
35' Желтая карточкаЮсов Дмитрий
1:1
47' ГолКорниенко Виктор
54' Желтая карточкаTiago Santana
75' Желтая карточкаКорниенко Виктор
1:2
78' ГолФарина Марьян
80' Желтая карточкаПавлюк Евгений
2:2
82' ГолНестеренко Иван
90'+5
Ход матча
17'
0:1
35'
47'
1:1
54'
75'
78'
1:2
80'
82'
50
Кане
Ибрахим
25
Якубу
Наджиб
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Ворскла
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|3 (1)
|0.25
|Юрченко Владлен
|3
|0.25
|Нестеренко Иван
|2
|0.17
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.17
|Родригес Фелипе II
|1
|0.08
|Корниенко Виктор
|1
|0.08
|Челядин Артём
|1
|0.08
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.18
|Дмитренко Владислав
|2
|0.18
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.09
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.09
|Русин Ростислав
|1
|0.09
|Фарина Марьян
|1
|0.09
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.09
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Челядин Артём
|4
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Металлист-1925
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
3
Ворскла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
60%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
4
27%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
18%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Ворскла
Металлист-1925
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
34
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
57
29
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 5
|Ворскла
|Tiago Santana
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4