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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Ворскла
2:2
Конец матча
Металлист-1925
0'
0:1
17' Гол
Oleksiy Sydorov
35' Желтая карточка
Юсов Дмитрий
1:1
47' Гол
Корниенко Виктор
54' Желтая карточка
Tiago Santana
75' Желтая карточка
Корниенко Виктор
1:2
78' Гол
Фарина Марьян
80' Желтая карточка
Павлюк Евгений
2:2
82' Гол
Нестеренко Иван
90'+5
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
74
Tiago
Santana
9
Корниенко
Виктор
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
25
Якубу
Наджиб
11
Степанюк
Руслан
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
3
Ткачук
Евгений
74
Фарина
Марьян
30
Безуглый
Никита
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
19
Ткачук
Андрей
14
Юсов
Дмитрий
97
Oleksiy
Sydorov
11
Ременюк
Андрей
Ворскла
Металлист-1925

История личных встреч

Ворскла
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 3 (1) 0.25
Юрченко Владлен 3 0.25
Нестеренко Иван 2 0.17
Скляр Александр 2 (2) 0.17
Родригес Фелипе II 1 0.08
Корниенко Виктор 1 0.08
Челядин Артём 1 0.08
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.18
Дмитренко Владислав 2 0.18
Oleksiy Sydorov 1 0.09
Вачиберадзе Бека 1 0.09
Русин Ростислав 1 0.09
Фарина Марьян 1 0.09
Борячук Андрей 1 (1) 0.09
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Tiago Santana 6 0
Челядин Артём 4 0
Пердута Игорь 3 0
Корниенко Виктор 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Исенко Павел 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 1
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Борячук Андрей 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Металлист-1925
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
3
Ворскла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
60%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
4
27%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
18%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2
Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0

Результаты матчей

Ворскла
Металлист-1925

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 12 8 2 2 25 - 11 26
2.
Полесье
 12 8 1 3 19 - 8 25
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Днепр-1
 11 6 3 2 13 - 10 21
5.
Рух Львов
 11 5 5 1 19 - 10 20
6.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
7.
Динамо Киев
 9 5 1 3 23 - 15 16
8.
Колос Ковалёвка
 12 3 7 2 8 - 8 16
9.
Ворскла
 12 4 2 6 14 - 23 14
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 9 - 12 12
11.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 11 - 15 12
12.
Оболонь
 12 3 3 6 8 - 17 12
13.
Александрия
 12 2 4 6 7 - 17 10
14.
Заря
 10 2 3 5 10 - 13 9
15.
Верес
 11 1 4 6 8 - 17 7
16.
Минай
 12 0 5 7 6 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Рух Львов
 7 2 5 0 9 - 5 11
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 5 - 6 9
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 8 - 10 7
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
14.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Минай
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Заря
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 5 1 2 12 - 4 16
2.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Днепр-1
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
6.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
7.
Динамо Киев
 5 2 1 2 13 - 11 7
8.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Оболонь
 6 2 0 4 3 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 6 1 2 3 4 - 6 5
14.
Александрия
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Верес
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 7
Оболонь Taras Moroz 1 5
Ворскла Tiago Santana 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Юсов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Oleksiy Sydorov бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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