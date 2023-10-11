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Россия (до 21 года)
 
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Ред Булл Брагантино
Прогнозы 43
Россия (до 21 года) 58.1% (25)
X 25.6% (11)
Ред Булл Брагантино 16.3% (7)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Ред Булл Брагантино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2023, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Россия (до 21 года) 58.1% (25)
    X 25.6% (11)
    Ред Булл Брагантино 16.3% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Ред Булл Брагантино онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Ред Булл Брагантино

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    57.8% (26)
    Ничья
    24.4% (11)
    Ред Булл Брагантино
    17.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    42.2% (19)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    1:2 Ред Булл Брагантино
    13.3% (6)
    2:0 Россия (до 21 года)
    6.7% (3)
    1:0 Россия (до 21 года)
    4.4% (2)
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    Ред Булл Брагантино
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