Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0
Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Ред Булл Брагантино
Исход игры
Россия (до 21 года)
57.8% (26)
Ничья
24.4% (11)
Ред Булл Брагантино
17.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
42.2% (19)
1:1 Ничья
20% (9)
1:2 Ред Булл Брагантино
13.3% (6)
2:0 Россия (до 21 года)
6.7% (3)
1:0 Россия (до 21 года)
4.4% (2)
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