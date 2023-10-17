Алиев и Кутовой вдвоём убежали в контратаку. Против них был всего один защитник, Алиев решил разобраться сам и пробил из пределов штрафной, но Дёмин сумел подставить ногу и спасти свою команду!

И есть первая жёлтая в нашем матче. Яо Жан снова высоко задрал ногу и попал в лицо защитнику. Наказан предупреждением игрок СКА.

Иван Черенчиков - главный тренер "Амкара" решил высказать недовольство арбитру и получил за это жёлтую. Можно согласиться с тренером, ведь за два одинаковых фола Яо Жан увидел только один "горчичник".

Много остановок в концовке тайма, что, несомненно, играет на руку хабаровской команде. Очень важно для СКА уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

И ещё один офсайд. Снова Подбельцев оказался в положении "вне игры". Пытаются что-то придумать игроки пермского клуба в концовке тайма.

40' Кто-то из болельщиков принёс на игру свисток. Во время любой опасной атаки пермяков мы слышим этот свисток, который явно вводит в заблуждение игроков.

39' Яо Жан грубо сыграл на чужой половине поля, попав ногой по лицу Игнатьеву. Владимир Шамара не стал показывать жёлтую карточку игроку СКА.

38' Игнатьев по левому краю ворвался в штрафную и с левой ноги плотно ударил в ближний угол. Сугробов сложился и ногами отбил. А дальше добивал Бурыкин, но игровой снаряд после его удара пролетел гораздо выше!

37' Очень активен Алиев в составе хозяев. Вот и сейчас он получил мяч на левом фланге, раскачал финтами Морозова и прострелил в центр. Защитники сумели вынести сферу подальше от ворот.

36' Опасны сегодня стандарты у хабаровчан, однако сейчас здорово сыграли защитники "Амкара" и сумели справиться с угрозой у своих ворот.

35' Хитро разыграли штрафной хозяева недалеко от чужой штрафной. После навеса Алиев получил сферу в пределах штрафной, но его удар заблокировал защитник. Будет угловой для "армейцев".

34' И ещё одна ошибка гостей на своей половине поля. Яо Жан с правого фланга сместился в центр и отдал на Бавина, который долго принимал решение, и Мартусевич сумел выбить сферу из под ног игрока СКА!