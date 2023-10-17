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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
СКА-Хабаровск
1:0
Перерыв
Амкар Пермь

Ход матча

19'
Алиев Саид
1:0
20'
 
41'
Яо Жан Шарль
 
Прогнозы 127
СКА-Хабаровск 88.2% (112)
X 6.3% (8)
Амкар Пермь 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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СКА-Хабаровск
Ничья
Амкар Пермь
3.15
5.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 1 0.5
Яо Жан Шарль 1 0.5
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матюшенко Иван 1 0.25
Мартусевич Максим 1 (1) 0.25

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яо Жан Шарль 2 0
Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкалов Евгений 1 0
Папикян Давид 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Амкар Пермь - Авангард Курск 0:1 Форте - Амкар Пермь 3:1 Амкар Пермь - Текстильщик 1:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1
Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Чертаново 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Новосибирск 0:1 Салют - Амкар Пермь 2:3 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 0:0 Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0 Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм. СКА-Хабаровск - "Амкар" Пермь 1-0!
  • Офсайд
    45'
    И ещё один офсайд. Снова Подбельцев оказался в положении "вне игры". Пытаются что-то придумать игроки пермского клуба в концовке тайма. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал Владимир Шамара к первому тайму. 
  • 44'
    Много остановок в концовке тайма, что, несомненно, играет на руку хабаровской команде. Очень важно для СКА уйти на перерыв с минимальным преимуществом. 
  • Желтая карточка
    43'
    Иван Черенчиков - главный тренер "Амкара" решил высказать недовольство арбитру и получил за это жёлтую. Можно согласиться с тренером, ведь за два одинаковых фола Яо Жан увидел только один "горчичник". 
  • Желтая карточка
    42'
    И есть первая жёлтая в нашем матче. Яо Жан снова высоко задрал ногу и попал в лицо защитнику. Наказан предупреждением игрок СКА. 
  • Опасный момент
    41'
    Алиев и Кутовой вдвоём убежали в контратаку. Против них был всего один защитник, Алиев решил разобраться сам и пробил из пределов штрафной, но Дёмин сумел подставить ногу и спасти свою команду!
  • 40'
    Кто-то из болельщиков принёс на игру свисток. Во время любой опасной атаки пермяков мы слышим этот свисток, который явно вводит в заблуждение игроков. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Яо Жан грубо сыграл на чужой половине поля, попав ногой по лицу Игнатьеву. Владимир Шамара не стал показывать жёлтую карточку игроку СКА. 
  • Опасный момент
    38'
    Игнатьев по левому краю ворвался в штрафную и с левой ноги плотно ударил в ближний угол. Сугробов сложился и ногами отбил. А дальше добивал Бурыкин, но игровой снаряд после его удара пролетел гораздо выше!
  • 37'
    Очень активен Алиев в составе хозяев. Вот и сейчас он получил мяч на левом фланге, раскачал финтами Морозова и прострелил в центр. Защитники сумели вынести сферу подальше от ворот. 
  • 36'
    Опасны сегодня стандарты у хабаровчан, однако сейчас здорово сыграли защитники "Амкара" и сумели справиться с угрозой у своих ворот. 
  • Угловой
    35'
    Хитро разыграли штрафной хозяева недалеко от чужой штрафной. После навеса Алиев получил сферу в пределах штрафной, но его удар заблокировал защитник. Будет угловой для "армейцев". 
  • 34'
    И ещё одна ошибка гостей на своей половине поля. Яо Жан с правого фланга сместился в центр и отдал на Бавина, который долго принимал решение, и Мартусевич сумел выбить сферу из под ног игрока СКА!
  • Опасный момент
    33'
    АЛИЕВ! Классная контратака хозяев получилась. Бавин в одиночестве получил мяч на линии штрафной, но бить не стал, а покатил левее Алиеву, который тянулся к игровому снаряду, поэтому удар точным не получился!
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    • 32'
      Игнатьев после долгого владения не смог обработать сферу на левом фланге. Грубая техническая ошибка защитника пермской команды. Успокоилась игра в эти минуты. 
    • Офсайд
      31'
      Длинный заброс к чужой штрафной выполнил защитник "Амкара", Подбельцев сделал скидку партнёру, однако лайнсмен поднял флаг. В офсайде оказался форвард гостей. 
    • 30'
      Отдали хабаровчане мяч под контроль гостей. Много сейчас владеют мячом пермские футболисты, даже Хамхоев находится практически в центральном круге. 
    • Угловой
      29'
      Активно прессингуют гости своего соперника. Вот и сейчас Морозов совершил перехват на левом фланге, пытался выполнить навес в штрафную, но попал в соперника. Ещё один угловой "Амкара". 
    • Судья
      28'
      Бурыкин красиво пытался перекинуть у чужой штрафной Быкова, которому, как показалось игроку "Амкара", мяч попал в руку. Арбитр развёл руки в стороны - не будет опасного штрафного для гостей. 
    • 27'
      Бурыкин обыгрался с Зуевым у чужой штрафной, а затем выполнил прострел в центр. Рукас сыграл здорово и не позволил мячу пройти дальше. 
    • 26'
      Бурыкин с правого фланга выполнил неплохой навес в штрафную, а там Игнатьев затылком пытался переправить мяч в дальний угол, но вышло слабо и неточно. 
    • Угловой
      25'
      Мартусевич с правого фланга делал кросс в штрафную хабаровчан, однако игровой снаряд попал в Рукаса и вылетел за лицевую. Будет угловой у "Амкара". 
    • 24'
      Яо Жан по центру разогнал быструю атаку, а затем выполнил разрезающий пас на ход партнёру. Кутовой задумки не понял, и сфера спокойно прикатилась в руки голкиперу. 
    • 23'
      Здорово отреагировали гости на пропущенный гол. Много времени они проводят сейчас на чужой половине поля, но с созиданием возникают проблемы. 
    • 22'
      Заброс из глубины на левый угол штрафной выполнили пермяки,  там игровой снаряд принял Бурыкин и выполнил навес в центра штрафной, но никто из партнёров до мяча не добрался. 
    • 20'
      Сразу стоит оговориться, что системы VAR на этом матче нет. Поэтому, гол Алиева, даже в случае небольшого офсайда, никто бы не смог отменить. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АЛИЕВ! Кутовой отличной разрезающей передачей вывел Алиева на рандеву с голкипером. Игрок СКА спокойно обыграл голкипера и закатил сферу уже в пустые ворота. Показывали защитники гостей, что мог быть офсайд у Алиева, однако, как показал повтор, гол чистый!
    • 18'
      Неплохой навес с правого фланга выполнил Зуев в штрафную хабаровчан. Подбельцев боролся за мяч, но проиграл верховую дуэль Быкову.
    • 17'
      После навеса с корнера возникла суета у ворот пермской команды, сфера отскочила к Рукасу, который с угла вратарской пробил, но попал в сетку с внешней стороны!
    • Угловой
      16'
      И ещё один угловой зарабатывают хозяева. Долгая атака получилась у них, а затем сфера попала в Зуева и улетела за лицевую. Посмотрим, смогут ли что-то создать хабаровчане. 
    • 15'
      Хамхоев сильно вынес мяч на чужую половину поля. Подбельцев головой выполнил скидку направо, но вышло неточно. Игровой снаряд улетел за боковую. 
    • 14'
      Алиев с левого фланга сместился в центр и отдавал пас на линию штрафной. Игроки пермского коллектива сумели перехватить передачу, не позволив пробить игроку СКА. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Подбельцев на правом фланге пытался набрать ход, но его руками задержал Быков. Устное предупреждение от главного арбитра получил защитник хабаровчан. 
    • 12'
      Захаров после длинной передачи практически сумел зацепиться за мяч в штрафной СКА, но против него уверенно сыграл Рукас, не позволивший развернуться игроку "Амкара". 
    • 11'
      Владеют мячом на своей половине поля пермские футболисты, а затем последовал длинный вынос от Хамхоева, но уверенно сыграл Быков, выигравший верховую дуэль. 
    • 10'
      Бегун отличную передачу сделал к линии штрафной, там мяч пытался принять Кутовой, но сделал это очень неудачно. Сфера отскочила далеко от форварда, этим и воспользовались защитники. 
    • Офсайд
      9'
      А вот и первый офсайд в нашем матче. Шипунов забрался за спины защитникам, и лайнсмен поднял флажок. 
    • 8'
      Отлично начали команды эту встречу. По одному моменту уже создали оба коллектива, но во всех случаях здорово сыграли голкиперы, от которых сегодня зависит многое. 
    • Опасный момент
      7'
      СУГРОБОВ! Какое спасение голкипера хозяев. Подбельцев перехватил сферу у чужой штрафной и отдал в центр на Тюкалова, который метров с 10, казалось, бил наверняка, но Сугробов спас свою команду невероятным образом!
    • Опасный момент
      6'
      После навеса с углового защитники грубо ошиблись, подарив сферу Кутовому, однако форвард СКА с близкого расстояния попал в голкипера! 
    • Угловой
      5'
      Хороший перехват совершили хозяева на чужой половине поля. Алиев слева влетел в штрафную и делал прострел вдоль ворот. Защитники успели накрыть. Будет первый угловой. 
    • 4'
      Шипунов с левого фланга выполнил навес в чужую штрафную площадь, но там защитник сыграли уверенно и вынесли мяч подальше от своих ворот. 
    • 3'
      Активно начинают встречу хабаровские футболисты. Сразу же они забрали игровой снаряд себе в ноги. В принципе, такой сценарий был ожидаем. 
    • 2'
      Первая неплохая атака получается у хабаровчан. Яо Жан получил сферу справа в штрафной и пробил по воротам, но защитник успел подставить ногу и выстрел накрыл!
    • 1'
      Хозяева вышли на этот матч в синей форме с белой мозаикой на груди. Гости играют в привычных красно-чёрных цветах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала игра в Хабаровске!
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в Хабаровске на матче Кубка России, в котором сыграют местный СКА и пермский "Амкар". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    Прогнозы 127
    СКА-Хабаровск 88.2% (112)
    X 6.3% (8)
    Амкар Пермь 5.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Амкар Пермь
    3.15
    5.90
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Амкар Пермь

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    87.5% (112)
    Ничья
    6.3% (8)
    Амкар Пермь
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.65% (41)
    Меньше
    64.35% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (46)
    Нет
    60% (69)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    32.8% (42)
    2:1 СКА-Хабаровск
    25.8% (33)
    2:0 СКА-Хабаровск
    18.8% (24)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    3:1 СКА-Хабаровск
    2.3% (3)
    3:0 СКА-Хабаровск
    1.6% (2)
    1:2 Амкар Пермь
    1.6% (2)
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