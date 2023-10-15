  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
СКА-Хабаровск
 
Позже
Амкар Пермь
Прогнозы 55
СКА-Хабаровск 85.5% (47)
X 9.1% (5)
Амкар Пермь 5.5% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Жан Шарль 1 1
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матюшенко Иван 1 0.33
Мартусевич Максим 1 (1) 0.33

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яо Жан Шарль 1 0
Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкалов Евгений 1 0
Папикян Давид 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Амкар Пермь - Авангард Курск 0:1 Форте - Амкар Пермь 3:1 Амкар Пермь - Текстильщик 1:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1
Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Чертаново 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Новосибирск 0:1 Салют - Амкар Пермь 2:3 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 0:0 Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0 Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Амкар Пермь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2023, осталось 2 дня 3 часа 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    СКА-Хабаровск 85.5% (47)
    X 9.1% (5)
    Амкар Пермь 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Амкар Пермь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Амкар Пермь

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    85.5% (47)
    Ничья
    9.1% (5)
    Амкар Пермь
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (20)
    Меньше
    62.26% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    45.28% (24)
    Нет
    54.72% (29)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    34.5% (19)
    2:1 СКА-Хабаровск
    30.9% (17)
    2:0 СКА-Хабаровск
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
    1:2 Амкар Пермь
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    Амкар Пермь
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     