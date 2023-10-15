Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Амкар Пермь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Жан Шарль
|1
|1
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матюшенко Иван
|1
|0.33
|Мартусевич Максим
|1 (1)
|0.33
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яо Жан Шарль
|1
|0
Амкар Пермь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкалов Евгений
|1
|0
|Папикян Давид
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1
Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Амкар Пермь - Авангард Курск 0:1 Форте - Амкар Пермь 3:1 Амкар Пермь - Текстильщик 1:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1
Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Чертаново 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Новосибирск 0:1 Салют - Амкар Пермь 2:3 Амкар Пермь - Родина-2 Москва 0:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 0:0 Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0 Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Амкар Пермь
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Амкар Пермь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Амкар Пермь
Исход игры
СКА-Хабаровск
85.5% (47)
Ничья
9.1% (5)
Амкар Пермь
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (20)
Меньше
62.26% (33)
Обе команды забьют
Да
45.28% (24)
Нет
54.72% (29)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
34.5% (19)
2:1 СКА-Хабаровск
30.9% (17)
2:0 СКА-Хабаровск
18.2% (10)
1:1 Ничья
7.3% (4)
1:2 Амкар Пермь
3.6% (2)
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