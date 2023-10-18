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Динамо Владивосток
 
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Ротор
Прогнозы 153
Динамо Владивосток 37.9% (58)
X 24.2% (37)
Ротор 37.9% (58)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Владивосток
Ничья
Ротор
3.25
3.60
3.65
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Динамо Владивосток
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 1 0.33
Дорохов Егор 1 0.33
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахмедханов Ризван 1 0.33
Гаджимурадов Рамазан 1 0.33
Агеев Михаил 1 0.33
Арсентьев Даниил 1 0.33
Родионов Кирилл Максимович 1 0.33

Карточки

Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Артём 0 1
Баев Алексей 1 0
Дорохов Егор 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дворецков Филипп 1 0

Результаты матчей

Динамо Владивосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ротор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Владивосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Владивосток
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Динамо Владивосток - Квант 1:2 Рязань - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Красное Знамя 1:2
Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Леон Сатурн - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Владивосток - Космос Долгопрудный 5:0 Динамо Владивосток - Динамо Барнаул 0:0 Калуга - Динамо Владивосток 2:1 Динамо Владивосток - Химки-2 2:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 0:1 ФК Иркутск - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:2 Коломна - Динамо Владивосток 1:4 Динамо Владивосток - Композит 4:2 Пересвет Домодедово - Динамо Владивосток 1:3 Динамо Владивосток - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Динамо Владивосток 2:2 Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2
Ротор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0
Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0 Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1

Результаты матчей

Динамо Владивосток
Ротор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Владивосток
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • До матча
  • Свой кубковый путь динамовцы Владивостока начали ещё 23 августа. Тогда во втором раунде они обыграли в серии пенальти "Иркутск" (4:2 после нулевой ничьей). В третьем раунде с таким же счётом по пенальти и тоже после нулей в основное время дома были обыграны динамовцы из Барнаула. А в четвёртом раунде приморский клуб сенсационно выбил из турнира представителя Первой лиги, "Тюмень" - 2:0. 
  • Анонс
    Пятый раунд Пути регионов Кубка России стартовал вчера. На Дальнем Востоке представитель Мелбет-Первой лиги "СКА-Хабаровск" прервал кубковый вояж "Амкара", уверенно обыграв пермяков - 2:0. Поэтому имя одного участника следующего раунда мы уже знаем.

    А после нашей игры сегодня пройдут ещё четыре матча Пятого раунда! "Волгарь" примет "Енисей", "Нефтехимик" сыграет с таганрогским "Форте", "Химки" - с "Уфой", а "Черноморец" - с КАМАЗом. Текстовую трансляцию каждого поединка также проведёт наш портал!
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Насыщенный игровой день Кубка России открывается в одной из самых восточных частей страны - в столице Приморского края, в городе Владивосток. И пока в Москве идёт только первая половина рабочего дня, в Приморье уже пора выдвигаться на футбол! На поединок местного "Динамо" и волгоградского "Ротора".

    Прокомментирую этот матч на LiveResult.ru для Вас я, Григорий Серёдкин. Стартуем в полдень по московскому времени!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Владивосток - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2023, осталось 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 153
Динамо Владивосток 37.9% (58)
X 24.2% (37)
Ротор 37.9% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Владивосток
Ничья
Ротор
3.25
3.60
3.65
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Владивосток - Ротор

Исход игры
Динамо Владивосток
37.9% (58)
Ничья
24.2% (37)
Ротор
37.9% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (37)
Меньше
68.38% (80)
Обе команды забьют
Да
58.97% (69)
Нет
41.03% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.9% (32)
1:0 Динамо Владивосток
15.7% (24)
1:2 Ротор
15% (23)
0:1 Ротор
13.1% (20)
2:1 Динамо Владивосток
8.5% (13)
2:0 Динамо Владивосток
1.3% (2)
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Динамо Владивосток
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