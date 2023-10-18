Динамо Владивосток

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Здравствуйте, дорогие любители футбола! Насыщенный игровой день Кубка России открывается в одной из самых восточных частей страны - в столице Приморского края, в городе Владивосток. И пока в Москве идёт только первая половина рабочего дня, в Приморье уже пора выдвигаться на футбол! На поединок местного "Динамо" и волгоградского "Ротора".Прокомментирую этот матч надля Вас я, Григорий Серёдкин. Стартуем в полдень по московскому времени!