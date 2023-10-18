Без основных голкиперов играют сегодня оба клуба, отметим. У "Волгаря" ворота защищает знакомый нам по "Зениту" Одоевский, а у "львов" в основе играет Ставер. Посмотрим, что принесёт командам ротация.

Заработали аут на чужой половине поля астраханцы, пошла атака правым флангом через Ушатова, а тот в борьбе зарабатывает угловой.

В штрафную последовала подача с корнера, однако опустился мяч в гущу игроков "Енисея", которые вынесли сферу далеко из опасной зоны.

Неплохо! Теперь через левый фланг решили действовать хозяева, Жамадетдинов вошёл в штрафную и прострелил к 11-метровой отметке на Ушатова - тот слабо пробил прямо в центр ворот, где находился Ярусов.

Хорошая серия атак удалась хозяевам, но с мячом в данную минуту снова гости.

Ярусов вышел в стиле Мануэля Нойера почти к центральному кругу и сделал неточную передачу своим, однако спасли ситуацию игроки в красной форме. Извиняется молодой вратарь перед своими партнёрами.

13' Жамалетдинов боролся на острие атаки с Феррейрой, но нарушил правила против оборонца "Енисея" экс-игрок московского ЦСКА.

12' Первая "жёлтая карточка" не заставила себя долго ждать - Анисимов в центре поля очень небрежно сыграл против Окладникова в борьбе, наступив на пострадавшего.

11' Опередил на выходе игрока оппонентов теперь голкипер "Волгаря" Смирнов. Получают мяч хозяева после долгого периода обороны без него.

10' И снова приходится обороняться футболистам из Астрахани, опустились почти все игроки в синей форме на свою половину поля. Однако удачно пока им это удаётся делать, опасные моменты красноярцы при контроле мяча не создают.

9' Довольно опасно по левому флангу вышел "Енисей" в атаку, это Окладников ворвался в чужую штрафную, однако сумели защитники "Волгаря" эту угрозу ликвидировать.

9' А ещё в очень живописном месте находится арена - на стрелке рек Волга и Болда, 18 тыс. зрителей она может вместить. Правда, сегодня на стадионе болельщиков кот наплакал – не самое удобное время начала матча.



8' Кстати, восемь лет назад «Центральный стадион» Астрахани принимал решающий матч Кубка России. В том финале встречались столичный «Локомотив» и краснодарская «Кубань», в итоге уверенную победу одержали «железнодорожники» - 3:1.

