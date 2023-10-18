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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Волгарь
0:0
Первый тайм
Енисей

Ход матча

13'
 
Прогнозы 128
Волгарь 29.7% (38)
X 35.2% (45)
Енисей 35.2% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Волгарь
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Смирнов
Олег
28
Прошкин
Егор
22
Хомуха
Иван
44
Анисимов
Анатолий
55
Шляков
Евгений
14
Полубояринов
Данил
15
Фольмер
Кирилл
42
Шайхтдинов
Дамир
23
Ушатов
Кирилл
19
Косарев
Кирилл
9
Жамалетдинов
Тимур
42
Ярусов
Даниил
80
Бардыбахин
Вячеслав
96
Феррейра
Херман
23
Ужгин
Матвей
13
Марков
Николай
12
Раздорских
Никита
27
Немченко
Анатолий
77
Капустянский
Данил
22
Канаплин
Александр
7
Логуа
Ираклий
75
Окладников
Андрей
Волгарь
Енисей

История личных встреч

Волгарь
Енисей

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

МПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПД
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Среднее время на гол

82
66

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.23

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

76
73

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шляков Евгений 1 0.5
Жамалетдинов Тимур 1 0.5
Косарев Кирилл 1 0.5
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 1 0.5
Окладников Андрей 1 0.5

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0
Анисимов Анатолий 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 1 0
Орлов Андрей 1 0

Результаты матчей

Волгарь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Енисей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Волгарь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Волгарь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тюмень - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Знамя Труда - Волгарь 1:3
Волгарь - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 Волгарь - Сокол 1:2 Химки - Волгарь 0:0 Волгарь - Енисей 2:2 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Кубань - Волгарь 2:0 Шинник - Волгарь 2:1 Волгарь - Акрон 1:4 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Родина Москва - Волгарь 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Акрон - Волгарь 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0
Енисей
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Енисей 1:0 Шинник - Енисей 1:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Луки-Энергия - Енисей 1:2
Енисей - Черноморец Нв 3:1 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1

Результаты матчей

Волгарь
Енисей

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Ярусов вышел в стиле Мануэля Нойера почти к центральному кругу и сделал неточную передачу своим, однако спасли ситуацию игроки в красной форме. Извиняется молодой вратарь перед своими партнёрами.
  • 20'
    Хорошая серия атак удалась хозяевам, но с мячом в данную минуту снова гости. 
  • Опасный момент
    19'
    Неплохо! Теперь через левый фланг решили действовать хозяева, Жамадетдинов вошёл в штрафную и прострелил к 11-метровой отметке на Ушатова - тот слабо пробил прямо в центр ворот, где находился Ярусов.
  • 18'
    В штрафную последовала подача с корнера, однако опустился мяч в гущу игроков "Енисея", которые вынесли сферу далеко из опасной зоны.
  • Угловой
    17'
    Заработали аут на чужой половине поля астраханцы, пошла атака правым флангом через Ушатова, а тот в борьбе зарабатывает угловой.
  • 15'
    Вновь контролируют игру футболисты "Енисея", пытаясь искать свободные пространства на левом и правом флангах. 
  • 14'
    Без основных голкиперов играют сегодня оба клуба, отметим. У "Волгаря" ворота защищает знакомый нам по "Зениту" Одоевский, а у "львов" в основе играет Ставер. Посмотрим, что принесёт командам ротация.
  • Фол, нарушение
    13'
    Жамалетдинов боролся на острие атаки с Феррейрой, но нарушил правила против оборонца "Енисея" экс-игрок московского ЦСКА.
  • Желтая карточка
    12'
    Первая "жёлтая карточка" не заставила себя долго ждать - Анисимов в центре поля очень небрежно сыграл против Окладникова в борьбе, наступив на пострадавшего.
  • 11'
    Опередил на выходе игрока оппонентов теперь голкипер "Волгаря" Смирнов. Получают мяч хозяева после долгого периода обороны без него.
  • 10'
    И снова приходится обороняться футболистам из Астрахани, опустились почти все игроки в синей форме на свою половину поля. Однако удачно пока им это удаётся делать, опасные моменты красноярцы при контроле мяча не создают.
  • Опасный момент
    9'
    Довольно опасно по левому флангу вышел "Енисей" в атаку, это Окладников ворвался в чужую штрафную, однако сумели защитники "Волгаря" эту угрозу ликвидировать.
  • 9'
    А ещё в очень живописном месте находится арена - на стрелке рек Волга и Болда, 18 тыс. зрителей она может вместить. Правда, сегодня на стадионе болельщиков кот наплакал – не самое удобное время начала матча.
     
  • 8'
    Кстати, восемь лет назад «Центральный стадион» Астрахани принимал решающий матч Кубка России. В том финале встречались столичный «Локомотив» и краснодарская «Кубань», в итоге уверенную победу одержали «железнодорожники» - 3:1.
     
  • Опасный момент
    7'
    Неожиданно ошибаются красноярцы у своих ворот! Полубояринов едва не вышел один на один с Ярусовым, но голкипер гостей похвально сыграл на последнем рубеже и выбил мяч у игрока хозяев!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Красноярцы продвинулись вперёд левым флангом, последовал навес в штрафную от Бардыбахина - справляется с угрозой оборона гостей.
    • Дождь
      5'
      Солнечная Астрахань сегодня радует погодой в середине октября! +14 градусов на столбике термометра и нулевая вероятность осадков от синоптиков во многовековом городе. Не мешает командам и южный степной ветер.
       
    • 4'
      Вот и голкипер "львов" в игру вступает - пошёл заброс в штрафную гостей из глубины, но Ярусов опережает Жамалетдинова в своей зоне.
    • Фол, нарушение
      3'
      В основном в центре поля проходят первые минуты матча - в борьбе. Фолят на Раздорских игроки хозяев, не давая разогнаться атаке "Енисея".
    • 2'
      А вот и первый удар в створ на второй минуте! Это Раздорских получил пространство на половине поля хозяев и выстрелил прицельно метров с 35 - Смирнов на месте.
    • 2'
      В тёмно-синей форме со стильными белыми вставками сыграют хозяева арены, в ярко-красных цветах предстали сегодня их сибирские гости.
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
       
    • До матча
    • С четвёртого, предыдущего раунда в Пути регионов начали свой путь оба клуба в турнире. «Волгарь» обыграл на выезде старейший клуб России – «Знамя Труда» из Орехово-Зуево – 3:1. А «Енисей» в выездной встрече победил «Луки-Энергию» - 2:1.

      Отметим, что для волжан кубковая победа в сентябрьском матче стала первой в сезоне. Вторую «Волгарь» одержал совсем недавно – в 13-м туре Первой лиги, обыграв КАМАЗ. До 27 сентября у команды, которая ещё в том сезоне могла зацепиться за стыковые матчи, была 11-матчевая серия без побед! А если сложить с прошлым сезоном, серия без выигрышей составляла 17 официальных игр подряд.
       
    • Напомним, что участниками Мелбет-Первой лиги наши соперники сегодня являются. И идут они в первенстве, увы, на замыкающих ролях. «Волгарь» - абсолютный аутсайдер турнира, 18-е место у волжан и 9 очков. «Енисей» не сильно выше – 15-е место у сибиряков и 15 очков после 14 туров. Но это Кубок России и неоднократно его участники доказывали, что места команд в турнирной таблице и лига ничего здесь не значат. Ждём яркой и смелой игры от обеих команд.
    • Уже две команды, напомним, получили путёвки в следующий раунд Пути регионов Кубка страны - это представители Дальнего Востока - "СКА-Хабаровск" и владивостокское "Динамо"! "Армейцы" Хабаровска ещё вчера уверенно обыграли дома "Амкар" (2:0), а их географические соседи с минимальным счётом оказались сильнее "Ротора" в первом матче среды. 
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru продолжает кубковый марафон и начинает текстовую трансляцию игры пятого раунда Пути регионов Кубка России между астраханским "Волгарём" и красноярским "Енисеем".

      Прокомментирую грядущую встречу для Вас я, Григорий Серёдкин. Стартуем в 16:00 по московскому времени!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Волгарь 29.7% (38)
    X 35.2% (45)
    Енисей 35.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Енисей
    2.33
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волгарь 0:0 Енисей

    Исход игры
    Волгарь
    29.7% (38)
    Ничья
    34.4% (44)
    Енисей
    35.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.52% (42)
    Меньше
    63.48% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (41)
    1:2 Енисей
    18% (23)
    2:1 Волгарь
    12.5% (16)
    0:1 Енисей
    9.4% (12)
    1:0 Волгарь
    9.4% (12)
    0:2 Енисей
    3.1% (4)
    2:0 Волгарь
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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