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Химки
 
Позже
Уфа
Прогнозы 122
Химки 81.1% (99)
X 12.3% (15)
Уфа 6.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Уфа
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Химки
Уфа

История личных встреч

Химки
Уфа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМК
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
2

Среднее время на гол

120
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.75

Среднее время на гол

38
120

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 2 2
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троянов Константин 1 0.33

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммад Амир 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минаев Роман 1 0
Григорьев Даниил 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2
Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0
Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2 Уфа - Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0

Результаты матчей

Химки
Уфа

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Химки
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • До матча
  • «Химки» и «Уфа» - пару лет назад это соперничество мы могли наблюдать в Премьер-лиге. Но сейчас эти команды уже покинули элиту и выступают в Первой и Второй лигах соответственно. Химчане – одни из лидеров Мелбет-Первой лиги, в то время как уфимцы выступают во Второй лиге А в дивизионе «золото» и идут лишь в середине турнирной таблицы.

    В текущем розыгрыше Кубка России «Химки» стартовали с четвёртого раунда, где на классе обыграли медиафутбольную команду 2DROTS (2:0). «Уфа» стартовала аж со второго раунда – в первом матче на турнире в серии пенальти была обыграна «Носта» (3:1, 0:0 осн. время). В третьем – также по пенальти – ульяновская «Волга» (2:0, 0:0 осн. время). А в четвёртом – столичное «Торпедо» из Первой лиги (8:7, 1:1 осн. время). Пройдут ли ещё один клуб более высшей лиги уфимцы? Узнаем очень скоро.
     
  • Добрый вечер, дорогие друзья! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию новой игры пятого раунда Пути регионов Кубка России. В Подмосковье "Химки" примут на своей арене "Уфу". Прокомментирую грядущий матч для Вас я, Григорий Серёдкин. Стартуем в 19:00 по столичному времени!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Уфа.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.60. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 122
Химки 81.1% (99)
X 12.3% (15)
Уфа 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Уфа
3.90
5.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химки - Уфа

Исход игры
Химки
81.1% (99)
Ничья
12.3% (15)
Уфа
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Химки
36.9% (45)
1:0 Химки
23.8% (29)
2:0 Химки
11.5% (14)
1:1 Ничья
9% (11)
1:2 Уфа
4.1% (5)
3:0 Химки
2.5% (3)
3:1 Химки
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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