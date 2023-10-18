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«Химки» и «Уфа» - пару лет назад это соперничество мы могли наблюдать в Премьер-лиге. Но сейчас эти команды уже покинули элиту и выступают в Первой и Второй лигах соответственно. Химчане – одни из лидеров Мелбет-Первой лиги, в то время как уфимцы выступают во Второй лиге А в дивизионе «золото» и идут лишь в середине турнирной таблицы.В текущем розыгрыше Кубка России «Химки» стартовали с четвёртого раунда, где на классе обыграли медиафутбольную команду 2DROTS (2:0). «Уфа» стартовала аж со второго раунда – в первом матче на турнире в серии пенальти была обыграна «Носта» (3:1, 0:0 осн. время). В третьем – также по пенальти – ульяновская «Волга» (2:0, 0:0 осн. время). А в четвёртом – столичное «Торпедо» из Первой лиги (8:7, 1:1 осн. время). Пройдут ли ещё один клуб более высшей лиги уфимцы? Узнаем очень скоро.