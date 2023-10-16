История личных встреч
Химки
Уфа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
2
Среднее время на гол
120
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|2
|2
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троянов Константин
|1
|0.33
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммад Амир
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минаев Роман
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2
Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1
Уфа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0
Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 КАМАЗ - Уфа 3:2 Уфа - Кубань 1:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Уфа - КАМАЗ 1:0
Результаты матчей
Химки
Уфа
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Химки
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч Химки - Уфа
Исход игры
Химки
77.2% (44)
Ничья
15.8% (9)
Уфа
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
2:1 Химки
42.1% (24)
1:0 Химки
21.1% (12)
1:1 Ничья
12.3% (7)
2:0 Химки
8.8% (5)
1:2 Уфа
3.5% (2)
0:0 Ничья
3.5% (2)
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