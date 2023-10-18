Пробивал по воротам из пределов штрафной Першин после прострела от Галиулина, но Москаленко кулаками отбил снаряд в сторону.

Сместился с фланга в штрафную Володкин и отдал поперек на Шихбабаева, но выстрел последнего оказался неточным.

Отдавал пас по флангу Володкин на ход Муромскому, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.

По ногам получил в центре поля Талалай в подкате от соперника. Штрафной удар исполнять будут игроки "Нефтехимика".

Вырезал Шарифуллин в штрафную, куда забегал Першин, но добраться до мяча не позволил ему Николаев.

С левого фланга навесил Емельянов на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Першину не позволил Москаленко на выходе.

Прорывался по флангу Кахидзе и навесил на дальнюю штангу, но здесь Першин нарушил правила в борьбе с защитником.

В центре поля получил по ногам Руднев в подкате от Шарифуллина, желтую карточку справедливо получил нарушитель.

С угла поля навесил в центр штрафной Володкин на ближнюю штангу, но здесь никто из партнеров пробить не смог.

Мягко забросил Шихбабаев на ход Рудневу в штрафную, но тот проиграл борьбу за мяч Сагуткину и не смог пробить.

Першин с правого фланга прострелил низом в штрафную, где пробил в падении Агалаков, но смог отбить сферу в сторону Москаленко.

Продавил соперника по флангу Галиулин, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.

Сагуткин в центре поля грубо наступил на ногу сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Отобрал мяч на фланге Руднев и тут же пробил с дальней дистанции, но мяч оказался точно в руках Ещенко.

Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Нефтехимика", пройти массированную оборону соперника пока не удается.

Продавил соперника по флангу Шихбабаев и отдал поперек на Руднева, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе с защитником.

С правого фланга прострелил теперь уже Галиулин в штрафную. Никто из партнеров здесь так и не смог пробить по воротам.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Руднев и сбросил поперек головой на ход Шихбабаеву, но тому не удалось оторваться от защитника.

Диагональный пас исполнял Кахидзе на ход Агалакову, но тому не удалось сохранить сферу в пределах поля.

Ушел от соперника по флангу Марухин и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Агалаков крайне неточно.

Сместился с правого фланга в штрафную Галиулин и отдал на Талалая, но тому пробить не позволил в подкате Николаев.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Максим Руднев! Неожиданно открыли счет в матче гости. Обрезался на своей половине поля Морозов, подарив мяч Рудневу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол.

С правого фланга навесил на ближнюю штангу Кахидзе. Выиграл здесь верх Косицин и головой вынес сферу за пределы поля.

Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!

42' Отдавал пас Косицин на ход Колмакову на правому флангу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

41' Пробивал головой Морозов из пределов вратарской после навеса со штрафного, но гостей спасла от пропущенного гола на этот раз перекладина.

40' Грубо пошел в подкат Муслуев в ноги сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.

39' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Москаленко повреждение. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.

38' Выскакивал на ворота соперника Першин после паса от Емельянова, но вышел из ворот ворот Москаленко и не позволил пробить оппоненту.

37' Ушел от соперника по флангу Машезов и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Володкин не смог добраться до мяча.

36' Продавил соперника Володкин по центру и отдал пас в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

35' Отдавал с правого фланга Машезов на ход Рудневу, но в последний момент перехватил мяч в подкате Сагуткин.

34' С левого фланга отдавал пас Марухин в центр штрафной на Першина, но на выходе перехватил сферу Москаленко.

33' С правого фланга Талалай навесил в центр штрафной, где пробил Морозов, но точности ему явно не хватило.

32' Снова подавал Емельянов, на этот раз выиграл подбор в чужой штрафной Талалай и пробил с лету, но угодил в спину защитнику.

31' С угла поля Емельянов подавал на линию вратарской, но здесь выиграл верх Николаев и вынес сферу подальше.

30' С левого фланга Агалаков запустил пасом в штрафную Марухина, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

29' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Талалай на ход Галиулину, но тот проиграл борьбу за мяч Косицину.

28' С линии чужой вратарской пробил головой Першин после навеса от Агалакова, но мяч полетел выше перекладины.

27' Диагональ исполнял Шарифуллин на ход Галиулину по правому флангу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.

26' Продавил соперника по флангу Марухин, сместился в центр и прострелил вдоль ворот, но здесь Першин пробил крайне неточно.

25' С левого фланга навесил в центр штрафной Агалаков, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.

24' По флангу забросил теперь уже Шведюк на ход Колмакову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

23' Долго кружат у штрафной соперника хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.

22' Мог убегать на ворота соперника Першин после паса от Агалакова, но нарушил он правила в борьбе против Николаева.

21' С угла поля последовал навес от Галиулина на ближнюю штангу, но здесь пробил в касание Марухин немного неточно.

20' Ушел красивым финтом от соперника Агалаков, ворвался в штрафную, но пробить в борьбе с Николаевым так и не сумел.

19' Выиграл подбор у чужой штрафной Емельянов и с лету пробил в ближний угол, но снаряд пролетел рядом со штангой.

18' С угла поля навесил Галиулин на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Муслуев и вынес сферу головой подальше.

17' Убежал по флангу на скорости Галиулин и прострелил в центр на Шарифуллина, но тому пробить не позволил Николаев.

16' Отдавал пас вперед Кахидзе на ход Галиулину, но того опередил Муромский и головой вынес сферу в аут.

15' Диагональный пас исполнял Володкин на левый фланг, куда забегал Муромский, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

14' Сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил в ближний угол Агалаков, но мяч полетел выше перекладины.

13' Сместился с левого фланга в штрафную Муромский и пробил по воротам, но на этот раз мяч застрял в гуще защитников.

12' С фланга тонко отдавал Галиулин на ход Першину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Николаев в силовой борьбе.

11' В центре поля получил по ногам Емельянов в борьбе против Шведюка. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

10' С левого фланга навесил Машезов в штрафную соперника. Здесь первым на мяче оказался Морозов и вынес сферу в центр поля.

9' Пробивал головой с линии вратарской Шихбабаев после заброса от Володкина, но мяч полетел немного неточно.

8' Першин продавил соперника по флангу и отдал пас в центр, но никого из партнеров там не оказалось.

7' Убежал по флангу теперь уже Колмаков и забросил вперед на Руднева, но тот проиграл силовую борьбу защитнику и потерял мяч.

6' После навеса с угла поля на ближней штанге пробил головой Сагуткин, но мяч полетел намного выше перекладины.

5' Догнал мяч на фланге Галиулин и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника полетел снаряд на угловой.

4' По флангу отдавал пас Шарифуллин на ход Емельянову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

3' Забросил мягко в штрафную соперника Емельянов на ход Першину, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

2' Сразу же в атаку бросились хозяева, убежал по флангу Галиулин и подал в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.