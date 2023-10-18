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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Нефтехимик
0:1
Второй тайм
Форте

Ход матча

37'
 
Муслуев Идрис
44'
0:1
Руднев Максим
52'
 
Прогнозы 125
Нефтехимик 91.2% (114)
X 6.4% (8)
Форте 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нефтехимик
Ничья
Форте
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ещенко
Сергей
23
Марухин
Владимир
9
Морозов
Константин
3
Сагуткин
Даниил
24
Кахидзе
Александр
8
Талалай
Денис
99
Емельянов
Данила
33
Шарифуллин
Линар
42
Агалаков
Владислав
21
Галиулин
Вагиз
14
Першин
Матвей
72
Москаленко
Николай
19
Косицин
Сергей
47
Николаев
Тимур
95
Муслуев
Идрис
22
Муромский
Никита
5
Шведюк
Илья
11
Володкин
Пётр
7
Машезов
Ратмир
97
Колмаков
Максим
10
Шихбабаев
Муслим
39
Руднев
Максим
Нефтехимик
Форте

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 1 0.5
Агалаков Владислав 1 0.5
Кахидзе Александр 1 (1) 0.5
Форте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руднев Максим 1 0.25
Муромский Никита 1 0.25
Могилев Егор 1 0.25
Корольков Кирилл 1 0.25

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслуев Идрис 1 0
Охрименко Евгений 1 0
Панченко Александр 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Форте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Нефтехимик - Химки 0:1 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2
Форте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Металлург Липецк - Форте 1:0 Форте - Амкар Пермь 3:1 Челябинск - Форте 3:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Форте - Новосибирск 1:0 Салют - Форте 0:4 Форте - Салют 1:1 Форте - Авангард Курск 0:1 Чертаново - Форте 5:0 Текстильщик - Форте 4:1 Металлург Липецк - Форте 1:1 Форте - Металлург Липецк 1:3 Амкар Пермь - Форте 1:1 Форте - Челябинск 2:2 Новосибирск - Форте 1:0 Форте - Салют 1:0 Родина-2 Москва - Форте 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Ростов - Форте 4:2 Форте - Черноморец Нв 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Форте

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Форте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Прорывался по флангу Кахидзе и навесил на дальнюю штангу, но здесь Першин нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 65'
    С левого фланга навесил Емельянов на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Першину не позволил Москаленко на выходе.
  • 64'
    Вырезал Шарифуллин в штрафную, куда забегал Першин, но добраться до мяча не позволил ему Николаев.
  • 63'
    По ногам получил в центре поля Талалай в подкате от соперника. Штрафной удар исполнять будут игроки "Нефтехимика".
  • 62'
    Отдавал пас по флангу Володкин на ход Муромскому, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 61'
    Сместился с фланга в штрафную Володкин и отдал поперек на Шихбабаева, но выстрел последнего оказался неточным.
  • 60'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Першин после прострела от Галиулина, но Москаленко кулаками отбил снаряд в сторону.
  • 59'
    Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Нефтехимика", пройти массированную оборону соперника пока не удается.
  • 58'
    Отобрал мяч на фланге Руднев и тут же пробил с дальней дистанции, но мяч оказался точно в руках Ещенко.
  • 57'
    Сагуткин в центре поля грубо наступил на ногу сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 56'
    Продавил соперника по флангу Галиулин, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 55'
    Першин с правого фланга прострелил низом в штрафную, где пробил в падении Агалаков, но смог отбить сферу в сторону Москаленко.
  • 54'
    Мягко забросил Шихбабаев на ход Рудневу в штрафную, но тот проиграл борьбу за мяч Сагуткину и не смог пробить.
  • 53'
    С угла поля навесил в центр штрафной Володкин на ближнюю штангу, но здесь никто из партнеров пробить не смог.
  • Желтая карточка
    52'
    В центре поля получил по ногам Руднев в подкате от Шарифуллина, желтую карточку справедливо получил нарушитель.
  • Бонусы букмекеров
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    • 51'
      Ушел от соперника по флангу Марухин и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробил головой Агалаков крайне неточно.
    • 50'
      Диагональный пас исполнял Кахидзе на ход Агалакову, но тому не удалось сохранить сферу в пределах поля.
    • 49'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Руднев и сбросил поперек головой на ход Шихбабаеву, но тому не удалось оторваться от защитника.
    • 48'
      С правого фланга прострелил теперь уже Галиулин в штрафную. Никто из партнеров здесь так и не смог пробить по воротам.
    • 47'
      Продавил соперника по флангу Шихбабаев и отдал поперек на Руднева, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе с защитником.
    • Первый тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      С правого фланга навесил на ближнюю штангу Кахидзе. Выиграл здесь верх Косицин и головой вынес сферу за пределы поля.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Максим Руднев! Неожиданно открыли счет в матче гости. Обрезался на своей половине поля Морозов, подарив мяч Рудневу, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол.
    • 43'
      Сместился с правого фланга в штрафную Галиулин и отдал на Талалая, но тому пробить не позволил в подкате Николаев.
    • 42'
      Отдавал пас Косицин на ход Колмакову на правому флангу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • Штанга
      41'
      Пробивал головой Морозов из пределов вратарской после навеса со штрафного, но гостей спасла от пропущенного гола на этот раз перекладина.
    • Желтая карточка
      40'
      Грубо пошел в подкат Муслуев в ноги сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
    • 39'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Москаленко повреждение. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.
    • 38'
      Выскакивал на ворота соперника Першин после паса от Емельянова, но вышел из ворот ворот Москаленко и не позволил пробить оппоненту.
    • 37'
      Ушел от соперника по флангу Машезов и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Володкин не смог добраться до мяча.
    • 36'
      Продавил соперника Володкин по центру и отдал пас в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
    • 35'
      Отдавал с правого фланга Машезов на ход Рудневу, но в последний момент перехватил мяч в подкате Сагуткин.
    • 34'
      С левого фланга отдавал пас Марухин в центр штрафной на Першина, но на выходе перехватил сферу Москаленко.
    • 33'
      С правого фланга Талалай навесил в центр штрафной, где пробил Морозов, но точности ему явно не хватило.
    • 32'
      Снова подавал Емельянов, на этот раз выиграл подбор в чужой штрафной Талалай и пробил с лету, но угодил в спину защитнику.
    • 31'
      С угла поля Емельянов подавал на линию вратарской, но здесь выиграл верх Николаев и вынес сферу подальше.
    • 30'
      С левого фланга Агалаков запустил пасом в штрафную Марухина, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 29'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Талалай на ход Галиулину, но тот проиграл борьбу за мяч Косицину.
    • 28'
      С линии чужой вратарской пробил головой Першин после навеса от Агалакова, но мяч полетел выше перекладины.
    • 27'
      Диагональ исполнял Шарифуллин на ход Галиулину по правому флангу, но тот не смог обработать мяч и выпустил его в аут.
    • 26'
      Продавил соперника по флангу Марухин, сместился в центр и прострелил вдоль ворот, но здесь Першин пробил крайне неточно.
    • 25'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Агалаков, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.
    • 24'
      По флангу забросил теперь уже Шведюк на ход Колмакову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 23'
      Долго кружат у штрафной соперника хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.
    • 22'
      Мог убегать на ворота соперника Першин после паса от Агалакова, но нарушил он правила в борьбе против Николаева.
    • 21'
      С угла поля последовал навес от Галиулина на ближнюю штангу, но здесь пробил в касание Марухин немного неточно.
    • 20'
      Ушел красивым финтом от соперника Агалаков, ворвался в штрафную, но пробить в борьбе с Николаевым так и не сумел.
    • 19'
      Выиграл подбор у чужой штрафной Емельянов и с лету пробил в ближний угол, но снаряд пролетел рядом со штангой.
    • 18'
      С угла поля навесил Галиулин на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Муслуев и вынес сферу головой подальше.
    • 17'
      Убежал по флангу на скорости Галиулин и прострелил в центр на Шарифуллина, но тому пробить не позволил Николаев.
    • 16'
      Отдавал пас вперед Кахидзе на ход Галиулину, но того опередил Муромский и головой вынес сферу в аут.
    • 15'
      Диагональный пас исполнял Володкин на левый фланг, куда забегал Муромский, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
    • 14'
      Сместился с левого фланга к линии штрафной и пробил в ближний угол Агалаков, но мяч полетел выше перекладины.
    • 13'
      Сместился с левого фланга в штрафную Муромский и пробил по воротам, но на этот раз мяч застрял в гуще защитников.
    • 12'
      С фланга тонко отдавал Галиулин на ход Першину, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Николаев в силовой борьбе.
    • 11'
      В центре поля получил по ногам Емельянов в борьбе против Шведюка. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 10'
      С левого фланга навесил Машезов в штрафную соперника. Здесь первым на мяче оказался Морозов и вынес сферу в центр поля.
    • 9'
      Пробивал головой с линии вратарской Шихбабаев после заброса от Володкина, но мяч полетел немного неточно.
    • 8'
      Першин продавил соперника по флангу и отдал пас в центр, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 7'
      Убежал по флангу теперь уже Колмаков и забросил вперед на Руднева, но тот проиграл силовую борьбу защитнику и потерял мяч.
    • 6'
      После навеса с угла поля на ближней штанге пробил головой Сагуткин, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      5'
      Догнал мяч на фланге Галиулин и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника полетел снаряд на угловой.
    • 4'
      По флангу отдавал пас Шарифуллин на ход Емельянову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 3'
      Забросил мягко в штрафную соперника Емельянов на ход Першину, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 2'
      Сразу же в атаку бросились хозяева, убежал по флангу Галиулин и подал в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В очередном поединке игрового дня Кубка России нас ждет противостояние "Нефтехимика" и "Форте". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Нефтехимик 91.2% (114)
    X 6.4% (8)
    Форте 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Форте
    4.35
    6.50
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    6.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик 0:1 Форте

    Исход игры
    Нефтехимик
    91.2% (114)
    Ничья
    6.4% (8)
    Форте
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    37.72% (43)
    Нет
    62.28% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Нефтехимик
    32.8% (41)
    2:1 Нефтехимик
    26.4% (33)
    1:0 Нефтехимик
    21.6% (27)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:0 Нефтехимик
    1.6% (2)
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