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  4. Кубок 2023-2024
Нефтехимик
 
Позже
Форте
Прогнозы 55
Нефтехимик 89.1% (49)
X 5.5% (3)
Форте 5.5% (3)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 1 1
Агалаков Владислав 1 1
Кахидзе Александр 1 (1) 1
Форте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муромский Никита 1 0.33
Могилев Егор 1 0.33
Корольков Кирилл 1 0.33

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Охрименко Евгений 1 0
Панченко Александр 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Форте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Акрон - Нефтехимик 0:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Нефтехимик - Химки 0:1 Алания - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2
Форте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Металлург Липецк - Форте 1:0 Форте - Амкар Пермь 3:1 Челябинск - Форте 3:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Форте - Новосибирск 1:0 Салют - Форте 0:4 Форте - Салют 1:1 Форте - Авангард Курск 0:1 Чертаново - Форте 5:0 Текстильщик - Форте 4:1 Металлург Липецк - Форте 1:1 Форте - Металлург Липецк 1:3 Амкар Пермь - Форте 1:1 Форте - Челябинск 2:2 Новосибирск - Форте 1:0 Форте - Салют 1:0 Родина-2 Москва - Форте 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Ростов - Форте 4:2 Форте - Черноморец Нв 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Форте

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Форте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Динамо Москва Лаксальт Диего 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Форте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2023, осталось 2 дня 5 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Нефтехимик 89.1% (49)
    X 5.5% (3)
    Форте 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нефтехимик - Форте онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Форте

    Исход игры
    Нефтехимик
    89.5% (51)
    Ничья
    5.3% (3)
    Форте
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    38.18% (21)
    Нет
    61.82% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Нефтехимик
    33.3% (19)
    2:1 Нефтехимик
    26.3% (15)
    1:0 Нефтехимик
    24.6% (14)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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