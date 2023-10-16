Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
КАМАЗ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
1.33
Среднее время на гол
150
67
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
180
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|1
|1
|Панамарев Никита
|1 (1)
|1
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальцев Валентин
|1
|1
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|_Gyurdzhan A.
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КАМАЗ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Волгарь 1:1 Биолог-Новокубанск - Черноморец Нв 1:2
Енисей - Черноморец Нв 3:1 Черноморец Нв - Сокол 5:3 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Шинник 4:0 Волгарь - КАМАЗ 2:1 Родина Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Ленинградец 1:0
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2
Результаты матчей
Черноморец Нв
КАМАЗ
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|5 - 7
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 6
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|7
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|8
|4.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|5
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|2
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|4
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
|3.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Зенит
|Сергеев Иван II
|4
|Балтика
|Барков Дмитрий
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Краснодар
|Кордоба Джон
|3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|2DROTS
|Клуцей Годфред Гаучо
|1 1
|Динамо Москва
|Лаксальт Диего
|2
Прогнозы на матч Черноморец Нв - КАМАЗ
Исход игры
Черноморец Нв
37.5% (21)
Ничья
42.9% (24)
КАМАЗ
19.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (13)
Меньше
75.93% (41)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (21)
2:1 Черноморец Нв
17.9% (10)
1:0 Черноморец Нв
16.1% (9)
0:1 КАМАЗ
10.7% (6)
0:0 Ничья
3.6% (2)
1:2 КАМАЗ
3.6% (2)
0:2 КАМАЗ
3.6% (2)
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