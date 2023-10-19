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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Акрон
1:0
Перерыв
Шинник

Ход матча

9'
Погосов Артём
1:0
39'
Конюхов Вадим
 
Прогнозы 146
Акрон 82.2% (120)
X 11% (16)
Шинник 6.8% (10)
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Акрон
Шинник

История личных встреч

Акрон
Шинник

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Погосов Артём 2 1
Савичев Константин 1 0.5
Азаров Владимир 1 0.5
Понсе Андрес 1 0.5
Апеков Руслан 1 0.5
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.5
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 1 0.5
Малыхин Дмитрий 1 0.5

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Азаров Владимир 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шинник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6
Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2
Шинник
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Брянск - Шинник 1:3
Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1

Результаты матчей

Акрон
Шинник

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Акрон
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 5 4 0 1 5 - 7 11
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 8
3.
Факел
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
4.
Сочи
 Заявка 5 1 0 4 5 - 6 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 10
2.
Урал
 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 8
3.
Ростов
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 8
4.
Рубин
 Заявка 5 1 0 4 3 - 6 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 0 1 8 - 5 11
2.
Балтика
 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Ахмат
 Заявка 5 2 0 3 9 - 8 7
4.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 9 12
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 8
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 0 3 10 - 9 8
4.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 3 2 0 1 2 - 6 5
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 2
3.
Факел
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
4.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ростов
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 4
3.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 5
4.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 2 - 0 4
4.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 4
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 2
3.
Урал
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 5
3.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Краснодар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Динамо Москва
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 2
4.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 4
Балтика Барков Дмитрий 3
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Краснодар Кордоба Джон 3
Пари НН Сулейманов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Уфа Молтенинов Илья 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
2DROTS Клуцей Годфред Гаучо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Опаснее, конечно, в тайме первом действовал «Акрон», но отметим усилия «Шинника» - не отсиживалась команда на своей половине поля, а навязывала равную по интенсивности борьбу.
     
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартует в Жигулёвске, поехали! Надеемся, вторая половина игры будет такой же жаркой.
     
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Решил не добавлять время к первому тайму рефери, уходим на перерыв.
  • 44'
    Азаров сначала совершил отбор на чужой половине поля, а затем выстрелил примерно с линии штрафной по воротам Вамбольта, но прерывает мяч в полёте защитник гостей. 
  • Опасный момент
    43'
    Опасно! Пошла подача от "Шинника" с правого фланга в штрафную "Акрона", но Сухомлинов в прыжке не дотягивается до сферы!
  • Фол, нарушение
    43'
    Килин поставил подножку в районе центрального круга игроку гостей, но обошлось без карточки.
  • 42'
    В атаке проводит последние минуты тайма "Шинник", но не могут игроки в чёрной форме доставить мяч в опасную зону. Недоволен этим наставник ярославцев Дмитрий Хомуха.
  • 41'
    К счастью, в порядке всё с футболистом "Акрона", может он продолжить игру.
  • Травма, повреждение
    40'
    Проблемы со здоровьем у Килина - локтем по лицу от Зинкова он получает в борьбе в центре поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Конюхов в центре поля нарушил правила на игроке "Шинника". Сорвал он потенциально опасную атаку и получил первый в матче "горчичник".
  • 38'
    Данилкин вышел из под прессинга сразу двоих опекунов в своей штрафной. Пощекотал нервишки немного болельщикам "Акрона" защитник.
  • 37'
    Немного успокоилась игра по накалу. На половине поля "Шинника" мяч хозяева контролируют, но до опасных моментов не доходит.
  • Судья
    36'
    Кстати, лайнсвумен, а не лайнсмен на игре у нас сегодня - Екатерина Курочкина в роли бокового арбитра на половине поля "Акрона" трудится.
  • Офсайд
    35'
    Что-то интересное задумали впереди игроки "Шинника", пошёл матч из глубины в штрафную на Ставпеца, который оказался в офсайде.
  • 34'
    И ещё одну попытку удара в касание выполняет Данилин метров с 20. Неточно, но достойно!
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    • Опасный момент
      33'
      Данилиииин!!! Ну просто в огне этот парень. Пошёл по правому полуфлангу к чужой штрафной молодой игрок, сыграл "в стеночку" в партнёром и получил мяч на линии штрафной, а после - выстрелил по воротам Вамбольта. С трудом этот мяч парирует голкипер "Шинника", заваливаясь в левый угол ворот!
    • 32'
      Легенда «Шинника» сегодня в нападении – 42-летний Эльдар Низамутдинов, капитанская повязка у него на предплечье. Помним мы этого нападающего ещё по игре в РПЛ за «Химки» в конце 2010-х годов. Он всё ещё в строю!
       
    • 31'
      Что интересно, совсем не было у нас пока угловых. Очередная атака "Шинника" заканчивается потерей на чужой половине поля и вбрасыванием от хозяев. 
    • 30'
      Первый тайм имени 20-летнего Кирилла Данилина - пока самый активный игрок у хозяев за первые полчаса, однозначно.
    • Опасный момент
      29'
      Данилин с левой пытался закрутить мяч в левую "девятку" ворот Вамбольта - однако в створ не попал.
    • 28'
      Бодрый матч мы наблюдаем, в открытый атакующий футбол играют обе команды, периодически создавая что-то у чужих ворот! Таких кубковых матчей в этом раунде нам как раз вчера не хватало.
    • 26'
      И вновь как часы работает правый фланг атаки "Акрона", с которого пришёл первый гол. Опасный навес от Данилина с него последовал в чужую штрафную, однако адресата передача не нашла.
    • Опасный момент
      25'
      С острого угла Ставпец пробил из чужой вратарской, откликнулся он на пас с правого фланга от партнёра! В створ ворот Сангаре не попал, но было опасно!
    • 23'
      И вновь спасает свою команду Вамбольт, играя на опережение после навеса от "Акрона" в штрафную гостей.
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТИЩЕ! Вамбольт, браво! Парирует он удар на выходе от игрока "Акрона", с левого фланга хозяева атаку задумали. В итоге Эльдарушев пытался перебросить вратаря гостей метров с 6-7, но отлично сыграл вратарь. На ровном месте теперь у "Акрона" возникает супершанс удвоить преимущество.
    • Фол, нарушение
      21'
      На теннисный матч похожа сегодняшняя игра, вновь в атаке "Шинник", но заканчивается выпад от ярославцев на чужие ворота фолом в атаке.
    • Опасный момент
      20'
      И снова Азаров! Классная атака удалась хозяевам, тот же Данилин на правом фланге её разгонял, нашёл в штрафной пасом низом Азарова, который пробил по воротам Вамбольта - чуть выше перекладины!
    • Офсайд
      19'
      В очередную атаку пошли ярославцы, но офсайд фиксирует у Низамутдинова боковой арбитр.
    • Опасный момент
      18'
      Опасно! Азаров получил изящный навес с левого фланга и с лёта пробил в касание по воротам Вамбольта - справляется с ударом вратарь, но как же красиво было.
    • 17'
      Владеет преимуществом ярославская команда, последние минут пять проходят под контролем гостей. Недоволен этим Калешин. Слегка отпустили игру его подопечные.
    • 16'
      Вновь атакует "Шинник", Семёнов сделал мягкий навес в штрафную хозяев, однако никого там не оказалось.
    • Опасный момент
      14'
      Опасно! Пошёл навес в штрафную от гостей, но справился с ним Бокоев. Однако ярославцы начали атаку вторым темпом, Гузь оказался самым расторопным в чужой штрафной, выиграл борьбу и пробил левее ворот Сангаре!
    • Фол, нарушение
      14'
      Придержал мяч Сухомлинов на чужой половине поля, сфолил на нём Данилин и привёз своей команде неприятный штрафной удар.
    • 13'
      Вновь острая атака удалась "Акрону" с правого фланга! Это Савичев метил в штрафную прострелом, однако накрывают в этот раз защитники "Шинника" передачу.
    • 12'
      Размялся голкипер хозяев Сангаре - перехватил навес в штрафную на Низамутдинова молодой вратарь.
    • Фол, нарушение
      12'
      Бокоев нарушил правила в атаке, свободный удар в центральном круге разыграют гости.
    • 11'
      И вновь атакуют хозяева, Эльдарушев зашёл в штрафную с левого фланга, но потерял мяч в борьбе!
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! С быстрого гола начинает "Акрон"! Прекрасная атака удалась хозяевам, начал её на правом фланге Данилин, ушёл сразу от двоих игроков соперника, сыграл с партнёром "в стеночку" и прострелил на Килина в центр штрафной "Шинника" - тот откатил на Погосова, который с выгодной позиции метров с 15 расстрелял ворота Вамбольта!
       
    • Дождь
      7'
      Завелись болельщики команды хозяев! Кстати, комфортная погода сегодня в Жигулёвске. Да, прохладно, всего +8 градусов, однако осадков с неба по прогнозам синоптиков не предвидится.
    • 6'
      Конюхов исполнял навес в штрафную гостей на Эльдарушева с левого фланга, но откровенно плохим вышел кросс - сошёл мяч с ноги у воспитанника столичного ЦСКА.
    • 5'
      А вот и первая атака гостей в матче - пошла передача в штрафную с правого фланга, Сухомлинов ловит мяч на левом противоположном фланге, но накрывает его оборона хозяев.
    • 4'
      Хороший перехват на своей половине поля делает Гащенков, но никто не мешает "Акрону" снова присвоить мяч себе.
    • 2'
      С тотального контроля начали хозяева, а их наставник Евгений Калешин с первых секунд матча на ногах на бровке.
    • 2'
      В стильном золотом комплекте вышли на поле хозяева, гости – в чёрной форме!
       
    • 1'
      И сразу пошёл заброс на форварда "Акрона" от хозяев в чужую штрафную - Эльдарушев боролся за сферу, но проиграл борьбу обороне гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, ждём от соперников отличного футбола!
       
    • До матча
    • Анонс
      Напомним, что в следующий раунд Пути регионов пробрались уже шесть команд из восьми: "СКА-Хабаровск", владивостокское "Динамо", таганрогский "Форте", астраханский "Волгарь", новороссийский "Черноморец" и "Химки". 

      Помимо нашей пары сегодня в заключительном матче раунда встретятся тульский "Арсенал" и столичная "Родина". Текстовую трансляцию поединка также проведёт наш портал, он начнётся чуть позже окончания игры в Жигулёвске - в 19:00 (мск).
    • Что "Акрон", что "Шинник" этот сезон проводят в Мелбет-Первой лиге и идут в её лидирующей группе. 24 балла и третье место у клуба из Самарской области и 20 баллов и шестое место - у ярославцев.

      В Кубке России команды стартовали с предыдущего, четвёртого раунда Пути регионов, "Акрон" не пожалел в гостях "Рязань" (6:1), а "Шинник" уверенно обыграл брянское "Динамо" - 3:1. 
    • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Третий день пятого раунда Пути регионов Кубка России стартует сегодня в Жигулёвске - "Акрон", сенсация прошлого розыгрыша трофея примет дома соперника по своей лиге - ярославский "Шинник". Текстовую трансляцию на LiveResult.ru для Вас проведу я, Григорий Серёдкин. Стартуем в 16:30, время московское!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Акрон.
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    Прогнозы 146
    Акрон 82.2% (120)
    X 11% (16)
    Шинник 6.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Шинник
    1.59
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    6.50
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 1:0 Шинник

    Исход игры
    Акрон
    82.2% (120)
    Ничья
    11% (16)
    Шинник
    6.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.38% (54)
    Меньше
    54.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    53.78% (64)
    Нет
    46.22% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Акрон
    31.5% (46)
    2:1 Акрон
    30.8% (45)
    1:1 Ничья
    8.2% (12)
    2:0 Акрон
    3.4% (5)
    1:2 Шинник
    2.7% (4)
    0:1 Шинник
    1.4% (2)
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