Второй тайм стартует в Жигулёвске, поехали! Надеемся, вторая половина игры будет такой же жаркой.

Опаснее, конечно, в тайме первом действовал «Акрон», но отметим усилия «Шинника» - не отсиживалась команда на своей половине поля, а навязывала равную по интенсивности борьбу.

В атаке проводит последние минуты тайма "Шинник", но не могут игроки в чёрной форме доставить мяч в опасную зону. Недоволен этим наставник ярославцев Дмитрий Хомуха.

Килин поставил подножку в районе центрального круга игроку гостей, но обошлось без карточки.

Опасно! Пошла подача от "Шинника" с правого фланга в штрафную "Акрона", но Сухомлинов в прыжке не дотягивается до сферы!

Азаров сначала совершил отбор на чужой половине поля, а затем выстрелил примерно с линии штрафной по воротам Вамбольта, но прерывает мяч в полёте защитник гостей.

Решил не добавлять время к первому тайму рефери, уходим на перерыв.

И ещё одну попытку удара в касание выполняет Данилин метров с 20. Неточно, но достойно!

Что-то интересное задумали впереди игроки "Шинника", пошёл матч из глубины в штрафную на Ставпеца, который оказался в офсайде.

Кстати, лайнсвумен, а не лайнсмен на игре у нас сегодня - Екатерина Курочкина в роли бокового арбитра на половине поля "Акрона" трудится.

Немного успокоилась игра по накалу. На половине поля "Шинника" мяч хозяева контролируют, но до опасных моментов не доходит.

Данилкин вышел из под прессинга сразу двоих опекунов в своей штрафной. Пощекотал нервишки немного болельщикам "Акрона" защитник.

Конюхов в центре поля нарушил правила на игроке "Шинника". Сорвал он потенциально опасную атаку и получил первый в матче "горчичник".

Проблемы со здоровьем у Килина - локтем по лицу от Зинкова он получает в борьбе в центре поля.

К счастью, в порядке всё с футболистом "Акрона", может он продолжить игру.

33' Данилиииин!!! Ну просто в огне этот парень. Пошёл по правому полуфлангу к чужой штрафной молодой игрок, сыграл "в стеночку" в партнёром и получил мяч на линии штрафной, а после - выстрелил по воротам Вамбольта. С трудом этот мяч парирует голкипер "Шинника", заваливаясь в левый угол ворот!

32' Легенда «Шинника» сегодня в нападении – 42-летний Эльдар Низамутдинов, капитанская повязка у него на предплечье. Помним мы этого нападающего ещё по игре в РПЛ за «Химки» в конце 2010-х годов. Он всё ещё в строю!



31' Что интересно, совсем не было у нас пока угловых. Очередная атака "Шинника" заканчивается потерей на чужой половине поля и вбрасыванием от хозяев.

30' Первый тайм имени 20-летнего Кирилла Данилина - пока самый активный игрок у хозяев за первые полчаса, однозначно.

29' Данилин с левой пытался закрутить мяч в левую "девятку" ворот Вамбольта - однако в створ не попал.

28' Бодрый матч мы наблюдаем, в открытый атакующий футбол играют обе команды, периодически создавая что-то у чужих ворот! Таких кубковых матчей в этом раунде нам как раз вчера не хватало.

26' И вновь как часы работает правый фланг атаки "Акрона", с которого пришёл первый гол. Опасный навес от Данилина с него последовал в чужую штрафную, однако адресата передача не нашла.

25' С острого угла Ставпец пробил из чужой вратарской, откликнулся он на пас с правого фланга от партнёра! В створ ворот Сангаре не попал, но было опасно!

23' И вновь спасает свою команду Вамбольт, играя на опережение после навеса от "Акрона" в штрафную гостей.