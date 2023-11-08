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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 14.
Уфа
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 4
Уфа 75% (3)
X 25% (1)
Краснодар-2 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Уфа
Краснодар-2

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 5 0.31
Перченок Александр 3 0.19
Пасевич Роман 2 0.13
Молтенинов Илья 2 (1) 0.13
Мирошниченко Дмитрий 1 0.06
Троянов Константин 1 0.06
Теняев Александр 1 0.06
Гуренко Артём 1 0.06
Хлебородов Иван 1 0.06
Емельянов Данила 1 0.06
Белоусов Никита 1 0.06
Григорьев Даниил 1 0.06
Халилов Хайдар 1 0.06
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муллин Камиль 5 0.31
Карпов Данил 5 (2) 0.31
Железнов Юрий 2 0.13
Гайворонский Данила 2 0.13
Жилкин Григорий 2 0.13
Гетьман Никита 2 0.13
Кучугура Дмитрий 2 0.13
Богданец Кирилл 2 0.13
Шахов Виталий 1 0.06
Иванов Дмитрий III 1 0.06
Кокшаров Александр 1 0.06

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троянов Константин 0 1
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпов Данил 0 1

Результаты матчей

Уфа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Краснодар-2
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
2
Уфа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Краснодар-2
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
12
Уфа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Краснодар-2
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

22
25
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
7
32%
0
0%
1-15
4
18%
8
32%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
4
16%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
50%
8
40%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Кострома - Уфа 0:1 Уфа - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Уфа 0:3 Химки - Уфа 1:0
Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0 Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1
Краснодар-2
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Краснодар-2 - Иртыш Омск 0:2 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3

Результаты матчей

Уфа
Краснодар-2

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Уфа
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
8
8
3
13
2.5
3
13

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 16 9 4 3 26 - 19 31
2.
Уфа
 Заявка 16 8 3 5 21 - 9 27
3.
Ротор
 Заявка 17 6 7 4 18 - 17 25
4.
Муром
 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
6.
Велес Москва
 Заявка 17 6 5 6 16 - 21 23
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 6 4 7 15 - 18 22
8.
Динамо Брянск
 Заявка 17 6 3 8 17 - 21 21
9.
Иртыш Омск
 Заявка 17 5 5 7 13 - 15 20
10.
Спартак Кострома
 Заявка 17 3 4 10 13 - 23 13

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 17 10 4 3 22 - 13 34
2.
Родина-2 Москва
 17 9 5 3 17 - 11 32
3.
Челябинск
 17 7 5 5 19 - 15 26
4.
Металлург Липецк
 17 7 5 5 19 - 20 26
5.
Авангард Курск
 17 7 4 6 26 - 17 25
6.
Текстильщик
 17 5 7 5 21 - 18 22
7.
Форте
 17 6 3 8 22 - 27 21
8.
Амкар Пермь
 17 5 6 6 18 - 17 21
9.
Чертаново
 17 4 7 6 19 - 17 19
10.
Салют
 17 1 2 14 14 - 42 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 5 1 1 12 - 3 16
2.
Велес Москва
 Заявка 8 4 4 0 11 - 4 16
3.
Краснодар-2
 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Динамо Брянск
 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
5.
Ротор
 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Муром
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
10.
Спартак Кострома
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 9 7 1 1 14 - 5 22
2.
Новосибирск
 9 7 1 1 14 - 6 22
3.
Челябинск
 9 6 1 2 13 - 8 19
4.
Форте
 8 5 1 2 13 - 9 16
5.
Текстильщик
 8 4 3 1 14 - 5 15
6.
Чертаново
 8 3 4 1 13 - 4 13
7.
Металлург Липецк
 8 3 4 1 7 - 6 13
8.
Авангард Курск
 9 3 4 2 18 - 10 13
9.
Амкар Пермь
 8 2 4 2 8 - 5 10
10.
Салют
 9 1 1 7 7 - 18 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 8 5 2 1 12 - 10 17
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
3.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
5.
Муром
 Заявка 8 2 5 1 13 - 9 11
6.
Уфа
 Заявка 9 3 2 4 9 - 6 11
7.
Иртыш Омск
 Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
8.
Динамо Брянск
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
9.
Велес Москва
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Металлург Липецк
 9 4 1 4 12 - 14 13
2.
Авангард Курск
 8 4 0 4 8 - 7 12
3.
Новосибирск
 8 3 3 2 8 - 7 12
4.
Амкар Пермь
 9 3 2 4 10 - 12 11
5.
Родина-2 Москва
 8 2 4 2 3 - 6 10
6.
Челябинск
 8 1 4 3 6 - 7 7
7.
Текстильщик
 9 1 4 4 7 - 13 7
8.
Чертаново
 9 1 3 5 6 - 13 6
9.
Форте
 9 1 2 6 9 - 18 5
10.
Салют
 8 0 1 7 7 - 24 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 9
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 7
Металлург Липецк Сёмин Денис 7
Муром Агуреев Даниил 7
Форте Лаврищев Дмитрий 7
Весь список

Топ нарушителей
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Муром Бутаков Евгений 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 22 часа 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 4
    Уфа 75% (3)
    X 25% (1)
    Краснодар-2 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа - Краснодар-2

    Исход игры
    Уфа
    87.5% (7)
    Ничья
    12.5% (1)
    Краснодар-2
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (5)
    Меньше
    37.5% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (6)
    Нет
    25% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Уфа
    62.5% (5)
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