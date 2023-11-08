Тур: 14.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Уфа
Краснодар-2
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агеян Мигран
|5
|0.31
|Перченок Александр
|3
|0.19
|Пасевич Роман
|2
|0.13
|Молтенинов Илья
|2 (1)
|0.13
|Мирошниченко Дмитрий
|1
|0.06
|Троянов Константин
|1
|0.06
|Теняев Александр
|1
|0.06
|Гуренко Артём
|1
|0.06
|Хлебородов Иван
|1
|0.06
|Емельянов Данила
|1
|0.06
|Белоусов Никита
|1
|0.06
|Григорьев Даниил
|1
|0.06
|Халилов Хайдар
|1
|0.06
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муллин Камиль
|5
|0.31
|Карпов Данил
|5 (2)
|0.31
|Железнов Юрий
|2
|0.13
|Гайворонский Данила
|2
|0.13
|Жилкин Григорий
|2
|0.13
|Гетьман Никита
|2
|0.13
|Кучугура Дмитрий
|2
|0.13
|Богданец Кирилл
|2
|0.13
|Шахов Виталий
|1
|0.06
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.06
|Кокшаров Александр
|1
|0.06
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троянов Константин
|0
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|0
|1
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карпов Данил
|0
|1
Результаты матчей
Уфа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Краснодар-2
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
2
Уфа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Краснодар-2
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
12
Уфа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Краснодар-2
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
22
25
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
7
32%
0
0%
1-15
4
18%
8
32%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
4
16%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 13
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
50%
8
40%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Кострома - Уфа 0:1 Уфа - Динамо Брянск 1:0 Волга Ульяновск - Уфа 0:3 Химки - Уфа 1:0
Иртыш Омск - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Уфа - Торпедо Москва 1:1 Уфа - Ротор 3:0 Муром - Уфа 0:3 Волга Ульяновск - Уфа 0:0 Уфа - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Уфа 1:0 Уфа - Волга Ульяновск 0:1 Уфа - Носта 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - Иртыш Омск 2:0 Велес Москва - Уфа 0:0 Ротор - Уфа 1:1 Уфа - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1
Краснодар-2
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1 Краснодар-2 - Иртыш Омск 0:2 Краснодар-2 - Ротор 3:1
Муром - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0 Спартак Кострома - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 1:2 Велес Москва - Краснодар-2 3:0 Иртыш Омск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Муром 2:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Кубань Холдинг 3:2 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Волгарь - Краснодар-2 0:3
Результаты матчей
Уфа
Краснодар-2
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Уфа
Краснодар-2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
27
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
79
88
313
313
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 19
|31
|2.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 9
|27
|3.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 17
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 23
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 21
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|15 - 18
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|17 - 21
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 15
|20
|10.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 23
|13
Группа серебро
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|14 - 5
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|4.
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 4
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|18 - 10
|13
|9.
|8
|2
|4
|2
|8 - 5
|10
|10.
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 10
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 9
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|2.
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|3.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|5.
|8
|2
|4
|2
|3 - 6
|10
|6.
|8
|1
|4
|3
|6 - 7
|7
|7.
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|8.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|9.
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|10.
|8
|0
|1
|7
|7 - 24
|1
|Муром
|Азявин Илья
|9
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|7
|Металлург Липецк
|Сёмин Денис
|7
|Муром
|Агуреев Даниил
|7
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|7
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Муром
|Бутаков Евгений
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа - Краснодар-2
Исход игры
Уфа
87.5% (7)
Ничья
12.5% (1)
Краснодар-2
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (5)
Меньше
37.5% (3)
Обе команды забьют
Да
75% (6)
Нет
25% (2)
Популярный счёт
2:1 Уфа
62.5% (5)
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