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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетик Б
3:2
Второй тайм: 58'
Сельта
0'
0:1
25' Гол
Аспас Яго
1:1
37' Гол
Сансет Ойян
39' Желтая карточка
Аспас Яго
1:2
41' Гол
Бамба Джонатан
2:2
45' Гол
Гурусета Горка
3:2
52' Гол
Гурусета Горка
56' Желтая карточка
Унай Симон

Ход матча

25'
0:1
Аспас Яго
(Мингеса Оскар)
37'
Сансет Ойян
1:1
39'
 
Аспас Яго
41'
1:2
Бамба Джонатан
45'
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)
2:2
52'
Гурусета Горка
3:2
56'
Унай Симон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 239 Количество передач 154
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 130
Атлетик Б 90% (117)
X 5.4% (7)
Сельта 4.6% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Сельта
4.17
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
6
Дотор
Карлос
8
Пейнадо
Франсиско
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Сельта

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
КК
0:2
КК
2:4
П
1:1
П
0:0
КК
4:0
КК
1:0
П
3:2
П
1:1
П
1:0

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.15

Среднее время на гол

106
78

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.19
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

75
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.38
Гурусета Горка 5 0.38
Сансет Ойян 3 0.23
Весга Микель 2 (2) 0.15
Уильямс Нико 1 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.08
Юри Берчиче 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 0.08
Беренгер Алекс 1 0.08
Руис Иньиго 1 0.08
Гарсия Дани 1 0.08
Гомес Унаи 1 0.08
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.23
Бамба Джонатан 2 0.15
Дувикас Анастасиос 2 0.15
Аспас Яго 1 0.08
Мингеса Оскар 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Нуньес Унай 1 0.08
Сведберг Виллиот 1 0.08
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
3
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сельта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
6
67%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
4
57%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Забито

21
10
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
4
40%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
5
24%
3
30%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
4
29%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Сельта

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
1
1.5
1
6
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 3:2 Заявка 13 7 3 3 24 - 16 24
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 2:3 Заявка 13 1 4 8 13 - 23 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 3:2 Заявка 7 4 2 1 17 - 10 14
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 2:3 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 3:2 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 2:3 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • 57'
    Матч возобновлен
  • 56'
    Рефери не любит споров - именно за это Унай Симон сейчас получил желтую
  • 56'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 56'
    Шанс! Мингеса Оскар из команды Сельта пробил головой, но мимо
  • 56'
    Васкес Кевин из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Атлетик Б начинает контратаку
    • 55'
      Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 52'
      Г О О О О Л - Гурусета Горка первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 52'
      Гуаита Висенте делает важнейший сейв!
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Уильямс Нико должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Уильямс Нико. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 130
    Атлетик Б 90% (117)
    X 5.4% (7)
    Сельта 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Сельта
    4.17
    4.20
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    5.15
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:2 Сельта

    Исход игры
    Атлетик Б
    90% (117)
    Ничья
    5.4% (7)
    Сельта
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    40.8% (53)
    1:0 Атлетик Б
    17.7% (23)
    2:0 Атлетик Б
    14.6% (19)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    3:1 Атлетик Б
    4.6% (6)
    1:2 Сельта
    3.1% (4)
    3:0 Атлетик Б
    1.5% (2)
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