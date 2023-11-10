Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Рауль Гарсия возвращается на поле.

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Нуньес Унай получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Нуньес Унай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Дотор Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Гурусета Горка уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

79' Гарсия Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Уильямс Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

75' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сельта пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта

75' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Аспас Яго из команды Сельта пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

72' После проверки VAR судья изменил решение - Сельта пробьет пенальти!

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта

69' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

63' Сегодняшная посещаемость составляет 44435 болельщиков

63' Удар от ворот произведет Сельта

63' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Сельта

61' Оооо... вот это был удар! Сансет Ойян должен был забить с этой позиции.

61' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Уильямс Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Рефери не любит споров - именно за это Унай Симон сейчас получил желтую

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Васкес Кевин из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Весга Микель пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

55' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Г О О О О Л - Гурусета Горка первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

52' Оооо... вот это был удар! Уильямс Нико должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Уильямс Нико . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Руис Иньиго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Сельта

48' Оооо... вот это был удар! Уильямс Нико должен был забить с этой позиции.

48' Де Маркос Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Де Маркос Оскар пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.