Тур: 13. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 44435 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
0:1
25' ГолАспас Яго
1:1
37' ГолСансет Ойян
39' Желтая карточкаАспас Яго
1:2
41' ГолБамба Джонатан
2:2
45' ГолГурусета Горка
3:2
52' ГолГурусета Горка
56' Желтая карточкаУнай Симон
3:3
66' ГолЛарсен Йорген
3:3
72' Не забитый пенальтиАспас Яго
90' Желтая карточкаГарсия Рауль
90' Желтая карточкаГуаита Висенте
4:3
90' ПенальтиБеренгер Алекс
90'+10
Ход матча
25'
0:1
37'
1:1
39'
41'
1:2
45'
2:2
52'
3:2
56'
66'
3:3
72'
3:3
90'
90'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
405 Количество передач 268
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
20
Васкес
Кевин
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Сельта
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.15
Среднее время на гол
106
78
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.19
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
75
78
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|6
|0.46
|Уильямс Иньяки
|5
|0.38
|Сансет Ойян
|3
|0.23
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.15
|Весга Микель
|2 (2)
|0.15
|Уильямс Нико
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.08
|Юри Берчиче
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1
|0.08
|Руис Иньиго
|1
|0.08
|Гарсия Дани
|1
|0.08
|Гомес Унаи
|1
|0.08
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|4
|0.31
|Бамба Джонатан
|2
|0.15
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.15
|Аспас Яго
|1
|0.08
|Мингеса Оскар
|1
|0.08
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|Нуньес Унай
|1
|0.08
|Сведберг Виллиот
|1
|0.08
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Нуньес Унай
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
7
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
3
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
7
54%
76-90
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
4
57%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Забито
25
13
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
0
0%
1-15
5
20%
5
38%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
4
24%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Сельта
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
61
16
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
94
49
58
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 15
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 4:3 Сельта
Исход игры
Атлетик Б
90% (117)
Ничья
5.4% (7)
Сельта
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
61.74% (71)
Нет
38.26% (44)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.8% (53)
1:0 Атлетик Б
17.7% (23)
2:0 Атлетик Б
14.6% (19)
1:1 Ничья
5.4% (7)
3:1 Атлетик Б
4.6% (6)
1:2 Сельта
3.1% (4)
3:0 Атлетик Б
1.5% (2)