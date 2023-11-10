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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 44435 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетик Б
4:3
Конец матча
Сельта
0'
0:1
25' Гол
Аспас Яго
1:1
37' Гол
Сансет Ойян
39' Желтая карточка
Аспас Яго
1:2
41' Гол
Бамба Джонатан
2:2
45' Гол
Гурусета Горка
3:2
52' Гол
Гурусета Горка
56' Желтая карточка
Унай Симон
3:3
66' Гол
Ларсен Йорген
3:3
72' Не забитый пенальти
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90' Желтая карточка
Гуаита Висенте
4:3
90' Пенальти
Беренгер Алекс
90'+10

Ход матча

25'
0:1
Аспас Яго
(Мингеса Оскар)
37'
Сансет Ойян
1:1
39'
 
Аспас Яго
41'
1:2
Бамба Джонатан
45'
Гурусета Горка
(Уильямс Нико)
2:2
52'
Гурусета Горка
3:2
56'
Унай Симон
 
66'
3:3
Ларсен Йорген
(Аспас Яго)
69'
Гарсия Дани
Весга Микель
 
69'
 
Де ла Торре Лука
Пейнадо Франсиско
72'
3:3
Аспас Яго
80'
Беренгер Алекс
Уильямс Иньяки
 
80'
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
 
84'
 
Серви Франко
Бамба Джонатан
85'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
89'
 
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
90'
Гарсия Рауль
 
90'
 
Гуаита Висенте
90'
Беренгер Алекс
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 405 Количество передач 268
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 130
Атлетик Б 90% (117)
X 5.4% (7)
Сельта 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
6
Весга
Микель
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
6
Дотор
Карлос
8
Пейнадо
Франсиско
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Сельта

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
10 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
КК
0:2
КК
2:4
П
1:1
П
0:0
КК
4:0
КК
1:0
П
3:2
П
1:1
П
1:0

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.15

Среднее время на гол

106
78

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.19
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

75
78

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 6 0.46
Уильямс Иньяки 5 0.38
Сансет Ойян 3 0.23
Беренгер Алекс 2 (1) 0.15
Весга Микель 2 (2) 0.15
Уильямс Нико 1 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.08
Юри Берчиче 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 0.08
Руис Иньиго 1 0.08
Гарсия Дани 1 0.08
Гомес Унаи 1 0.08
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 4 0.31
Бамба Джонатан 2 0.15
Дувикас Анастасиос 2 0.15
Аспас Яго 1 0.08
Мингеса Оскар 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Нуньес Унай 1 0.08
Сведберг Виллиот 1 0.08
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Гуаита Висенте 1 0
Родригес Мигель 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сельта
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
7
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
3
Атлетик Б
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сельта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
7
54%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
4
57%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
16%
0
0%
1-15
5
20%
5
38%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
12%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
4
24%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Сельта

Точный счет

3:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
6
1
1.5
1
6
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
9
4
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Б вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 58%, Сельта: 42%.
  • 99'
    Команда Атлетик Б забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 98'
    Г О О О О О Л - Беренгер Алекс из команды Атлетик Б забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Висенте Гуаита прыгнул не в ту сторону.
  • 97'
    ПЕНАЛЬТИ! - Мингеса Оскар играет рукой в штрафной! Мингеса Оскар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 97'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Гарсия Дани должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Гарсия Дани. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Уильямс Нико из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Рауль Гарсия получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Рауль Гарсия из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Нуньес Унай заработал фол
    • 92'
      Беренгер Алекс наказан за толчок Васкес Кевин
    • 91'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Аспас Яго из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Паредес Айтор.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Атлетик Б 90% (117)
    X 5.4% (7)
    Сельта 4.6% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Атлетик Б 4:3 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 4:3 Сельта

    Исход игры
    Атлетик Б
    90% (117)
    Ничья
    5.4% (7)
    Сельта
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    61.74% (71)
    Нет
    38.26% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    40.8% (53)
    1:0 Атлетик Б
    17.7% (23)
    2:0 Атлетик Б
    14.6% (19)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    3:1 Атлетик Б
    4.6% (6)
    1:2 Сельта
    3.1% (4)
    3:0 Атлетик Б
    1.5% (2)