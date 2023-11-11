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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 13177 Главный судья: Гонсалес Пабло
Райо Вальекано
1:1
Второй тайм: 63'
Жирона
0'
1:0
5' Гол
Гарсия Альваро
14' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
1:1
42' Гол
Довбик Артём
44' Желтая карточка
Гарсия Альваро

Ход матча

5'
Гарсия Альваро
(Паласон Иси)
1:0
14'
 
Гутьеррес Мигель
42'
1:1
Довбик Артём
(Цыганков Виктор)
44'
Гарсия Альваро
 
59'
Нтекья Ранди
Трехо Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 188 Количество передач 273
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 119
Райо Вальекано 20.2% (24)
X 20.2% (24)
Жирона 59.7% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
2
Ратиу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Райо Вальекано
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Жирона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

77
63

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.31
Паласон Иси 2 (2) 0.15
Бебе Тьягу 2 (1) 0.15
Мумин Абдул 1 0.08
Де Фрутос Хорхе 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Валентин Оскар 1 0.08
Фалькао Радамель 1 (1) 0.08
Нтекья Ранди 1 (1) 0.08
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.54
Эррера Янгель 4 0.31
Савио III 3 0.23
Гарсия Алеш 3 0.23
Стуани Кристиан 3 0.23
Мартин Иван 3 0.23
Цыганков Виктор 2 0.15
Давид Лопес 2 0.15
Коуто Ян 1 0.08
Порту Кристиан 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Лежён Флорьян 4 0
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Сисс Пате 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мартин Иван 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
1
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жирона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
15
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Жирона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

14
29
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
5
36%
6
21%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2
Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Жирона

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:1 Заявка 13 10 2 1 30 - 16 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 13 4 7 2 15 - 16 19
9.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 1:1 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 6 1 4 1 8 - 13 7
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 8 17
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 1:1 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
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    Прогнозы 119
    Райо Вальекано 20.2% (24)
    X 20.2% (24)
    Жирона 59.7% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Жирона
    3.80
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    3.50
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Жирона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    20.2% (24)
    Ничья
    20.2% (24)
    Жирона
    59.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    39.5% (47)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    2:1 Райо Вальекано
    10.9% (13)
    0:1 Жирона
    9.2% (11)
    1:0 Райо Вальекано
    6.7% (8)
    1:3 Жирона
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Райо Вальекано
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