Тур: 13. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 13177 Главный судья: Гонсалес Пабло
1:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
5' ГолГарсия Альваро
14' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
1:1
42' ГолДовбик Артём
44' Желтая карточкаГарсия Альваро
Ход матча
5'
1:0
14'
42'
1:1
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
188 Количество передач 273
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Жирона
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.22
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
Среднее время на гол
77
63
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0.31
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.15
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.15
|Мумин Абдул
|1
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Перес Кике
|1
|0.08
|Валентин Оскар
|1
|0.08
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.08
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.08
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7 (1)
|0.54
|Эррера Янгель
|4
|0.31
|Савио III
|3
|0.23
|Гарсия Алеш
|3
|0.23
|Стуани Кристиан
|3
|0.23
|Мартин Иван
|3
|0.23
|Цыганков Виктор
|2
|0.15
|Давид Лопес
|2
|0.15
|Коуто Ян
|1
|0.08
|Порту Кристиан
|1
|0.08
|Гарсия Эрик
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Трехо Оскар
|2
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Димитриевски Столе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
1
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жирона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
15
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Жирона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
14
29
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
5
36%
4
14%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
5
36%
6
21%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2
Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Жирона
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 16
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|1:1 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 16
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|1:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Жирона
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|7 (4)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Жирона
Исход игры
Райо Вальекано
20.2% (24)
Ничья
20.2% (24)
Жирона
59.7% (71)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Жирона
39.5% (47)
1:1 Ничья
17.6% (21)
2:1 Райо Вальекано
10.9% (13)
0:1 Жирона
9.2% (11)
1:0 Райо Вальекано
6.7% (8)
1:3 Жирона
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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