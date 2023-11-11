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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 13177 Главный судья: Гонсалес Пабло
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Жирона
0'
1:0
5' Гол
Гарсия Альваро
14' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
1:1
42' Гол
Довбик Артём
44' Желтая карточка
Гарсия Альваро
1:2
65' Гол
Савио
73' Желтая карточка
Мартин Иван
90'+6

Ход матча

5'
Гарсия Альваро
(Паласон Иси)
1:0
14'
 
Гутьеррес Мигель
42'
1:1
Довбик Артём
(Цыганков Виктор)
44'
Гарсия Альваро
 
59'
Нтекья Ранди
Трехо Оскар
 
65'
1:2
Савио
67'
Фалькао Радамель
Камелло Серхио
 
67'
Перес Кике
Лопес Унаи
 
73'
 
Мартин Иван
78'
 
Коуто Ян
Цыганков Виктор
78'
 
Стуани Кристиан
Довбик Артём
78'
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
 
78'
Де Фрутос Хорхе
Ратиу Андрей
 
84'
 
Порту Кристиан
Савио
85'
 
Фернандес Валери
Мартин Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 416 Количество передач 507
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Райо Вальекано 20.2% (24)
X 20.2% (24)
Жирона 59.7% (71)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
2
Ратиу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Райо Вальекано
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Жирона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

77
63

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 4 0.31
Паласон Иси 2 (2) 0.15
Бебе Тьягу 2 (1) 0.15
Мумин Абдул 1 0.08
Де Фрутос Хорхе 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Валентин Оскар 1 0.08
Фалькао Радамель 1 (1) 0.08
Нтекья Ранди 1 (1) 0.08
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 7 (1) 0.54
Савио III 4 0.31
Эррера Янгель 4 0.31
Гарсия Алеш 3 0.23
Стуани Кристиан 3 0.23
Мартин Иван 3 0.23
Цыганков Виктор 2 0.15
Давид Лопес 2 0.15
Коуто Ян 1 0.08
Порту Кристиан 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 5 0
Лежён Флорьян 4 0
Валентин Оскар 2 1
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Трехо Оскар 2 0
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Сисс Пате 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Димитриевски Столе 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
1
Райо Вальекано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Жирона
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
15
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Жирона
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

15
31
9 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
13%
1
3%
1-15
5
33%
4
13%
16-30
2
13%
9
29%
29%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
4
25%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0
Жирона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2
Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Жирона

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 13 0 4 9 14 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 7 0 3 4 9 - 15 3
20.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
12.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
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    Прогнозы 119
    Райо Вальекано 20.2% (24)
    X 20.2% (24)
    Жирона 59.7% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:2 Жирона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    20.2% (24)
    Ничья
    20.2% (24)
    Жирона
    59.7% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    39.5% (47)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    2:1 Райо Вальекано
    10.9% (13)
    0:1 Жирона
    9.2% (11)
    1:0 Райо Вальекано
    6.7% (8)
    1:3 Жирона
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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