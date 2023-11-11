Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Довбик Артём . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Г О О О О Л - Довбик Артём забивает с левой ноги!

42' Цыганков Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Гутьеррес Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Мартинес Арнау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Мартинес Арнау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мартин Иван пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем

36' Ратиу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Жирона

30' Камелло Серхио не смог попасть в створ ударом издали

30' Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Гарсия Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мартинес Арнау из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Савио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Мартинес Арнау из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Жирона

21' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Жирона

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Гутьеррес Мигель получил желтую карточку от судьи

13' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Эррера Янгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Жирона

10' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Жирона

9' Трехо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Валентин Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Валентин Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Жирона

5' Г О О О О Л - Гарсия Альваро Ривера забивает с правой ноги!

5' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Жирона

1' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре