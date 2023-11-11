Тур: 13. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
0:0
Перерыв
0'
27' Желтая карточкаРобертоне Лукас
32' Желтая карточкаУмар Садик
45' Желтая карточкаМуньос Айхен
Ход матча
27'
32'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
142 Количество передач 200
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Альмерия
Реал Сосьедад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.31
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.31
|Баптистао Лео
|2
|0.15
|Акиеме Серхио
|2
|0.15
|Рамазани Ларжи
|1
|0.08
|Каики Да Силва
|1
|0.08
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.46
|Кубо Такефуса
|5
|0.38
|Барренечеа Андер
|3
|0.23
|Браис Мендес
|2
|0.15
|Фернандес Карлос
|1
|0.08
|Субименди Мартин
|1
|0.08
|Ле Норман Робен
|1
|0.08
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Баптистао Лео
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Траоре Амари
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
1
15
Альмерия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
5
33%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
6
67%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
7
35%
61-75
1
7%
1
5%
76-90
Пропущено
32
15
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
8
25%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0
Результаты матчей
Альмерия
Реал Сосьедад
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
48
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|0:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|14 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Альмерия
3.5% (4)
Ничья
9.6% (11)
Реал Сосьедад
87% (100)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
63.72% (72)
Нет
36.28% (41)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
47% (54)
0:1 Реал Сосьедад
20.9% (24)
0:2 Реал Сосьедад
8.7% (10)
1:1 Ничья
6.1% (7)
1:3 Реал Сосьедад
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Альмерия
2.6% (3)
0:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!