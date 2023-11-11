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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Альмерия
0:0
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
27' Желтая карточка
Робертоне Лукас
32' Желтая карточка
Умар Садик
45' Желтая карточка
Муньос Айхен

Ход матча

27'
Робертоне Лукас
 
32'
 
Умар Садик
45'
 
Муньос Айхен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 142 Количество передач 200
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 115
Альмерия 3.5% (4)
X 9.6% (11)
Реал Сосьедад 87% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Альмерия
Ничья
Реал Сосьедад
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
19
Аррибас
Серхио
7
Рамазани
Ларжи
12
Баптистао
Лео
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
12
Захарян
Арсен
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
19
Умар
Садик
Альмерия
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Реал Сосьедад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.31
Суарес Луис III 4 (1) 0.31
Баптистао Лео 2 0.15
Акиеме Серхио 2 0.15
Рамазани Ларжи 1 0.08
Каики Да Силва 1 0.08
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.46
Кубо Такефуса 5 0.38
Барренечеа Андер 3 0.23
Браис Мендес 2 0.15
Фернандес Карлос 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Ле Норман Робен 1 0.08
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Ле Норман Робен 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

1
15
Альмерия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Реал Сосьедад
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
5
33%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
6
67%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
4
20%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
7
35%
61-75
1
7%
1
5%
76-90

Пропущено

32
15
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
6
19%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
6
19%
1
7%
61-75
8
25%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Альмерия
Реал Сосьедад

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Хетафе
 Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
12.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 13 0 4 9 14 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 7 0 3 4 9 - 15 3
20.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
12.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
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Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Барренечеа Андер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Альмерия: 41%, Реал Сосьедад: 59%.
  • 47'
    Умар Садик пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем
  • 47'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Альмерия 3.5% (4)
    X 9.6% (11)
    Реал Сосьедад 87% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Реал Сосьедад
    6.50
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    4.20
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    1.82
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    Где смотреть матч Альмерия 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Альмерия
    3.5% (4)
    Ничья
    9.6% (11)
    Реал Сосьедад
    87% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.72% (72)
    Нет
    36.28% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    47% (54)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.9% (24)
    0:2 Реал Сосьедад
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    1:3 Реал Сосьедад
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Альмерия
    2.6% (3)
    0:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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    Альмерия
    Реал Сосьедад
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