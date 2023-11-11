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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 13016 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Альмерия
1:3
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
27' Желтая карточка
Робертоне Лукас
32' Желтая карточка
Умар Садик
45' Желтая карточка
Муньос Айхен
50' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
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Туррьентес Беньят
0:1
62' Гол
Оярсабаль Микель
1:1
76' Гол
Аррибас Серхио
1:2
90' Пенальти
Фернандес Карлос
1:3
90' Гол
Субименди Мартин
90'+12

Ход матча

27'
Робертоне Лукас
 
32'
 
Умар Садик
45'
 
Муньос Айхен
46'
 
Мерино Микель
Умар Садик
46'
 
Кубо Такефуса
Барренечеа Андер
50'
Эмбарба Адриан
 
58'
 
Туррьентес Беньят
62'
0:1
Оярсабаль Микель
66'
 
Фернандес Карлос
Оярсабаль Микель
71'
Мелеро Гонсало
Робертоне Лукас
 
72'
Лазаро
Эмбарба Адриан
 
74'
 
Чо Мохамед-Али
Захарян Арсен
76'
Аррибас Серхио
1:1
81'
 
Оласагасти Хон
Туррьентес Беньят
87'
Баба Иддрису
Аррибас Серхио
 
90'
1:2
Фернандес Карлос
90'
Санка Чами Марчиано
Лопи Дион
 
90'
1:3
Субименди Мартин
(Ариц Элустондо)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 306 Количество передач 351
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Альмерия 3.5% (4)
X 9.6% (11)
Реал Сосьедад 87% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
19
Аррибас
Серхио
7
Рамазани
Ларжи
12
Баптистао
Лео
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
12
Захарян
Арсен
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
19
Умар
Садик
Альмерия
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Реал Сосьедад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.38
Суарес Луис III 4 (1) 0.31
Баптистао Лео 2 0.15
Акиеме Серхио 2 0.15
Рамазани Ларжи 1 0.08
Каики Да Силва 1 0.08
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.54
Кубо Такефуса 5 0.38
Барренечеа Андер 3 0.23
Браис Мендес 2 0.15
Субименди Мартин 2 0.15
Фернандес Карлос 2 (1) 0.15
Ле Норман Робен 1 0.08
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Ле Норман Робен 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
4
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

1
15
Альмерия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
5
28%
3
43%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
20%
3
20%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
5
33%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
5
29%
29%
6
67%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
4
27%
8
35%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Пропущено

35
16
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
6
17%
3
19%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
7
20%
1
6%
61-75
10
29%
9
56%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2
Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Альмерия
Реал Сосьедад

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 13 5 3 5 10 - 11 18
10.
Хетафе
 1:0 Заявка 13 4 6 3 15 - 16 18
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 6 3 15 - 17 18
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 13 4 2 7 14 - 20 14
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 13 1 4 8 14 - 24 7
19.
Гранада
 0:1 Заявка 13 1 3 9 17 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 3 10 15 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
8.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
9.
Хетафе
 1:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
15.
Гранада
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
12.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
15.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 10 - 13 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 0:1 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
19.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Хетафе Майораль Борха 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Альмерия 3.5% (4)
    X 9.6% (11)
    Реал Сосьедад 87% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:3 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Альмерия
    3.5% (4)
    Ничья
    9.6% (11)
    Реал Сосьедад
    87% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.72% (72)
    Нет
    36.28% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    47% (54)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.9% (24)
    0:2 Реал Сосьедад
    8.7% (10)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    1:3 Реал Сосьедад
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Альмерия
    2.6% (3)
    0:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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