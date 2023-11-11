Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лазаро из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

91' 'Г О О О О О Л - Фернандес Карлос из команды Реал Сосьедад забивает с пенальти! Он пробил левой. Луис Максимиано был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' После проверки VAR судья изменил решение - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реал Сосьедад

88' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Аррибас Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Альмерия

84' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Альмерия

84' Фернандес Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Альмерия

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Команда Альмерия сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Аррибас Серхио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

76' Хорошую попытку сделал Лазаро . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Мелеро Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

71' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Largie Ramazani из команды Альмерия в офсайде

67' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Г О О О О Л - Оярсабаль Микель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

62' Ариц Элустондо нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

60' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Реал Сосьедад , будет отменен из-за фола.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реал Сосьедад

57' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Альмерия

53' Захарян Арсен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Матч возобновлен

52' Сегодняшная посещаемость составляет 13016 болельщиков

51' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Эмбарба Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля